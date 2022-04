Far East Film Festival online con 28 film a disposizione

Dopo un’edizione completamente digitale (2020) e un’edizione condivisa tra il pubblico dello streaming e quello del Visionario (2021), il Far East Film Festival riprende quest’anno la sua conformazione classica e torna in scena al Teatro Nuovo. L’esperienza online dei due FEFF precedenti, però, non si interrompe. Anzi. Prosegue a pieno ritmo diventando una sezione stabile del Festival.

Supportato, come sempre, da MYmovies, il FEFF online offrirà una selezione di 28 titoli della line-up 2022: 14 disponibili Worldwide, 15 disponibili in Europa e tutti e 28, ovviamente, disponibili in Italia.

Tre le tipologie di accredito, già in vendita sulla piattorma www.mymovies.it/ondemand/24feff/: MYmovies One (€ 12,90: tutti i film della sezione online del FEFF 24, catalogo digitale del FEFF 24, tutti gli altri festival e i film online proposti da MYmovies per 30 giorni), Web Snake (€ 12,90: tutti i film della sezione online del FEFF 24, catalogo digitale del FEFF 24), Web Dragon (€100: tutti i film della sezione online del FEFF 24, catalogo digitale del FEFF 24, catalogo cartaceo del FEFF 24 spedito a casa dopo l’evento, menzione sul catalogo del prossimo anno come sostenitore, accesso gratuito per tre mesi alla piattaforma MYmovies One).

I 28 film del FEFF online, ricordiamo, saranno attivi dal 22 aprile e per tutta la durata del Festival (dal momento in cui si effettua il primo click, si avranno 24 ore di tempo per terminare la visione). Solo per 4 titoli è previsto unicamente il Gala Show: il film, cioè, verrà reso disponibile in una giornata e in un orario preciso (dal momento in cui si effettua il click, si avranno a disposizione 4 ore).