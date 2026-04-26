Far East Film Festival: programma di lunedì 27 aprile

Il 3 dicembre 2024, praticamente ieri, la Corea del Sud ha rischiato di ricadere sotto la dittatura. Il presidente Yoon Suk-yeol ha improvvisamente dichiarato la legge marziale e ha fatto circondare dalla sue truppe l’Assemblea Nazionale, che aveva il potere costituzionale di respingerla. Ma c’è stata una grande mobilitazione popolare, i cittadini hanno riempito le strade, mentre i parlamentari sono riusciti nonostante il blocco a introdursi nella sede dell’Assemblea. La democrazia è stata ristabilita, e in seguito il presidente destituito. The Seoul Guardians (presentato in anteprima nazionale alle 17.20 al Teatro Nuovo Giovanni da Udine), è un elettrico documentario di montaggio della copertura televisiva di quelle ore convulse: vediamo farsi la storia in diretta.

A Hong Kong in questo periodo storico la nostalgia è una componente fondamentale dell’animo. Night King di Jack Ng, che apre la giornata del 27 alle 8.30, una commedia hongkonghese classica (velocità di ritmo, dialogo a manetta, tendenza a sfumare in un attimo dal comico al sentimentale), è una vera elegia di un periodo tipico della vecchia Hong Kong: quando nel quartiere di Tsim Sha Tsui imperavano gli “hostess bar”, ossia i night club con accompagnatrici pagate per flirtare con i clienti e far loro spendere in consumazioni; danno vita al film due comedians di livello, Dayo Wong e Sammi Cheng. E rientra in una visione nostalgica del passato anche il vietnamita Ky Nam Inn, alle 19.15, dove si sente l’influsso di Wong Kar Wai: una storia d’amore ambientata all’inizio degli anni Ottanta, che celebra anche le canzoni di quel periodo.

Ma Hong Kong non è solo nostalgia. Someone Like Me di Tam Wai-ching affronta di petto, attraverso una grande interpretazione di Fish Liew, un problema bruciante e attuale: il diritto alla sessualità delle persone con disabilità. Scava su problemi attualissimi, legati all’adolescenza, alla sessualità e alla violenza, anche il coreano The World of Love, nel pomeriggio, di Yoon Ga-eun, una regista specializzata in racconti sull’infanzia e l’adolescenza femminile, anche grazie a un’incredibile capacità nella direzione delle giovanissime attrici.

Ma il FEFF 28 non è solo cinema. Da lunedì 27 aprile, e per i prossimi tre giorni, debutta alla Fondazione Friuli di Udine MasterFEFF, la grande novità gastronomica di questa edizione: un format di sfide live ispirato al celebre format televisivo, in cui un cuoco friulano e un cuoco asiatico si confrontano ai fornelli elaborando una ricetta a base di prodotti tipici locali con anima orientale. Ad arbitrare il duello, insieme a una giuria tecnica a rotazione, sarà il pubblico. Conduce Annalisa Sandri, food blogger di Manca il sale. Stasera tocca a Chiara Canzoneri (“Chincaglieria Gastronomica”, Gorizia) contro Amy Lim (“Mangiare Bere Uomo Donna”, Suzzara); mercoledì 29 sarà la volta di Max Sabinot (“Al Vitello d’Oro”, Udine) contro Masato Fukayama (“Yamaneko”, Udine); giovedì 30 chiuderà Stefano Basello (“Al Bassotto”, Codroipo) contro la chef e divulgatrice coreana Sun Young Koo. Tutti gli appuntamenti alle 18.30, con accesso su prenotazione su feff.eventbrite.it.

PROGRAMMA

8.30

NIGHT KING

regia di Jack Ng

(Hong Kong, 2026)

Un’elegia in forma di commedia della Hong Kong del passato, quando il quartiere di Tsim Sha Tsui era il regno dei night club con hostess.

10.55

SOMEONE LIKE ME

regia di Tam Wai-ching

(Hong Kong, 2025)

Nata con una paralisi cerebrale, la protagonista Mui scopre l’esistenza di un’organizzazione che aiuta le persone disabili a esplorare la propria sessualità.

13.00

FILIPIÑANA

regia di Rafael Manuel

(Filippine, 2026)

Come un lento balletto, nei modi del cinema d’essai, la vita di un golf club per ricchi diventa un grande specchio delle Filippine e dei rapporti di classe del Paese.

15.00

THE WORLD OF LOVE

regia di Yoon Ga-eun

(Corea del Sud, 2025)

Joo-in ha 17 anni, è vivace e sicura di sé. Una lite su un argomento scottante incrina il suo rapporto con compagne e compagni; ma c’è di più di quel che sembra.

17.20

THE SEOUL GUARDIANS

regia di Kim Jong-woo, Kim Shin-wan, Cho Chul-young

(Corea del Sud, 2026)

Diretto da tre registi nel cuore dei fatti, è la cronaca giornalistica in diretta del giorno drammatico del 2024 in cui il presidente sudcoreano dichiarò la legge marziale e fece circondare l’Assemblea Nazionale dai militari.

19.15

KY NAM INN

regia di Leon Le

(Vietnam, 2025)

Saigon, 1985. La vita di un giovane traduttore cambia quando incontra Ky Nam, la riservata vedova che vive nella casa accanto.

21.55

ROAD TO VENDETTA

regia di Kui-ying

(Hong Kong, 2025)

La classica adrenalina hongkonghese nella storia dell’assassino professionista chiamato Numero 4 e della ragazza che protegge.

(eventualmente)

PROIEZIONE SPECIALE FUORI PROGRAMMA

19.30 – VISIONARIO

RESURRECTION

regia di Bi Gan

(Cina, Francia, 2025)

Un futuro in cui l’umanità non sogna più, tranne pochi Delitanti. Un viaggio nella mente di uno di questi, in forme tra realtà e cinema.

INCONTRI FEFF / FEFF TALK – Sala Fantoni, Teatro Nuovo Giovanni da Udine

LUNEDÌ 27 APRILE

10:30 – 11:15

Tributo a Lee Sang-il

LEE Sang-il, regista, Kokuho

Coordinamento/Moderator: Mark SCHILLING

11:20 – 12:30

South Korea Cinema

YOON Ga-eun, regista, The World of Love

JANG Hye-jin, attrice, The World of Love e Number One

Coordinamento/Moderator: Darcy PAQUET

12:35 – 13:25

Japan New Cinema + Vietnam

KIMURA Taichi, regista, Fujiko

KATAYAMA Yuki, attrice, Fujiko

MEGUMI, attrice e produttrice, Fujiko

OKUYAMA Yoshiyuki, regista, 5 Centimeters Per Second

Leon LE, regista, Ky Nam Inn

Ngo Hong NGOC, attrice, Ky Nam Inn

Coordinamento/Moderators: Mark SCHILLING, Nguyen LE

BAMBÙ – Lunedì 27 aprile

9:00 – La rassegna stampa

17:45 – Giappone, la sicurezza cambia: tra pacifismo e nuove sfide globali

Gabriele Ninivaggi – giornalista a Tokyo (collegato)

Giulio Pugliese – Istituto Universitario Europeo e Istituto Affari Internazionali

Paola Scrolavezza – Università di Bologna

EVENTI IN RISALTO – LUNEDÌ 27 APRILE

18:00 – 20:00 | Fondazione Friuli

Mokuhanga: introduzione alla stampa giapponese

By Luca Braidotti. Dall’antica arte della stampa su legno giapponese, dalla teoria alla pratica. Max 10 pax | €28 | Booking: feff.eventbrite.it

18:30 – 19:30 | Camplus Manin

Becoming Chinese – Talk | Pink Preview

By Cristina Manzone, Lucia Gasti, Mismàs APS. Un viaggio intersezionale nel rebranding pop della Cina tra meme, social e culture digitali. Accesso libero.

18:30 – 19:30 | Fondazione Friuli

I segreti della skin care coreana

Dalla “glass skin” alla routine in 10 step: incontro dedicato alla filosofia del benessere e della bellezza Made in Korea.

18:30 – 20:00 | Camplus Manin

Calligrafia e pittura tradizionale

Un laboratorio pratico per scoprire l’estetica del segno e del colore nelle arti classiche orientali.

18:30 – 20:00 | Fondazione Friuli

MasterFEFF #1: Chiara Canzoneri vs Amy Lim

Prima sfida del format gastronomico del festival: cucina friulana contro cucina asiatica, arbitro il pubblico. Presenta Annalisa Sandri. Max 41 pax | €20 | Booking: feff.eventbrite.it

Il programma completo degli eventi: https://events.fareastfilm.com/