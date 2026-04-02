Far East Film Festival 28, a Udine dal 24 aprile al 2 maggio 2026

È stato presentato oggi, al Visionario di Udine il Far East Film Festival 28, attesissimo in città dal 24 aprile al 2 maggio. La line-up conta quest’anno 76 titoli (8 le prime mondiali, 18 quelle internazionali, 22 quelle europee e 20 quelle italiane) provenienti da 12 nazioni. Sul palco del Teatro Nuovo, la divina Fan Bingbing e il leggendario Yakusho Koji (protagonista di Perfect Days di Wim Wenders) riceveranno il Gelso d’Oro alla Carriera!

Il FEFF 28 esplorerà l’Asia contemporanea anche attraverso il giornalismo d’attualità (ritornano Giulia Pompili e Francesco Radicioni con Bambù), le connessioni industry Oriente-Occidente (sotto il segno di Focus Asia) e, ovviamente, gli imperdibili Far East Film Events che animeranno il cuore di Udine.

Alla conferenza stampa sono intervenuti, tra gli altri, il vicesindaco di Udine Alessandro Venanzi, l’assessore alla cultura Federico Pirone del Comune di Udine, il vicepresidente della Regione FVG, Mario Anzil, il responsabile area marketing di Credifriuli, Paolo Mirtella, e il presidente della Fondazione Friuli Bruno Malattia.

Primavera 1998. Quando il CEC – Centro Espressioni Cinematografiche di Udine abbandonò

le monografie italiane per scommettere su una monografia asiatica, Hong Kong Film, non tutti capirono la

stranezza di quell’esperimento. Anzi: di quel salto acrobatico. Come andò? Andò bene. Così bene che

Hong Kong Film, nell’arco di dodici mesi, cambiò nome, allargò la mappa e saltò ancora più in alto.

La lunga storia del Far East Film Festival è una lunga storia di salti acrobatici, sì, ma è anche una lunga

storia di battaglie, di sogni, di trasferte. Decine e decine di trasferte in Oriente che adesso portano avanti

una rocciosa linea di continuità, un dialogo felice e ininterrotto, ma che nel passaggio tra i due millenni

sembravano quasi parlare di Davide e Golia: la minuscola Udine, timida eppure sfrontata, alla scoperta

delle megalopoli asiatiche! I primi passi. I primissimi passi. E già, forte, la consapevolezza che il “lontano

Est” non fosse solo un infinito altrove (culturale, sociale, geografico, politico). No. L’Estremo Oriente era

una moltitudine di anime. E il FEFF, attraverso il grande schermo, sentiva il bisogno di raccontarle…

Proprio su quest’idea si è concentrato il Far East Film Festival 28, commissionando la nuova immagine al

pluripremiato illustratore americano Andy Rementer (assistito dall’art director Margherita Urbani).

Un’immagine che oppone il desiderio di “stare assieme”, di condividere totalmente un’esperienza, alle

disgregazioni di cui si è ammalato il mondo. Ed ecco rappresentata, nell’opera di Rementer e nella sigla

che il motion designer Ernesto Zanotti ne ha tratto, una galleria giocosa e luminosa di facce e, quindi, di

storie, di radici, di vite diverse. Le facce dei fareastiani alternate (perché no?) alle facce che abbiamo visto

e vedremo nei film del festival. Un simbolo, non retorico, di pluralità e di unione sotto il segno del cinema.

76 titoli, 52 in concorso e 24 fuori concorso, provenienti da 12 nazioni. Più esattamente, 8 world

premiere, 18 anteprime internazionali, 22 anteprime europee e 20 anteprime italiane (il film di

chiusura verrà annunciato l’8 aprile). Una massiccia selezione di cinema popolare, ovviamente non

priva di parentesi d’autore e di omaggi al passato, per osservare da vicino l’Asia e le sue necessità

narrative.

Guardiamo negli occhi, dunque, la settima arte d’Oriente. Guardiamo negli occhi i suoi eroi, due dei quali

voleranno fino a Udine per essere incoronati con il Golden Mulberry for Outstanding Achievement: la

diva cinese Fan Bingbing, cara al FEFF dal 2004 (ricordate Cell Phone di Feng Xiaogang?), e il divo

giapponese Yakusho Koji, protagonista del magnifico Perfect Days di Wim Wenders, volto-simbolo del

2023 (miglior attore a Cannes) e degli ultimi 40 anni di cinema del Sol Levante. Un momento epocale

che, in collaborazione con l’Istituto Giapponese di Cultura in Roma / The Japan Foundation, vedrà il

«Tom Hanks nipponico» protagonista di un imperdibile tributo: la monografia Yakusho Koji – Perfect

Roles (The Blood of Wolves, The Woodsman and the Rain, The Eel, Perfect Days, Tampopo, Under The

Open Sky, 13 Assassins e Cure), prima a Udine (7 film) e poi a Roma (5 film).

Attesissimo dal 24 aprile al 2 maggio al Teatro Nuovo “Giovanni da Udine” e al Visionario, il FEFF 28

offrirà una full immersion lunga 9 giorni (proiezioni dalla mattina alla sera, talk, rassegna stampa live

quotidiana, dive e divi che sfilano sul red carpet, senza ovviamente dimenticare gli itinerari industry di

Focus Asia, gli itinerari giornalistici di Bambù, con Giulia Pompili del Foglio e Francesco Radicioni di

Radio Radicale, gli itinerari didattici del FEFF Campus) e trasformerà il cuore della città in una

coloratissima Asian Zone (sono oltre 100 i Far East Film Events in programma).

I giochi si apriranno venerdì 24 aprile con We Are All Strangers di Anthony Chen, vecchio amico del

festival: un potente dramma familiare che ci porta a Singapore, una delle quattro tigri asiatiche

assieme alla Corea del Sud, a Taiwan e a Hong Kong. Un’autentica città del futuro dove le architetture di

domani convivono con gli edifici coloniali di ieri, con i templi induisti e buddisti, con le moschee, facendo da

scenografia estetica e morale alla storia di due coppie (la splendida protagonista, Yeo Yann Yann, salirà

sul palco del “Giovanni da Udine” per presentare il film). Altri due titoli, e non era ancora mai successo

durante la stessa edizione, terranno alto il nome di Singapore nella line-up: i bellissimi Ah Girl di Geck

Priscilla Ang e The Old Man and his Car di Michael Kam. A chiudere i giochi, sabato 2 maggio, un film

a sorpresa e, prima della proclamazione degli Audience Awards, il vietnamita Blood Moon Rite 8,

remake del leggendario cult fareastiano One Cut of the Dead!

Proprio il Vietnam, con Singapore, rappresenta il colpo di scena del 2026. Via via che la supervisione

statale si è allentata, infatti, il numero dei cinema è letteralmente esploso (da 90 a oltre 1000!) e così il box

office, portando Hanoi e dintorni ai vertici dell’industria mondiale. Un nuovo big player è pronto a fare la

differenza e Udine è pronta a documentarne il valore e la creatività! Quattro i film che brilleranno nel

programma, spaziando liberamente tra i generi: Ky Nam Inn, dramma storico in perfetto stile Wong Kar

Wai, il super action Hijacked, l’imperdibile Tunnels, che rovescia il punto di vista sulla guerra con gli USA,

e Blood Moon Rite 8.

Discorso a parte, infine, merita Kokuho – Il maestro di kabuki, diretto da Lee Sang-il (di cui rivedremo

Hula Girls a vent’anni dalla prima udinese!) e tratto dal monumentale romanzo omonimo di Yoshida

Shuichi. Emotivamente infuocato e visivamente sontuoso, il campione d’incassi assoluto del cinema

giapponese approderà al Far East Film Festival 28, accompagnato dal regista, e immediatamente dopo,

dal 30 aprile, nei cinema italiani (sotto il segno della Tucker Film). La critica internazionale non ha

lesinato sull’entusiasmo («Una vera gioia per gli occhi», «Un’opera semplicemente magnifica»,

«Un’epopea incredibile»). E Lee Sang-il, del resto, non ha lesinato sulla grandiosità stilistica e narrativa,

firmando una storia dove convivono l’arte, l’ambizione, l’amicizia e l’amore. Una storia lunga 50 anni che ha

l’incedere epico e maestoso di Addio mia concubina e dell’Ultimo imperatore…

Come il Giappone, che tra l’altro vedrà tornare al FEFF la celebrity Megumi con la sua Japan Night e con

la prima mondiale del dramma femminile Fujiko, anche la Corea del Sud gioca la carta del filmfenomeno: dopo un 2025 decisamente grigio per l’industria cinematografica, il 2026 ha infatti già assistito

al boom di The King’s Warden di Jang Hang-jun. Un poderoso kolossal in costume che ruota attorno a

un giovane re detronizzato (il protagonista, Yoo Hae-jin, approderà a Udine) e che ha già calamitato al

cinema oltre 15 milioni di spettatori! La nebbia si sta diradando, insomma, e un altro titolo forte lo può

testimoniare senza fatica: The Seoul Guardians. Un prezioso reportage d’alta scuola per una delle

pagine più folli della storia coreana recente: la dichiarazione della legge marziale il 3 dicembre 2024! The

Seoul Guardians è anche il primo documentario ad accedere alla sezione competitiva del festival e gli

terrà buona compagnia il primo tris di animazione ammesso al concorso: Another World, da Hong Kong,

A Mighty Adventure, da Hong Kong/Taiwan e, dal Giappone, The Last Blossom.

Segnali di ripresa non mancano neppure ai botteghini di Hong Hong, “capitale del cuore” del popolo

fareastiano. I titoli commerciali si difendono ancora bene (pensiamo all’ottimo Night King di Jack NG), ma

il cinema di genere si sta aprendo passo dopo passo a una visione “arthouse”. Intima, indipendente.

Attenta alle urgenze della società e alle trasformazioni dell’ex colonia britannica. Un’attitudine che

accomuna tanto le nuove leve quanto i veterani.

Abbiamo appena parlato di “prime volte”, quindi concludiamo l’overview citando Vertical Stories: il

programma che analizza i micro-drama, ultima rivoluzione dell’ecosistema audiovisivo globale (brevissimi

frammenti narrativi pensati per essere visti verticalmente sugli smartphone). Le Vertical Stories stanno

ridefinendo il modo in cui le storie vengono prodotte, diffuse e fruite, motivo per cui il festival le analizzerà

sia come forma creativa che come sistema industriale. La sezione è curata dal consulente storico del

FEFF Roger Garcia.

Se, come sempre, sarà il pubblico e solo il pubblico a stabilire i tre film che saliranno sul podio del Far

East Film Festival 28 per gli Audience Awards (il Gelso d’Oro, il Gelso d’Argento, il Gelso di

Cristallo), spetterà invece a due giurie specializzate il compito di assegnare il Gelso Bianco per la

migliore opera prima (12 i titoli in concorso) e il Gelso per la migliore sceneggiatura: si tratta,

rispettivamente, di Mabel Cheung (regista di Hong Kong), Jeffrey Chan (produttore e distributore

hongkonghese di base a Taiwan) e Michael Werner (produttore e consulente di base a Hong Kong) e dei

giurati del Premio internazionale alla miglior sceneggiatura “Sergio Amidei” di Gorizia.

Supportato, ancora una volta, da MYmovies, il FEFF offrirà anche quest’anno una preziosa selezione di

titoli online per l’intera durata del festival: 14 i film che le case di distribuzione asiatiche hanno reso

disponibili per lo streaming.