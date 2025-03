Fast Animals and Slow Kids domenica 29 giugno al Castello di Udine

Si aggiungono nuovi appuntamenti al già annunciato “TOUR ESTIVO 2025” dei FAST ANIMALS AND SLOW KIDS che la prossima estate vedrà la band ancora protagonista sui palchi dei festival e delle rassegne più importanti da nord a sud, partendo il 23 maggio dal palco del MI AMI Festival, dopo il successo del tour club dello scorso mese di dicembre seguito alla pubblicazione dell’album “Hotel Esistenza”.

Questo il calendario aggiornato del “TOUR ESTIVO 2025” prodotto da Vivo Concerti:

Venerdì 23 maggio, Segrate (MI) – MI AMI 2025 – Idroscalo

Venerdì 6 giugno, Savigliano (CN) – ATIPICO MUSIC FESTIVAL – Area Fieristica

Giovedì 26 giugno, Padova – SHERWOOD FESTIVAL – Park Nord Stadio Euganeo

Domenica 29 giugno, Udine – Castello di Udine NUOVA DATA

Venerdì 11 luglio, Centobuchi di Monteprandone (AP) – CASSANDRA FEST NUOVA DATA

Sabato 12 luglio, Arezzo – MEN/GO MUSIC FEST – Parco Il Prato NUOVA DATA

Giovedì 17 luglio, Bologna – BONSAI – Parco Caserme Rosse

Venerdì 18 luglio, Bellaria Igea Marina (RN) – BEKY BAY

Sabato 19 luglio, Brescia – CASTELLO DI BRESCIA NUOVA DATA

Sabato 26 luglio, Genova – BALENA FESTIVAL – Arena del Mare Porto Antico

Venerdì 1 agosto, Gallipoli (LE) – RAFFO PARCO GONDAR NUOVA DATA

Domenica 3 agosto, Palermo – DREAM POP FEST – Spazio Open Cantieri Culturali NUOVA DATA

Domenica 17 agosto, Francavilla al Mare (CH) – FRANTIC OFF – Tikitaka Village

Sabato 20 settembre, Bionaz (AO) – MUSICASTELLE OUTDOOR – Loc. Prarayer – NUOVA DATA

I biglietti per le nuove date saranno disponibili in prevendita su www.vivoconcerti.com dalle ore 14.00 di mercoledì 5 marzo e nei punti vendita autorizzati dalle ore 14.00 di lunedì 10 marzo.

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

Per la band composta da Aimone Romizi (voce, chitarra), Alessio Mingoli (batteria, seconda voce), Jacopo Gigliotti (basso) e Alessandro Guercini (chitarre) il palco è il luogo dove esprimere al massimo l’essenza del loro essere e della loro musica e dove condividere con i fan i loro storici successi oltre ai brani del nuovo album “Hotel Esistenza”, il settimo di studio della band pubblicato il 25 ottobre scorso da Woodworm in licenza esclusiva M.A.S.T./Believe.

““Hotel Esistenza” è il nostro nuovo album, racchiude gli ultimi tre anni delle nostre vite, tra cambiamenti e cose che invece, non cambieranno mai” raccontano i FAST ANIMALS AND SLOW KIDS.

“È un album che contiene dentro di sé vari aspetti della nostra musica, come le stanze di un albergo arredate in maniera diversa ma pensate allo stesso modo.

È un disco fatto di canzoni che parlano di feste dalle quali scappare, di autostrade che ti riportano a casa e dell’inferno che abbiamo dentro.

Hotel Esistenza è un luogo della nostra mente dove può entrare chiunque lo desideri. Speriamo vi possa far sentire a casa, almeno per una notte”.

Aimone Romizi (voce, chitarra), Alessio Mingoli (batteria, seconda voce), Jacopo Gigliotti (basso) e Alessandro Guercini (chitarre) iniziano a suonare insieme e a scrivere canzoni nel 2008, anno in cui muovono i primi passi nei locali della loro regione.

Grazie ai loro primi concerti, coinvolgenti ed energici, la band (che sceglie il nome FAST ANIMALS AND SLOW KIDS ispirandosi ad una gag de I GRIFFIN) viene ingaggiata come opening act di band nazionali e internazionali che in quegli anni si trovavano a passare dalla loro città, Perugia.

Ci vogliono due anni di attesa per vedere nascere nel 2010 il primo Ep “Questo è un cioccolatino (To Lose la Track)”, ben accolto dalle riviste musicali.

Complice la vittoria del concorso Italia Wave Love Sound ed i primi concerti fuori dai confini regionali, il loro nome inizia a girare nell’ambiente underground italiano e nel 2011 arriva il disco d’esordio “Cavalli” (Iceforeveryone), 11 canzoni post-punk caratterizzate da testi dissacranti e ritmiche percussive. L’album è la scusa per la band per intensificare la propria attività live, attività che continua a caratterizzare fortemente l’anima del gruppo.

A due anni dal primo album la band pubblica il secondo disco di studio “Hybris” (Woodworm, 2013), 12 pezzi che mostrano un gruppo fortemente maturato rispetto al lavoro precedente: il sound si fa più ricco grazie all’introduzione di fiati e violini e i testi toccano temi universali in maniera del tutto personale, rapportandoli all’esperienza stessa dell’essere parte di una band. Il primo singolo “A cosa ci serve” viene eletto canzone dell’anno per i lettori e per i redattori del sito Rockit e l’album è al numero uno anche nelle preferenze dei lettori di La Repubblica XL.

Durante il tour che segue la pubblicazione di “Hybris” i FASK compongono il terzo album “Alaska” (Woodworm, 2014) che va ad ampliare ed approfondire le intuizioni del precedente lavoro rendendo i loro testi esistenzialisti e il loro wall of sound chitarristico un marchio di fabbrica del tutto nuovo e personale nell’ambiente italiano.

L’ultima data del tour di “Alaska” registra un sold out di oltre tremila persone all’Alcatraz di Milano e rende di fatto i Fast Animals & Slow Kids una delle prime band indie italiane a registrare il tutto esaurito nel live club milanese.

Dopo essersi presi una breve pausa, la band compone il quarto album “Forse non è la felicità” (Woodworm) che vede la luce nel febbraio 2017. Musicalmente, le canzoni che compongono l’album sono ancora più destrutturate e libere nella forma, mentre la maggior parte dei testi è stata scritta da Aimone Romizi durante un viaggio in solitaria negli Stati Uniti. Accanto a brani che perpetuano il loro classico immaginario sonoro, iniziano a farsi preponderanti melodie più aperte e arrangiamenti più ricercati. L’album riceve ottime recensioni e consacra i FASK tra i nomi più importanti dell’underground rock italiano.

Il 2019 è l’anno della svolta sonora e del riconoscimento da parte del grande pubblico. I FASK si affidano al produttore Matteo Cantaluppi e registrano il loro quinto album, “Animali Notturni” che esce per Warner Music Italia.

Caratterizzato da una forte componente melodica e dai numerosi intrecci di chitarre arpeggiate, synth e elementi orchestrali, l’album esordisce al settimo posto della classifica Fimi dei dischi più venduti e al quarto in quella dei vinili.

Il tour che ne consegue, inaugurato da una performance al Primo Maggio di Roma, registra nel complessivo cinquantamila presenze e regala alla band una nuova ed inaspettata popolarità.

Nei piani dei FASK il 2020 sarebbe dovuto essere caratterizzato da una lunga serie di date nei più grandi live club italiani, tutte andate sold out in prevendita.

L’arrivo della pandemia ha obbligato Aimone Romizi, Alessio Mingoli, Jacopo Gigliotti e Alessandro Guercini a rivedere i piani impegnandosi come prima cosa a rimborsare tutti i biglietti venduti.

Dopo un primo momento di riorganizzazione i FASK pubblicano a maggio l’inedito “Come Conchiglie”, brano scritto e registrato in casa durante il primo lockdown. Ma non è tutto.

Il 2020 è stato l’anno in cui i FASK si sono messi alla prova anche in un altro campo pubblicando ad ottobre la graphic novel “Come reagire al presente” (Beccogiallo), progetto che si rivela un grande successo di pubblico e critica.

Il 2021 si apre con la pubblicazione del brano “Come un animale” (https://youtu.be/GEoZUNwiNZs) a cui segue ad aprile il successivo inedito “Cosa ci direbbe”, singolo che vede per la prima volta i FASK collaborare con un altro artista, l’amico e collega Willie Peyote e a giugno “SENZA DELUDERTI”, brano che accompagna la partenza del primo tour acustico della band, il DAMMI Più tempo – tour Tour Acustico che vedrà impegnati i FASK per tutta l’estate.

Le tracce faranno parte dell’album pubblicato a settembre 2021 “È GIÀ DOMANI”, disco che raccoglierà anche i successivi singoli “Stupida Canzone” (https://youtu.be/ZhwGJr9w60E) e “Lago ad alta quota”.

“È GIÀ DOMANI” (prodotto dai FASK e Matteo Cantaluppi) debutta alla posizione n. 5 della classifica ufficiale italiana e alla 2° posizione della classifica vinili, dimostrando come la band abbia fatto un ulteriore passo in avanti non solo nei testi ma anche nella scrittura dei brani e nella produzione.

“È GIÀ DOMANI” ha convinto non solo il pubblico (che li segue affezionato ed è cresciuto con loro in questi 10 anni) ma anche la critica, come testimoniano le recensioni entusiastiche che hanno accompagnato la pubblicazione.

Il 2022 è l’anno del vero e proprio ritorno sul palco, senza limitazioni legate al Covid e con il pubblico che può finalmente saltare e urlare sottopalco.

L’occasione è importante e va festeggiata con un nuovo brano inedito dal titolo “VITA SPERDUTA”, presentato live durante la tranche primaverile del “È GIÀ DOMANI TOUR” (concerti sold out in diverse città come Bologna, Padova, Firenze, Torino, Roma e Milano). L’estate è stata l’occasione per proseguire la conquista della penisola con “È GIÀ DOMANI ORA – TOUR” che si è concluso il 17 settembre riportando a casa, nella loro Perugia, Aimone, Alessandro, Alessio e Jacopo. Il giorno precedente i FASK hanno pubblicato il singolo “IL TEMPO È UNA BUGIA” con la partecipazione straordinaria di LUCIANO LIGABUE.

A marzo 2023 i FASK approdano per la prima volta nei più importanti teatri italiani con “Una notte con: FAST ANIMALS AND SLOW KIDS – Concerto in 4 atti per piccola orchestra da camera” un tour che vede al loro fianco una piccola orchestra da camera di sei elementi. Forti del successo di questa nuova esperienza nel mese di luglio i FASK si esibiscono al Ravenna Festival e al Mittelfest di Cividale del Friuli per due concerti unici accompagnati dai trenta elementi dell’Orchestra La Corelli diretta dal Maestro Carmelo Emanuele Patti.

Il 15 dicembre 2023 è uscito il primo album live della band registrato durante il concerto di Ravenna e dal titolo “FAST ANIMALS AND SLOW KIDS – Dal vivo con orchestra”.

A marzo 2024 in occasione del decimo anniversario i ‘HYBRIS’ e ‘ALASKA’ i FAST ANIMALS AND SLOW KIDS hanno pubblicano le edizioni celebrative in vinile dei due album capisaldi della loro discografia e nel mese di aprile si sono imbarcato nel loro primo tour europeo portando dal vivo i due album sui palchi dei più importanti club del vecchio continente.

A giugno 2024 hanno pubblicato il singolo ‘Come No’ e a seguire a settembre ‘Festa’ che hanno anticipato il nuovo album di inediti ‘HOTEL ESISTENZA’ in uscita il 25 ottobre e seguito nel mese di dicembre dal “FESTA TOUR 2024” che ha registrato numerosi sold out nei club di tutta Italia.