Far East Film Festival: programma di domenica 28 giugno

Tra i mille negozi del Golden Plaza, un enorme centro commerciale che anima il quartiere hongkonghese di Prince Edward, c’è quello in cui lavora Fong. Un negozio di articoli per future spose. Anche Fong è sposata, suo marito Edward è un fotografo di matrimoni, e proprio attorno al loro matrimonio sta per addensarsi una nube nerissima: le “nozze di convenienza” di Fong, celebrate dieci anni prima con un cittadino cinese, non sono infatti mai state annullate… Si apre così, indagando le conseguenze di un potente corto circuito emotivo, sociale e culturale, My Prince Edward, intensa opera prima della giovane regista Norris Wong (già nota al pubblico del Far East Film Festival come firma del collettivo Fresh Wave (il progetto young di Sua Maestà Johnnie To). Il film, presentato in anteprima europea, è sostenuto da Hong Kong Film Development Council & Create Hong Kong ed è diretto da una donna, a riprova del fatto che il cinema di Hong Kong resiste, guarda al futuro e non muore mai!

Non muore mai neanche il protagonista di Gundala, l’imperdibile cinecomic indonesiano supereroe vs. supercattivo firmato da Joko Anwar (il regista, caro e vecchio amico del FEFF, sarà in diretta streaming alle 10.40), e fa in modo che non muoia nessuno l’eroico capitano Liu, protagonista di The Captain. L’adrenalinico blockbuster di Andrew Lau è la risposta cinese a Sully del grande Clint ed è tratto da una storia vera: quella, appunto, del capitano Liu, che salvò i passeggeri di un aereo in un impossibile atterraggio d’emergenza! Ma la terza giornata non si accontenta, continuando a spaziare tra i generi e tra i paesi: ecco infatti, dal Giappone, il dramma giovanile colorless e lo scatenato musical Dance With Me, la via nipponica che porta a Broadway!

Ricordiamo che alle 18.30, sul canale Instagram del FEFF (@fareastfilm), prenderà il via MasterFEFF – L’Asia in una ricetta: un cuoco e un piatto al giorno per viaggiare dentro i segreti dell’Oriente gastronomico.

Ore 10.30 – Diretta streaming

Espresso con…

Una chiacchierata live da non perdere tra il consulente Paolo Bertolin e il regista indonesiano Joko Anwar, vecchio amico del Festival, che ha firmato due dei film in concorso quest’anno: Impetigore e Gundala.

Ore 11.00

Gundala

Regia di Joko ANWAR

(Indonesia, 2019)

Quando la nazione è minacciata da un supercattivo, il solitario Sancaka diventerà il supereroe Gundala. Primo capitolo dell’universo cinecomic indonesiano!

Ore 14.40 – Diretta streaming

FEFF Talk

Una chiacchierata live sul cinema giapponese che vede protagonisti il consulente Mark Schilling e il regista Koyama Takashi, autore di colorless.

Ore 15.00

colorless

Regia di KOYAMA Takashi

(Giappone, 2019)

L’amore può non essere meraviglioso! colorless è un ‘coming of age’ sullo sfondo di una città come Tokyo, madre che accoglie e respinge.

Ore 17.30 – Con breve introduzione live

Dance with Me

Regia di YAGUCHI Shinobu

(Giappone, 2019)

La manager Shizuka, sotto ipnosi, ogni volta che sente della musica inizia a cantare. Signore e signori, un nuovo sfavillante musical è arrivato al FEFF!

Ore 18.30 – Diretta Instragram

MasterFEFF – L’Asia in una ricetta

Sul canale del FEFF (@fareastfilm) un cuoco al giorno, un piatto al giorno. Per viaggiare dentro i segreti dell’Oriente gastronomico. Oggi è di scena lo chef Ko Ha Neul, esperto di cucina coreana.

Ore 20.45 – Diretta streaming

Red carpet

Introduzione live alla serata.

Ore 21.00 – Proiezione unica

My Prince Edward

Regia di Norris WONG

(Hong Kong, 2019)

Un anticonvenzionale mix di dramma e commedia coinvolge la novella sposa Fong quando scopre che il suo precedente matrimonio non è mai stato annullato. Una moglie… con un marito di troppo.

Ore 23.00 – Con breve introduzione live

The Captain

Regia di Andrew LAU

(Cina, 2019)

Adrenalinico blockbuster tratto dalla storia vera del capitano Liu che salvò i passeggeri di un aereo in un impossibile atterraggio d’emergenza. La risposta cinese a “Sully” del grande Clint!