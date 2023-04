Far East Film 25: tutti gli eventi in città

SHOWS & GAMES

Udine accoglie anche quest’anno le atmosfere orientali con spettacoli di danza e arti marziali, eventi per divertirsi insieme tra cui giochi popolari orientali. Vi aspettano tra le vie del centro dimostrazioni di cerimonie tradizionali dei paesi asiatici, tra cui la celebre cerimonia del tè o la danza del drago cinese, ma anche la caccia di Pokémon, i giochi di carte, gli scacchi cinesi giganti.

COSPLAY CONTEST

24/04

H 16:00

Loggia del Lionello

Il Cosplay Contest è uno degli appuntamenti di punta del mondo eventi targati FEFF! Per un giorno il centro storico di Udine sarà invaso da personaggi ispirati al mondo dei manga, degli anime, del fumetto, del cinema, della musica e dei videogiochi. In programma anche molto intrattenimento K-pop, ovvero danze su musica coreana pop a cura dei gruppi Olympus e Lightxy. Chi concorrerà alla gara, guidata dalla mitica Giorgia Cosplay, potrà vincere, tra i numerosi premi in palio, anche un viaggio in Giappone!

Giudici del concorso Louis Guglielmero (famoso sosia di Jack Sparrow), Salvatore Carboni (co-fondatore di The King of Games), Silvio Franceschinelli (giornalista e promotore di cultura giapponese e coreana), Alice Higurashi (cosplayer e organizzatrice di eventi cosplay). Per conoscere tutti i premi in palio e iscriversi, consultate il sito events.fareastfilm.com

TALKS

Declinato in disparati argomenti, dalla filosofia alla religione, dall’arte alla storia, il tema dell’Oriente viene affrontato in conferenze, presentazioni di libri e dialoghi con esperti delle culture asiatiche ospiti negli spazi della Galleria Tina Modotti e delle librerie del centro (Tarantola, Odòs e Friuli).

WORKSHOPS

Se alle lezioni teoriche preferite la pratica, con i workshop potrete sbizzarrirvi in arti applicate e molte discipline per esprimere il vostro lato creativo e intimo. Tra le tante attività da provare: pittura su ombrelli, scrittura haiku, ceramica kurinuki, la riparazione con l’oro del kintsugi, diversi tipi e utilizzi di origami, le corde dello shibari, kokedama e ikebana.

KIDS

Anche i più piccoli possono trovare spazio per esprimersi al Far East Film Festival! Diversi eventi saranno dedicati esclusivamente ai bambini e li trasporteranno in Asia attraverso l’arte, il cibo e le storie. Pronti a

fare le valige e partire con Noi? I bambini potranno creare, giocare, scoprire…e inforcare la propria bicicletta seguendo il tipico teatrino giapponese Kamishibai. I ragazzi più grandi invece avranno un intero pomeriggio dedicato per immergersi nel mondo Manga imparando a disegnare i loro personaggi preferiti!

WELLNESS

I Giardini del Torso e i giardini Loris Fortuna ospitano tante attività all’aperto per sgranchirvi e rilassarvi tra le proiezioni del FEFF, e per prendervi cura del vostro benessere psico-fisico. Potrete provare diverse tecniche yoga, tai chi, la ginnastica del mattino cinese, vari tipi di massaggi, meditazioni, bagni di gong, riflessologia, mindfulness.

FAR EAST FOOD

Il cibo è fondamentale per capire le culture, e per esplorare l’Oriente vi proponiamo approfondimenti culinari in diverse location in centro: la Vineria e La Botte in Via Manin, il Metropolis in Via Mercatovecchio. Potrete assistere a dimostrazioni di show cooking e partecipare a degustazioni dei sapori orientali: tè pregiati, curry, ravioli cinesi, zuppe, distillati, matcha e kombucha.

Avete già l’acquolina in bocca?

CASA RAMEN

21/04 > 29/06 Pranzo e cena – Visionario

Il rinomato e premiato chef Luca Catalfamo ha trasportato la sua “Casa Ramen” a Udine, al cinema Visionario nello spazio ristorante al primo piano. La sua proposta culinaria manterrà il ramen per gli affezionati, anche in versione vegetariana, in un menù ispirato alle izakaya giapponesi. Verranno proposti piatti della tradizione nipponica rivisitati con prodotti e materie prime di produttori locali. Siete pronti a “slurpare” il Ramen aspettando i film di FEFF25?

CASA GIAPPONESE

21/04 > 29/04 – Teatro Nuovo – By Gastronomia Yamamoto

La Gastronomia di Aya Yamamoto approda al FEFF25 con un corner dedicato in stile conbini (tipici negozi giapponesi aperti 24/7 dove è possibile trovare di tutto). I clienti potranno acquistare svariati prodotti dal Sol Levante come sakè o birre giapponesi, e ci saranno sfiziosi piatti caldi cucinati al momento, da mangiare in piedi nell’attesa della prossima proiezione del Far East.

FEFFNIC

25/04

H 12:00-16:00

Giardini del Torso

By Shi’s, UdinElettronica

Una coperta, qualche amico, un po’ di cibo: questo l’occorrente per il picnic in pieno stile FEFF! Alla coperta e agli amici pensate voi, mentre al bento (il classico portavivande giapponese) pensiamo noi. O meglio: SHI’S. Il ristorante preparerà per l’occasione uno speciale menù FEFF edition che potrete ritirare – previa prenotazione – al Giardino del Torso. In sottofondo, le atmosfere di UdinElettronica, un collettivo di artisti e aggregatore musicale del territorio udinese, con fulcro la sperimentazione sonora. Quattro diversi liveset e quattro djset back2back, per un flusso costante di musica durante l’evento.

CONCERTI

24/04

H 20.30

Auditorium Zanon

Concerto Tim Hecker

By Cas*Aupa

Con oltre due decenni di carriera alle spalle, Tim Hecker ha conquistato il cuore di appassionati di musica in tutto il mondo grazie alla sua capacità di creare paesaggi sonori evocativi e suggestivi. La sua musica trascende i generi e sfida le convenzioni, fondendo echi di musica classica, rumori elettronici e sperimentazioni ambient. Grazie all’uso sapiente di sintetizzatori, chitarre e campionamenti, Tim Hecker costruisce uno spazio sonoro tridimensionale in cui ogni nota, rumore e texture si fondono, dando

vita a una sinfonia di emozioni.

PINK NIGHT

22/04

H 19.00-00.00

Casa della Contadinanza (Castello)

Curata dal FEFF, Barbara Stimoli, e Frute

La Pink night è una serata che si ispira al genere cinematografico giapponese pinku eiga, definito dal suo contenuto erotico. Fin dalla prima edizione la Pink night pone al centro la rappresentazione dei corpi umani ed esplora le sfaccettature dell’eros attraverso talk, presentazioni di libri, performance, installazioni e dj set. Quest’anno con la performance del collettivo Il mio filippino, viene proposta una lettura decoloniale dei corpi asiatici filippini, e attraverso la raccolta degli scritti della flosofa He-Yin Zhen, un focus sul modello anarco-femminista cinese. La parte danzereccia della serata è curata dal Martina Ruggeri aka Bunny Dakota, fondatrice del collettivo romano di arti performative e visive Industria Indipendente.

UDINE COCKTAIL WEEK FEFF EDITION

MASTERCLASS+DRINKS+PARTY+DJ SET+CONTEST

24>29/ 04

La seconda edizione della Udine cocktail week, la manifestazione all’insegna del bere miscelato, in occasione del FEFF si rivolge ad Oriente. Attraverso masterclass, degustazioni ed eventi il pubblico potrà approfondire la mixology di stampo orientale e scoprire i segreti dell’Omakase – lasciando allo chef carta bianca – nell’affascinante mondo degli spirits d’Oriente.

FAR EAST COCKTAIL CONTEST

Il Far East Cocktail Contest vede diversi barman sfidarsi nella creazione di un cocktail di stile orientale, esclusiva del locale in cui lavorano. Come partecipare? Semplice, basterà assaggiare i drink in gara dall’elenco qui di seguito! Come votare? Inquadrate il codice QR, presente in ogni locale e mettete “un cuore” a quello che vi avrà fatto innamorare. Il cocktail che avrà collezionato

più like vincerà il contest. Ecco i barman in gara:

Simone Maion – Mr. Simon (via Antonio Bardelli 4, Torreano di Martignacco)

Alex de Sabbata – Ginger (Via Poscolle, 5, Udine)

Max Beltrame – Liberty (Viale del Ledra, 56/b, Udine)

Gianmarco Pecoraro – Shi’s (Largo dei Pecile, 15, Udine)

Matteo Comelli – BarLume (Via Mercatovecchio, 4, Udine)

Tristan Cabbai – Mo-Mart (Via Paolo Sarpi, 15/A, Udine)

Luca Fabbro – Le Fucine Bistrot (Via Nazionale, 54, Buttrio)

Giovanni Esposito – Piccolo Bar (Via Rialto, 2, Udine)

CLOSING PARTY

29/04

H 22.00-00.00

Casa della Contadinanza (Castello)

by Hiroko Hacci

La festa di chiusura di FEFF25 è animata dal sound di Hiroko Hacci, artista giapponese che vive a Milano. Attualmente è resident dj per Le Cannibale a Milano e performa in vari festival musicali, club e party privati in Italia. Dal sound eclettico, artista poliedrica e camaleontica, abile a trasformare ed evolvere con fluidità le atmosfere delle serate in cui suona. È parte integrante del progetto electro/pop “Omnine” con Gak Sato e nel 2021 ha rilasciato “Ombre” come LP in collaborazione con Tamburi Neri.

CINEMAESCAPE

26/04

H 20.30 – 22.00

Cinema Centrale

by XH STUDIO

Cinemaescape porta l’esperienza ludica delle escape room all’ interno del cinema, trasformandolo in una trappola della durata di 60 minuti. Per testare la saggezza delle persone, il saggio cinese Liu Ming ideò degli enigmi che portarono alla selezione dei suoi allievi. Uno di questi decise di superare i limiti per la ricerca della conoscenza ed eliminare l’ignoranza nel mondo. Un gioco mortale, in cui solo le persone più intelligenti sarebbero sopravvissute. Questo è il film da giocare. Riuscirete a sopravvivere al Cinemaescape?

FAR EAST MARKET

20/04 > 29/04

10:00-20:00

Via Mercatovecchio

Via Mercatovecchio, cuore del centro storico di Udine, si trasforma in occasione del Festival nella…via dell’Oriente! Come? Ospitando il Far East Market, il mercatino del Festival, tappa imperdibile per chi vuole dedicarsi allo shopping tra un film e un evento in città, o lasciarsi tentare dai profumi e i sapori della cucina asiatica. Come la via della seta ha unito Oriente e Occidente, favorendo lo scambio di merci e culture, il mercatino ospiterà bancarelle di prodotti Made in Asia, dalla gastronomia all’oggettistica all’artigianato. Siete pronti per una passeggiata di shopping, un passo ad Oriente e uno in Occidente? Noi vi aspettiamo!

INFO

Abbiamo suddiviso gli eventi in categorie per facilitare la lettura in base alla tipologia di interesse, altrimenti potrete consultare il programma suddiviso per giornata, nella sezione calendario.