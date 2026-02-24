Far East Film Festival 28, hai già scelto il tuo accredito?

La campagna accrediti per il FEFF28 è già attiva! Red Panda, White Tiger, Black Dragon: scopri tutti gli accrediti disponibili e scegli quello più adatto a te!

Se hai meno di 26 anni potrai acquistare le due opzioni dedicate proprio agli Under 26, usufruendo di un ulteriore sconto sulla tariffa. Torna inoltre l’accredito Press riservato ai professionisti della stampa, per rispondere alle esigenze di chi, da sempre o per la prima volta, supporta e promuove il festival con il proprio lavoro!

E fino a lunedì 2 marzo sarà possibile acquistare online il proprio accredito Red Panda o White Tiger (anche nella versione per gli under 26) con tariffa speciale Early Bird.

Non dipende dalla tua età. Non dipende dai tuoi studi. Non dipende neppure dalle tue esperienze. Dipende solo dalla tua voglia di metterti in gioco… Se ti senti pronto a vivere un’avventura totalmente fuori dagli schemi, questo è il momento giusto per rispondere alla chiamata del FAR EAST FILM FESTIVAL: hai tempo fino al 22 marzo per candidarti come volontario! Tutti i volontari del FEFF28 riceveranno un attestato di partecipazione (valido anche per i crediti scolastici per PCTO e per tirocini universitari) e, turni permettendo, potranno guardare gratuitamente i film in programma.