Uno dei più autorevoli e amati narratori sportivi italiani racconta una delle più grandi leggende del basket di tutti i tempi: Federico Buffa racconta Kobe Bryant.

“Otto Infinito (vita e morte di un mamba)” è il nuovo spettacolo in cui attraverso una narrazione avvincente, ricca di aneddoti e spunti di riflessione, Buffa racconta l’ossessione di Kobe per il successo e la sete di conoscenza che lo hanno reso un’icona dello sport. Con questo spettacolo Federico Buffa porta finalmente in scena la sua grande passione, il basket, e lo fa esplorando la condizione umana attraverso tematiche come i sogni, la lotta interiore e il desiderio di superare i propri limiti.

Il tour che approderà nei principali italiani farà una doppia imperdibile tappa in Friuli Venezia Giulia: sabato 14 febbraio 2026 al Teatro Nuovo Giovanni da Udine e il 16 febbraio 2026 al Politeama Rossetti di Trieste, le due città del basket in Friuli Venezia Giulia che dopo moltissimi anni si riaffronteranno nella massima serie nazionale, dando vita a uno dei derby più “caldi” e attesi della stagione. I biglietti per i due spettacoli – organizzati da VignaPR e FVG Music Live – saranno in vendita dalle ore 10:00 di mercoledì 24 settembre online su Ticketone.it, Eilo.it, Vivaticket.it e nei punti vendita autorizzati. Tutte le info su www.vignapr.it

Buffa, per mezzo della storia di Bryant, parla di perseveranza, fallimento e riscatto, mostrando come ogni persona possa aspirare a lasciare un segno: un omaggio a un campione, una riflessione sui valori universali, alla ricerca di un significato che va oltre il successo sportivo.

Nel raccontare la vita di Kobe Bryant, Buffa umanizza l’atleta, mettendo in evidenza le difficoltà che l’atleta è riuscito a superare, creando una connessione profonda tra il personaggio e il pubblico.

FEDERICO BUFFA

“OTTO INFINITO (Vita e morte di un mamba)”

SABATO 14 FEBBRAIO 2026, ore 21:00

Platea gold € 42,00 + dp

Platea numerata € 40,00 + dp

Prima galleria € 36,00 + dp

Seconda galleria € 32,00 + dp

Terza galleria € 26,00 + dp

LUNEDÌ 16 FEBBRAIO 2026, ore 21:00

TRIESTE, POLITEAMA ROSSETTI

Prezzi biglietti:

Premium Seat € 40,00 + dp

Platea gold € 38,00 + dp

Platea silver € 38,00 + dp

Platea smart € 34,00 + dp

Galleria gold € 34,00 + dp

Galleria silver € 32,00 + dp

Galleria smart € 30,00 + dp

Economy I € 25,00 + dp

Economy II € 22,00 + dp

I biglietti per i due spettacoli saranno in vendita a partire dalle ore 10:00 di mercoledì 24 settembre online su Ticketone.it, Eilo.it, Vivaticket.it e nei punti vendita autorizzati.