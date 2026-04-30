Far East Film Festival. Programma giovedì 30 aprile 2026

Giovedì 30 aprile, al Visionario di Udine, il FEFF 28 omaggia uno dei più grandi geni del cinema mondiale. Ozu Yasujiro è un nome di fronte al quale tutti gli appassionati di cinema si mettono sull’attenti. Su questo genio giapponese del cinema, i cui film toccano la perfezione, l’esperto americano Daniel Raim ha messo sette anni a realizzare il documentario The Ozu Diaries, che si immerge nella biografia e nel pensiero artistico del maestro, attingendo ai diari privati di Ozu, ai suoi taccuini di guerra, alle lettere, alle interviste, alle fotografie e a rari filmini di famiglia. Inoltre il documentario è intessuto con le riflessioni di personaggi come Kagawa Kyoko, Wim Wenders, Kurosawa Kiyoshi, Tsai Ming-liang e Luc Dardenne. Il film è in programma al Visionario alle ore 14.00, dove si potrà poi vedere il restauro del classico melodramma con musica Love Never Ceases di Taiwan (Shao Lo-hui, 1962) alle ore 16.30 in anteprima mondiale, importante anche perché costituisce una testimonianza visiva di spazi urbani perduti, luoghi di Taipei oggi scomparsi o profondamente trasformati.

A seguire, il Visionario ospita la replica del film di Nishikawa Miwa Under the Open Sky (Giappone 2020) alle ore 18.25, che aveva inaugurato venerdì 24 aprile la retrospettiva dedicata a Yakusho Koji. Il grande attore vi interpreta il ruolo di un ex yakuza che ha scontato 13 anni per omicidio e cerca di trovare lavoro, oltre che di ritrovare la madre, da cui era stato separato da bambino.

Invece sul grande schermo del Teatro Nuovo Giovanni da Udine ritorna in mattinata l’animazione, con l’ hongkonghese Another World (ore 9.00, anteprima italiana), viaggio in un assurdo aldilà. Ancora da Hong Kong, in coproduzione con Taiwan, arriva Measure in Love di Kung Siu-ping, film prodotto tra Hong Kong e Taiwan (ore 16.35, anteprima europea), che inserisce una storia d’amore in un quadro fantascientifico: si svolge in un mondo diviso in due zone, nelle quali il tempo e la gravità sono differenti, e un giorno nella prospera Aurore Zone equivale a un anno nella Evergreen Zone. Anche il coreano Number One (ore 19.15, anteprima internazionale) parte da una premessa fantastica: che fareste se ogni volta che mangiate un pasto preparato da vostra madre vedeste fluttuare in aria un numero, e ad ogni pasto questo numero scendesse di un’unità?

Il giapponese Yoshida Keisuke ci mette di fronte, in Unchained (ore 14.30, anteprima mondiale), all’enigma di un ragazzo che fa il male per il gusto del male. È possibile recuperarlo? E come? Su un registro più allegro, lo sfacciato ritratto adolescenziale All Greens di Koyama Takashi (ore 21.20, anteprima europea) presenta delle teenager che vogliono uscire dal grigiore della loro città… coltivando e vendendo marijuana.

PROGRAMMA

9.00

ANOTHER WORLD

regia di Tommy Ng

(Hong Kong, 2025)

Animazione. Nell’aldià, Gudo è una guida delle anime, e deve prevenire che la rabbia che si portano ancora dietro le trasformi (letteralmente!) in mostri.

11.05

ONCE WE WERE US

regia di Kim Do-young

(Corea del Sud, 2025)

Dieci anni prima, l’amicizia tra Jeong-won ed Eun-ho si era trasformata in amore – ma i due si erano separati. Ora il caso li fa ritrovare…

14.00 – VISIONARIO

THE OZU DIARIES

regia di Daniel Raim

(USA, 2025)

Un documentario imperdibile per tutti gli appassionati di Ozu Yasujiro, zeppo di documenti sul grandissimo regista giapponese.

14.30

UNCHAINED

regia di Yoshida Keisuke

(Giappone, 2026)

“Sono felice di fare del male agli altri”, dichiara l’adolescente Kaito. Un’insegnante disperata si rivolge a Nishi, che gestisce un centro di riabilitazione. E ha anche lui alle spalle un passato violento.

16.30 – VISIONARIO

LOVE NEVER CEASES

regia di Shao Lo-hui

(Taiwan, 1962/restauro 2K 2026)

Un musical romantico di grande successo, con le canzoni di Hong Yi-feng, l’iconico “King of Taiwanese Songs”. Le sue canzoni sono tutt’oggi un’amatissima parte della tradizione di Taiwan.

16.35

MEASURE IN LOVE

regia di Kung Siu-ping

(Hong Kong/Taiwan, 2025)

Un mondo diviso in due zone, dove il tempo scorre in modo differente. Un giorno nella prospera Aurore Zone equivale a un anno nella Evergreen Zone.

18.25 – VISIONARIO

UNDER THE OPEN SKY

regia di Nishikawa Miwa

(Giappone, 2020)

Replica del film di venerdì 24, con Yakusho Koji nei panni di un ex carcerato che cerca un nuovo posto nel mondo.

19.15

NUMBER ONE

regia di Kim Tae-yong

(Corea del Sud, 2026)

Un numero fluttua in aria, calando, quando Ha-min consuma i pasti preparati da sua madre. Quando quel numero arriverà a zero, sua madre morrà.

21.20

ALL GREENS

regia di Koyama Takashi

(Giappone, 2026)

Racconto di formazione con un trio di ragazze che vogliono evadere dalla loro situazione familiare – e s’inventano di coltivare marijuana.

23.40

UNIDENTIFIED MURDER

regia di Kwok Ka-hei, Jack Lee

(Hong Kong, 2026)

25 anni fa a Hong Kong un bambino è stato rapito dagli alieni. O così dicono i due coetanei che l’hanno visto. Ma cosa succede se all’improvviso ricompare?

INCONTRI FEFF / FEFF TALK – Sala Fantoni, Teatro Nuovo Giovanni da Udine

GIOVEDÌ 30 APRILE

10:30 – 11:15

Hong Kong

Mabel CHEUNG, regista e produttrice, giurata FEFF28

Patrick LEUNG, regista, Ciao UFO

Coordinamento/Moderators: Tim YOUNGS, Kevin MA

11:20 – 12:10

Japanese New Cinema

Anshul CHAUHAN, regista, Tiger

Vinod VIJAYASANKARAN, direttore della fotografia, Tiger

Tyler MCBETH, compositore, Tiger

Mora MOTH, compositrice, Tiger

NAKAGAWA Shun, regista, 90 Meters

TAGUCHI Yusuke, produttore, 90 Meters

UTAGAWA Yasushi, produttore, 90 Meters

OKA Hitomi, co-produttrice, 90 Meters

Coordinamento/Moderator: Mark SCHILLING

12:15 – 13:00

China – Debut Films

YAN Kunao, regista e attore, Jet Lag in Summer

LI Qiu-yi, scenografa e costumista, Jet Lag in Summer

YUAN Yiran, produttrice esecutiva, Jet Lag in Summer

Coordinamento/Moderators: Maria BARBIERI, Maria RUGGIERI

BAMBÙ – Giovedì 30 aprile

9:00 – La rassegna stampa

17:45 – Raccontare l’Asia. Come cambia lo sguardo, dai reportage al presente

Siegmund Ginzberg – giornalista

Ilaria Maria Sala – giornalista e scrittrice (collegata)

EVENTI IN RISALTO – GIOVEDÌ 30 APRILE

15:00 – 18:00 | Piazza Giacomo Matteotti / Loggia del Lionello

Far East Games: i giochi dall’Oriente

Un pomeriggio intero di giochi a cielo aperto in chiave orientale: D&D a tema, carte collezionabili, scacchi asiatici, Go, Gomoku, Kendama, Tangram e Carrom grazie al Ludobus. Accesso libero.

16:30 – 18:00 | Dai Fioi, Largo dei Pecile 2

Masterclass: Armonie di Vermouth

By Lorenzo Burrone. Udine Cocktail Week: un viaggio sensoriale tra Carpano Vermouth e Carpano Antica Formula, tra botaniche orientali e tradizione italiana. Max 15 pax | €8 | Booking: feff.eventbrite.it

18:30 – 20:00 | Fondazione Friuli

MasterFEFF #3: Stefano Basello vs Sun Young Koo

Terza e ultima sfida del format gastronomico del festival: lo chef del foraging estremo contro la chef e gastro-diplomatica coreana. Arbitro il pubblico. Presenta Annalisa Sandri. Max 41 pax | €20 | Booking: feff.eventbrite.it

18:30 – 20:00 | Fondazione Friuli

Incontro con una Maestra Zen: la forza di una voce nel Dharma

By Hishiryo – Gruppo Zen Udine, con Anna Maria Iten Shinnyo Marradi, Abate del Tempio Shinnyoji di Firenze. Introduzione alla pratica zazen. Max 35 pax | €8 | Booking: feff.eventbrite.it

22:00 – 01:00 | Casa della Contadinanza, Piazzale della Patria del Friuli 2

Pink Night: The Party

Co-curata da Barbara Stimoli, con Rafa? Pierzy?ski (DIVAS/V/blask), Xinyi e Triptamica. La serata transfemminista del FEFF esplora eros e corpi con performance e DJ set. Spazio più sicuro con MisMàs. €15 | Booking: Visionario, bookshop Teatro Nuovo, events.fareastfilm.com