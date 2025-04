Far East Film Festival: a Udine dal 24 aprile al 2 maggio 2025

Se l’Oriente è una galassia, l’Oriente contemporaneo è il pianeta su cui appoggia i propri occhi (occhi curiosi e innamorati) il Far East Film Festival di Udine. Lo fa da sempre, dalla primissima edizione del 1999, e adesso che sta per scrivere il 27º capitolo della sua lunga storia, lo fa ancora più intensamente. Occhi curiosi e innamorati, certo, ma anche attentissimi ai colori, alle sfumature e alle urgenze dell’attualità. Il FEFF, prima di essere un viaggio e una somma di narrazioni, è uno sguardo. Uno sguardo che il graphic designer Roberto Rosolin ha cristallizzato nella nuova immagine ufficiale e che il festival moltiplicherà attraverso le traiettorie tematiche della nuova line-up. 75 titoli (48 in concorso, 27 fuori concorso) provenienti da 11 paesi. Più esattamente, 7 world premiere, 15 anteprime internazionali, 20 anteprime europee e 19 anteprime italiane. Una massiccia selezione di cinema popolare, ovviamente non priva di parentesi d’autore e di omaggi al passato, per osservare da vicino l’Asia di oggi e le sue necessità narrative. Molto da vicino. Mai come adesso, infatti, il cinema popolare sembra interessato a raccontare il tempo e la società: senza rinunciare alla propria natura di cinema popolare, mainstream e commerciale, ma senza nemmeno rinunciare agli spunti di riflessione. Spesso acuminati. E il box office della Cina continentale, da questo punto di vista, rappresenta sicuramente un caso emblematico.

Gli spettatori cinesi hanno amato Upstream, che riflette sul fenomeno della gig economy (il protagonista, dopo il licenziamento, cerca di tirare avanti affidandosi agli ingranaggi del lavoro temporaneo), e hanno amato Green Wave, opening film del FEFF 27, che riflette sul fenomeno del tangping (i giovani, metaforicamente, si “sdraiano”, rifiutando le logiche ultracompetitive della carriera e del successo). E cosa dire a proposito di Her Story e Like a Rolling Stone? Due registe, Yihui Shao e Yin Lichuan, per due grandi storie di gender equality. Due grandi storie che parlano linguaggi diversi, quello della commedia e quello del percorso biografico, affrontando il nodo dell’emancipazione femminile: il diritto delle donne ad autodeterminarsi, a ribellarsi, a volare con le proprie ali.



Atteso a Udine nel quartier generale storico del Teatro Nuovo e negli spazi del Visionario, il FEFF 27 si chiuderà con un film a sorpresa e con un film già destinato a entrare nella grande famiglia dei cult fareastiani: stiamo parlando dell’irresistibile e attesissimo Ya Boy Kongming! The Movie, figlio di un celebre manga e ambientato durante il Music Battle Awards 2025, un contest in cui le etichette discografiche giapponesi si danno ferocemente battaglia. Davvero difficile immaginare un’opera più anarchica e più allergica alle classificazioni!

Dal 24 aprile al 2 maggio, il festival offrirà una full immersion lunga 9 giorni (proiezioni dalla mattina alla sera, talk, rassegna stampa live quotidiana, dive e divi che sfilano sul red carpet, senza ovviamente dimenticare gli itinerari industry di Focus Asia, gli itinerari giornalistici di Bambù, gli itinerari didattici del FEFF Campus) e trasformerà il cuore della città in una coloratissima Asian Zone (sono oltre 100 i Far East Film Events in programma). Una vera e propria festa del cinema che trova specchio nelle parole dei main sponsor, Credifriuli e Amga Energia & Servizi – Brand commerciale del Gruppo Hera. «Per noi – commenta infatti Luciano Sartoretti, Presidente di Credifriuli – sostenere il Far East Film Festival per il dodicesimo anno di fila non è solo una questione di tradizione, ma di identità. Siamo una banca legata al territorio,

fatta di persone che credono nel valore della cultura e nel suo potere di creare connessioni. Il FEFF è molto più di un festival: è un ponte tra il Friuli e il mondo, proprio come noi cerchiamo di essere per la nostra comunità. Essere al fianco di eventi come questo significa investire in qualcosa che arricchisce tutti, e continueremo a farlo con lo stesso entusiasmo di sempre».

«L’energia di Amga Energia & Servizi Gruppo Hera, con le sue soluzioni per sostenibilità e mobilità green, è anche quest’anno al servizio del Far East Film Festival – è, invece, il commento di Isabella Malagoli, Amministratore Delegato di EstEnergy Spa ed Hera Comm Spa – e le auto elettriche con il nostro brand saranno a disposizione degli organizzatori e dei loro ospiti internazionali per tutta la durata della manifestazione, ricaricabili rapidamente e facilmente alle colonnine Hera Ricarica situate nel parcheggio del Teatro Nuovo e in tutta la città. La nostra azienda è uno dei sostenitori storici del festival, senz’altro uno degli eventi più importanti per la città di Udine e per tutta la regione Friuli Venezia Giulia e il suo territorio. Il FEFF ha la capacità di anticipare tendenze culturali e continua a incontrare l’interesse del pubblico ormai da 27 anni. La sua visione pioneristica, aperta al mondo e alla contaminazione, rispecchia i valori di innovazione, sostenibilità, radicamento territoriale che sono al centro dell’azione del Gruppo Hera».