Far East Film Festival, la selezione di Focus Asia

Dopo il successo della scorsa edizione, la sezione industry del Far East Film Festival, FOCUS ASIA 2025 è orgogliosa di annunciare la selezione completa dell’All Genres Project Market, il mercato dedicato a progetti con potenziale di coproduzione tra Asia ed Europa, e di Far East in Progress, prima ed unica piattaforma europea interamente dedicata ai film asiatici in post-produzione che ambiscono a una distribuzione internazionale e ad una festival premiere.

Il comitato di selezione di Focus Asia – composto da Martin Horyna (Repubblica Ceca), Mike Hostench (Spagna), Young-woo Kim (Corea del Sud), Ming-Jung Kuo (Taiwan), Eiko Mizuno-Grey (Giappone) e Valeria Richter (Danimarca), ha selezionato tra oltre 120 candidature 11 progetti provenienti da 10 territori.

Oltre 200 ospiti internazionali avranno l’opportunità di scoprire una lineup unica che comprende una straordinaria varietà di generi: dal drama, al coming-of-age, dall’art-house al surreale, dalla fantascienza all’horror. Oltre alla ricchezza di generi, la selezione finale include un perfetto connubio di registi in ascesa e affermati, sostenuti da produttori di talento emergenti di talento e da società pluripremiate.

I progetti selezionati per l’All Genres Project Market 2025 sono:

? Cubs di Riri Riza, prodotto da Forka Films (Indonesia)

? Delight Delight di Sunny Yu, prodotto da In Bloom Films (Taiwan) ed E&W Films (Singapore)

? Dinosaur Boy di Zhiquan Liu, prodotto da Dinosaur Studio (Cina)

? Green Valley and the Amber Marbles di Nguyen Nam Vu, prodotto da AN NAM PRODUCTIONS (Vietnam), Purple Tree Content (Singapore), Scarlet Visions (Germania), Flash Forward Entertainment (Taiwan) e Storm Films (Norvegia)

? Left Turn di Mami Sunada, prodotto da Ear Films (Giappone)

? Mr Korea di Sun Hee Engelstoft, prodotto da Beo Starling (Danimarca)

? Seoulers di Hee Young Pyun e Jiajun ‘Oscar’ Zhang, prodotto da Seesaw Pictures (Corea del Sud)

? Suffering is Optional di Zarrar Kahn, prodotto da LBG Films Inc (Canada)

? The House On The Moon di Nelson Yeo, prodotto da Momo Film Co. (Singapore) e AVIEW Images (Taiwan)

? What’s Left Of Us di Tyrone Acierto, prodotto da FUSEE (Filippine) e Cine Bandits (Filippine)

? Yellow di Miyoh Yamaura, prodotto da BUNBUKU (Giappone)

Grande aspettative anche per Far East in Progress, un perfetto esempio del sistema virtuoso che il Far East Film Festival è riuscito a creare nel corso degli anni, dove i progetti internazionali vengono prima plasmati e sviluppati all’interno del workshop Ties That Bind o dell’All Genres Project Market, per poi essere proposti a oltre 50 programmatori di festival e agenti di vendita presenti al ricco programma di Focus Asia.

Storie di successo come ‘Sunshine’ di Antoinette Jadaone (Toronto International Film Festival 2024, Berlinale Generation 2025 e ora in concorso al Far East Film Festival 27) e ‘Last Shadow at First Light’ di Nicole Woodford (San Sebastián IFF 2023) dimostrano chiaramente il potenziale di questa sezione dedicata a film asiatici in post-produzione.

I titoli selezionati per Far East in Progress 2025 sono:

? Ah Girl di Priscilla Ang Geck Geck, prodotto da Aggregate Films (Singapore) e IFA Media (Singapore, Cina, Taiwan, Thailandia, Nuova Zelanda)

? Akashi di Mayumi Yoshida, prodotto da Musubi Arts Inc. (Canada) e Experimental Forest Films (Canada)

? Big Little Things di Tong Zhou, prodotto da Snow Island Pictures (Hong Kong) e Three Dots Films (USA)

? Ghost of Ueno di Qi Wang, prodotto da SS Kobo? ?(Giappone), W Field ?(Giappone), La Fonte? (China?), Chuo Eigaboeki (Giappone), Odessa Entertainment (Giappone), Seven Plus (Corea del Sud)

? My Neighbor the Gangster di Mario Cornejo, prodotto da THIS SIDE UP (Filippine) e Nathan Studios (Filippine)

? On Your Lap di Reza Rahadian, prodotto da Gambar Gerak (Indonesia)

? That Burning House di Yin-chuan Tsai, prodotto da THE MOVIE BIRD FILMS LIMITED COMPANY (Taiwan)

Udine si conferma un vero e proprio epicentro globale, dove business, scambio culturale e know-how si intrecciano in un programma unico per oltre 200 professionisti provenienti da Europa, Asia, Canada e America Latina.

Oltre al mercato dei progetti e alla sezione dei lavori in corso, Focus Asia ha ideato un programma ambizioso fatto di lecture, case studies, laboratori, incontri one-to-one e attività di networking, costruito grazie a una solida rete di partner internazionali. Dalla formazione al networking fino allo sviluppo di business, Focus Asia rafforza il suo ruolo di punto d’incontro chiave, un loco in cui i settori si intersecano, nascono nuove opportunità e prende forma il futuro del cinema.

Per il terzo anno consecutivo, Focus Asia e Ties That Bind, lo storico workshop che da oltre 15 anni riunisce a Udine produttori asiatici ed europei, confermano la partnership con il Marché du Film – Festival de Cannes per dare vita a un programma congiunto in due tappe: la prima a fine aprile all’interno di Focus Asia e la seconda a Cannes nell’ambito dell’ iniziativa Spotlight Asia.

Il MiC si conferma il principale sostenitore di Focus Asia e inoltre la Direzione Generale per il Cinema e l’Audiovisivo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con il supporto organizzativo di Cinecittà, inaugurerà l’edizione 2025 con un ricevimento speciale allestito nella serata di apertura della manifestazione e una speciale vetrina di produttori italiani

In collaborazione con Cinema Chile, CCIDAHK (Hong Kong), FFA – German Federal Film Board, Netherlands Film Fund e Telefilm Canada, delegazioni di produttori parteciperanno a esclusivi laboratori su misura progettati per aprire le porte al mercato asiatico ed europeo. Grazie a questa iniziativa, i partecipanti otterranno preziose informazioni e si metteranno in contatto con i principali responsabili delle decisioni, rafforzando la collaborazione globale e promuovendo nuove opportunità tra l’Asia e il resto del mondo.

Il team di Europa Distribution, la principale rete europea di distributori indipendenti, tornerà a Udine insieme a oltre 15 distributori europei, partecipando alla terza edizione del Distribution Lab.

Allo stesso tempo, Europa International, la rete dei sales agent europei, si unirà per la prima volta a Focus Asia, segnando l’inizio di una nuova ed entusiasmante partnership. All’interno di questa, Focus Asia ospiterà la prima edizione del Sales Lab, un’iniziativa esclusiva che offrirà un accesso diretto al mercato e preziose informazioni sulle strategie di vendita adattate al settore altamente frammentato e dinamico dell’Asia.

Le attività industry aperte a tutti i partecipanti di Focus Asia si intrecceranno come sempre con il programma di Ties That Bind – EAVE Asia-Europe Co-Production Workshop. In questa edizione speciale 2025, TTB curerà due case studies su recenti coproduzioni tra Europa e Asia, approfondirà i remake asiatici e la gestione degli IP, e proporrà una sessione dedicata all’uso dell’Intelligenza Artificiale nell’industria cinematografica.

Anche quest’anno TAICCA – Taiwan Creative Content Agency conferma il suo ruolo centrale nella pianificazione di tutte le attività industry del Far East Film Festival. Dopo essere diventata il principale partner asiatico di Ties That Bind e aver ospitato la prima sessione del laboratorio a Taipei lo scorso novembre, TAICCA rinnova il TAICCA/Focus Asia Co-Production Award, un premio del valore di 10.000 € che sarà assegnato al progetto con il maggiore potenziale di coproduzione tra Europa e Asia.

Inoltre, grazie alla collaborazione con TAICCA, FDCP – Film Development Council of the Philippines e VIPO – Visual Industry Promotion Organization, i progetti selezionati nelle sezioni Project Market e Far East in Progress potranno contare sul supporto diretto per la presenza fisica di registi e produttori a Udine.

In sintesi, l’edizione 2025 di Focus Asia non sarà solo un punto d’incontro per l’industria cinematografica globale, ma una vera e propria porta d’accesso al cinema e ai professionisti del futuro.