Fedriga: stretta sui cortei. “Basta idiozie dai no vax, non mi fate paura”

“Dobbiamo far vedere l’alleanza tra istituzioni, popolazione, scienza e categorie economiche. Il Fvg è altro rispetto al complottismo. Non è in discussione il green pass: bisogna partecipare alla campagna vaccinale. Rispetto a chi si prende la responsabilità di diffondere menzogne ovunque, dobbiamo dire con la forza della verità come stanno le cose. Bisogna smentire punto per punto ogni scemenza. I vaccini hanno aumentato l’aspettativa di vita nel mondo, ma qualcuno che ha preso la laurea su Facebook pretende di raccontarci la verità. In questo momento mi stanno arrivando minacce da squadristi da tastiera. Io invece la verità la dico con forza, a difesa dei cittadini e delle imprese che hanno lottato e grazie alla scienza ora vivono. Ora basta idiozie. La gente non si cura perché qualche pagliaccio racconta menzogne. Il vaccino c’è, funziona. Per una minoranza la salute pubblica è offuscata da una marea di idiozie. Il problema non sono solo i contagi, ma i messaggi deleteri che causano danni alle persone. Voglio essere dall’altra parte, raccontando la verità della scienza”.



“Adesso basta raccontare stupidaggini. Il vaccino non è sperimentale. E’ stato approvato in forma condizionata, ma solo perché sono stati velocizzati i tempi. Si tratta di un’altra menzogna. Mi dicono che sono pagato dalle case farmaceutiche. In mezzo a una pandemia le idiozie non devono trovare spazio. Da mesi ci siamo presi la responsabilità di decisioni difficilissime e qualcuno che in quel momento guardava Netflix e adesso vuole spiegarci come si fa. L’appello che faccio a tutti: iniziamo ad alzare la voce anche noi, per far vedere che il Fvg non nega la scienza, ma che è fatto da persone che si sacrificano, che capiscono che un posto in ospedale in meno occupato va a chi ne ha bisogno. Non mi fate paura, ho paura della pandemia, ho paura dell’economia che rallenta, delle persone che rallentano. Non ho paura di quattro scemi su internet. Stiamo facendo questa battaglia per evitare di chiudere”.