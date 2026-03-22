FEFF AROUND dal 24 al 31 marzo eventi per l’anteprima del Far East Film Festival

Se il conto alla rovescia per il Far East Film Festival 28 continua a ticchettare, non ci sarà bisogno di aspettare fino al 24 aprile per respirare aria d’Oriente: sotto il segno del FEFF si sta infatti concludendo la prima sessione della Udine Cocktail Week, programmata dal 18 al 22 marzo, e sta per prendere il largo l’ormai consueta anteprima speciale, FEFF/Around FEFF/Ator, programmata dal 24 al 31 marzo.

Proprio in occasione di FEFF/Around FEFF/Ator, la Udine Cocktail Week ha deciso di raddoppiarsi, per la prima volta, in due momenti. Questo primo momento, dunque, ha visto l’arte della mixology muoversi oltre il cuore di Udine, coinvolgendo e valorizzando alcune eccellenze del territorio: dal Niù di Tavagnacco al Caffè San Marco di Cividale, dall’Ufficina di Cervignano ai Rovi di Mora di Lauzacco. Tra masterclass, degustazioni e laboratori, il filo conduttore resterà ovviamente il lontano Est. Con tutti i suoi aromi e tutte le sue suggestioni.

Come negli ultimi due anni, toccherà poi a FEFF/Around FEFF/Ator il ruolo di ambasciatore asiatico: decine di appuntamenti “a tema” fuori dal perimetro cittadino (da Moruzzo a San Giorgio di Nogaro, da Fagagna a San Leonardo, da Pasian di Prato a Tarcento, passando per Cormons e Grignano), fuori dal centro storico (pensiamo al Parco Brun di viale Vat) e anche nell’immediato hinterland (pensiamo a Sant’Osvaldo). Agli ormai storici Far East Film Events, disseminati nel centro città durante le nove giornate del FEFF, si aggiungono dunque nuovi spazi e nuove traiettorie culturali. Un vero e proprio viaggio in Oriente che, tra incontri e laboratori, tra degustazioni, mostre e letture, spazierà dall’enogastronomia al wellness, dalle esperienze naturalistiche alle attività per i fareastiani più piccoli (qui tutte le info: www.events.fareastfilm.com).

Non mancheranno, ovviamente, la magia sensoriale dello Shinrin yokud? (i bagni di foresta, curati a San Leonardo e a Grignano dalla Stazione di terapia forestale FVG-Italia) e la sempre affollatissima visita guidata al My August Japanese Garden di San Giorgio di Nogaro (un idilliaco microcosmo di 1600 metri quadrati che apre al pubblico solo in occasioni davvero speciali!).

La ventottesima edizione del FEFF, ricordiamo, è attesissima dal 24 aprile al 2 maggio nel quartier generale storico del Teatro Nuovo “Giovanni da Udine” e negli gli spazi del Visionario. Una finestra aperta (anzi: spalancata!) sul cinema popolare made in Asia che, ancora una volta, trasformerà Udine nell’epicentro dell’Estremo Oriente in Europa.

Foto: luca-chiandoni