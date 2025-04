Far East Film 27: World Premiere per chiudere il Festival

Sarà un piccolo grande capolavoro d’animazione, la love story sudcoreana The Square, a chiudere ufficialmente il Far East Film Festival 27. Una vera e propria immersione dentro la poesia e dentro la bellezza, a Udine in world premiere, che giocherà felicemente di contrappunto con il secondo titolo della Closing Night: Ya Boy Kongming! The Movie, irresistibile e anarchico divertissement musicale presentato fuori concorso. Ma le novità non si esauriscono qui, rivelando il titolo che, durante la conferenza stampa, portava ancora l’etichetta “film a sorpresa”…

Altre due world premiere, infatti, si aggiungono alla line-up: il restauro del nerissimo cult hongkonghese The System, firmato da Peter Yung nel 1979 e rimasto assolutamente invisibile fino a oggi, e l’horror indonesiano Mad of Madness, dove la paura guarda in faccia la politica e la società. Due world premiere che, ovviamente, riscrivono tutti i numeri del FEFF 27: il conteggio dei titoli complessivi passa da 75 a 77, il conteggio dei paesi, con l’Indonesia, va a 12, le world premiere diventano 8, le anteprime internazionali 16, quelle europee 20 e quelle italiane 19. Il conteggio dei titoli in concorso, infine, raggiunge quota 49.

Se, parlando di numeri, è interessante evidenziare anche la presenza di due cortometraggi, Once Upon a Time There Was a Mountain e Sweet, Sour, Bitter…, entrambi made in Hong Kong e figli della prima edizione dell’Asian Film Awards Academy (AFAA) International Film Camp (IFC) che si è svolta a Macao nel 2024, non bisogna certo dimenticare i 12 titoli che andranno a comporre l’attesissima retrospettiva di quest’anno: Yokai e altri mostri: dal folklore asiatico al cinema(le proiezioni si terranno al Visionario). Agli Yokai, creature mitologiche giapponesi, sarà inoltre dedicato uno dei maggiori eventi di questa edizione.

100 opere originali, riviste, libri, documenti video e testi critici per ricostruire l’universo del leggendario mangaka Shigeru Mizuki: stiamo parlando di Mondo Mizuki, Mondo Yokai, la mostra a cura di Canicola, Vincenzo Filosa e Mizuki Productions che, dal 26 aprile al 30 agosto, porterà nel Museo d’Arte Moderna e Contemporanea “Casa Cavazzini” di Udine l’universo creativo di un gigante. Organizzato in occasione del FEFF 27, Mondo Mizuki, Mondo Yokai è il primo appuntamento antologico in Italia, e il secondo in Europa, a celebrare uno dei maggiori protagonisti dell’arte giapponese.

Ricordiamo che, fino al 14 aprile, sarà possibile acquistare il proprio accredito online (www.fareastfilm.com). Sempre online, da oggi 11 aprile, sarà invece possibile acquistare i biglietti per il film d’apertura: Green Wave. Una working class comedy cinese piena di speranza che, durante l’Opening Night del 24 aprile, sarà seguita dalle inquietudini soprannaturali dell’horror sudcoreano Dark Nuns.