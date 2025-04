Far East Cosplay Contest: 1 maggio a Udine

Il Cosplay Contest, uno degli appuntamenti più attesi del Far East Film Festival, festeggia la sua 15^ edizione e trasforma Udine nel palcoscenico di un affascinante mix di personaggi tratti da manga, anime, fumetti, cinema, musica e videogiochi.

Questa edizione sarà ricca di intrattenimento musicale! La novità di quest’anno è la presenza di Pietro Ubaldi, una delle voci più amate del doppiaggio italiano, celebre per aver dato vita a personaggi iconici come Capitan Barbossa (Pirati dei Caraibi) e Doraemon. Ubaldi si esibirà, affiancato da Stefano Bersola, in un concerto dal titolo “Un viaggio d’anime”: un’emozionante immersione nell’universo delle sigle e del cinema d’animazione attraverso le melodie che hanno segnato intere generazioni. Durante la delibera della giuria, Ubaldi terrà un talk sul doppiaggio.

A condurre lo spettacolo: Giorgia Vecchini, storica cosplayer e madrina del contest.

Chi concorrerà alla gara potrà aggiudicarsi, tra i vari premi in palio, una PlayStation 5 Pro offerta da The King of Games.

PER I COSPLAYERS:

REGOLAMENTO: https://bit.ly/feff27_cosplaycontest_REGOLAMENTO

ISCRIZIONI: https://bit.ly/feff27_cosplaycontest_ISCRIZIONE

Per tutta la durata delle iscrizioni e del Contest (11.00 – 18.00) sarà presente anche il corner di Michela Maurizi, in arte MIK¥ Ritratti Manga: prima ritrattista manga italiana e titolare del primo negozio a tema. Con la sua performance live DIVENTA MANGA, in soli 2 minuti, dal vivo e senza stare in posa, Miky vi trasformerà nel vostro personaggio preferito, in tantissime versioni a scelta! Per fare un regalo speciale, vi basterà mostrare una foto da mostrare sul cellulare, e vedrete realizzato uno splendido ritratto, sul momento, direttamente a china su carta. Un’occasione unica per portarsi a casa un ricordo personalizzato… in perfetto stile giapponese!

INFO:

H 11.00 – 15.00 iscrizioni in loco

H 15.00 – 16.00 Concerto di apertura “Un Viaggio d’anime”

H 16.00 inizio concorso

Durante la delibera della giuria talk sul doppiaggio con Pietro Ubaldi

Accesso libero.

LOCATION: Loggia di San Giovanni

IN CASO DI MALTEMPO: L’evento si svolgerà presso la Loggia del Lionello.