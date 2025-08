FANTASTIC NEGRITO giovedì 7 agosto in concerto a Trieste

Cantautore, chitarrista blues e musicista rock, Fantastic Negrito è uno dei più autorevoli e straordinari artisti apparsi sulla scena mondiale negli ultimi dieci anni, che siè aggiudicato ben 3 Grammy Awards consecutivi nella categoria Best Contemporary Blues Album, si è esibito in lunghi tour in tutto il mondo, ha aperto concerti per artisti del calibro di Sturgill Simpson, Chris Cornell, Bruce Springsteen, ha collaborato con numerosi musicisti tra cui Sting ed E-40, ha lanciato la sua etichetta, Storefront Records, si è esibito nei più importanti festival mondiali, dal Lollapalooza a Glastonbury e ha fondato Revolution Plantation, una fattoria urbana mirata all’educazione ed all’emancipazione dei giovani.

Sin dagli esordi, nel 2015, il pubblico italiano lo ha accolto calorosamente comprendendo e apprezzando le sue musiche e le sue sfumature: memorabile il suo concerto nel 2016 al Politeama Rossetti in apertura all’indimenticabile Chris Cornell. A grande richiesta, Fantastic Negrito ora torna a Trieste da protagonista egiovedì 7 agosto concluderà la rassegna estiva di concerti al Castello di San Giusto, organizzata da Good Vibrations Entertainment e VignaPR nell’ambito di Trieste Estate 2025. I biglietti per il concerto sono ancora in vendita online su Ticketone.it, al Ticketpoint di Trieste e la sera del concerto anche alla cassa del Castello.

L’atteso concerto rientra anche nel programma della 13esima edizione di “Trieste Calling the Boss”, evento cittadino storico che prenderà il via già nel pomeriggio di giovedì 7 agosto alle ore 17:00 al Barakin San Giusto con il concerto “Bruce in blues” di Renato Tammi e Anthony Basso, per poi spostarsi alle ore 19:15 al Bastione del Castello di San Giusto con la conferenza musicale “San Siro 1985: it was the beginning of a love affair” e poi dalle ore 21:00 il concerto di Fantastic Negrito, che vedrà in apertura anche Gloria Tricamo e Green Fudge per una lunga giornata all’insegna del rock’n’roll e della buona musica.

Negrito suonerà i brani diThe Last Days of Oakland, Please Don’t Be Dead e Have You Lost Your Mind Yet, ovvero i tre album che gli sono valsi i 3 Grammy Awards e presenterà il nuovo album Son of a Broken Man. Anticipato da Undefeated Eyes, il primo singolo che vede la collaborazione e partecipazione di Sting, Son of a Broken Man è il primo nuovo lavoro dall’acclamato Grandfather Courage ed è sicuramente il disco più personale ad oggi di Fantastic Negrito, che esplora i temi della famiglia e dell’inganno, il desiderio umano di nascondere il vero sé, mentre si immerge in uno dei conflitti più antichi della storia umana, la lotta tra padre e figlio. Tematiche forti e importanti che Negrito incapsula tra riff distorti di chitarra, ballate melodiche ed espressive e colpi di scena che sono diventati il suo marchio di fabbrica.

FANTASTIC NEGRITO

GIOVEDÌ 7 AGOSTO 2025 (ore 21:00)

CASTELLO DI SAN GIUSTO – TRIESTE

Poltronissima Platinum € 32,00 + dp

Poltronissima Gold € 28,00 + dp

Poltronissima numerata € 25,00 + dp

Biglietti ancora in vendita online su Ticketone.it, al Ticketpoint di Trieste e in cassa al Castello la sera del concerto