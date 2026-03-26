FEFF CAMPUS: 10 aspiranti giornalisti selezionati tra Asia ed Europa!

Il FEFF Campus, la scuola di giornalismo del Far East Film Festival di Udine, taglia quest’anno il traguardo storico della dodicesima edizione. Un progetto che, ormai, può contare su radici molto solide e che non smette di attirare giovani talenti desiderosi di mettersi alla prova in prima linea. Chi saranno, dunque, i 10 aspiranti giornalisti del 2026?

Ecco i loro nomi: Alex Petrescu (Romania), Annabelle Duggan (Regno Unito), Magdalena Nie?wiec (Polonia), Sara Domenicano (Italia), Vedrana Bogdanovi? (Serbia), Hanhee Oh (Corea del Sud), Jia Enad (Filippine), Irving Ly (Vietnam), Rino Lu (Cina), Yasmine Chan (Hong Kong).

La squadra sarà capitanata, come sempre, dal giornalista di lungo corso Mathew Scott e avrà l’opportunità di studiare i meccanismi del festival dall’interno e di conoscere da vicino i protagonisti della scena orientale. In passato, ricordiamo, varie leggende del cinema asiatico hanno donato il loro tempo e la loro conoscenza al team: dal regista giapponese Hamaguchi Ryusuke, vincitore del premio Oscar per Drive My Car, alla diva cinese Yao Chen, dalla diva taiwanese Brigitte Lin alle superstar hongkonghesi Johnnie To e Sammo Hung.

La 12ª edizione del FEFF Campus, ricordiamo, è sostenuta dalle piattaforme dell’industria cinematografica asiatica Easternkicks.com, View of the Arts e Content Asia, nonché dalle piattaforme internazionali Taiwan News, Japan Forward, New Straits Times, #Legend e Telum Media.

Lanciato nel 2015, il FEFF Campus si è ormai affermato come una rilevante piattaforma formativa per giovani appassionati di cinema. Anche quest’anno i Fab 10 potranno vivere un’esperienza unica, confrontandosi con esperti del settore e affinando le proprie competenze attraverso un ricco programma di incontri e di workshop.

