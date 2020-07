FEFF22: venerdì 3 luglio – Suk Suk, una dedica d’amore a Hong Hong

La delicata love story tra Pak e Hoi, due anziani gay non dichiarati, è al centro del pluripremiato Suk Suk di Ray Yeung, al FEFF 22 in prima italiana. Una dedica d’amore a Hong Kong. Un ottimo esempio di quei piccoli film (hongkonghesi) socialmente consapevoli che hanno riscosso grande successo negli ultimi anni. All’uscita in sala, nel maggio scorso, il film non solo ha fatto conoscere il dramma LGBT locale a un vasto pubblico nei cinema mainstream, ma ha composto anche un toccante ritratto della vita familiare e della comunità. Suk Suk si distingue anche grazie alle splendide prove dei protagonisti. Il veterano Tai Bo, grazie all’interpretazione sfumata e sommessa nei panni di Pak, ha ottenuto il premio come miglior attore agli Hong Kong Film Awards, mentre Ben Yuen è altrettanto stupefacente nei panni di Hoi. L’attrice di teatro Patra Au è stata premiata come migliore attrice non protagonista per il difficile ruolo della moglie preoccupata di Pak, e Lo Chun-yip è memorabile come figlio brontolone di Hoi…

A fare, idealmente, da specchio a Suk Suk ci pensa l’eccentrico ma dolcissimo Romance Doll, che la regista giapponese Tanada Yuki hatratto dal proprio romanzo: lui, lei e… una bambola gonfiabile! Gentilezza, un tocco di poesia e qualche lacrima per il timido Tetsuo e sua moglie Sonoko. Uno dei film più attesi del FEFF 22! In programma anche Party ‘Round the Globe dei fratelli Watanabe (il film che chiude il focus a loro dedicato), l’irresistibile disaster action comedy coreana Exit e, in fascia notturna, l’horror malaysiano Soul, favola nera piena di disturbante folklore..

Ricordiamo che alle 18.30, sul canale Instagram del FEFF (@fareastfilm), è in programma l’ultima puntata di MasterFEFF – L’Asia in una ricetta: un cuoco e un piatto al giorno per viaggiare dentro i segreti dell’Oriente gastronomico. Oggi è di scena Samuele Lissoni, barman del ristorante Kanpai di Milano, che svelerà tutti i segreti del cocktail Bushido.

Ore 10.30 – Diretta streaming

Un espresso con…

Introduzione live all’ottava giornata: Mark Schilling chiacchiera con Tanada Yuki, regista di Romance Doll.

Ore 11.00

Romance Doll

Regia di TANADA Yuki

(Giappone, 2020)

L’amore tra Tetsuo e la moglie malata dà alla luce la migliore sex doll mai realizzata. Gentilezza, un tocco di poesia e qualche lacrima in una fabbrica del sesso.

Ore 14.40 – Diretta streaming

FEFF Talk

Il regista Watanabe Hirobumi, in collegamento dal Giappone, dialogherà con Mark Schilling e presenterà Party ‘Round the Globe, il quarto film del focus che gli ha dedicato il FEFF 22.

Ore 15.00

Party ‘Round the Globe

Regia di WATANABE Hirobumi

(Giappone, 2018)

Il logorroico Hirayama invita il taciturno amico Honda alla festa della nonna centenaria… Lo straniante caleidoscopio dei Watanabe si arricchisce di nuovi colori.

Ore 17.00 – Proiezione unica con breve introduzione live

Suk Suk

Regia di Ray YEUNG

(Hong Kong, 2019)

La storia d’amore tra un tassista settantenne e Hoi, padre single in pensione, raccontata tramite sguardi furtivi e con un delicato romanticismo.

Ore 18.30 – Diretta Instragram

MasterFEFF – L’Asia in una ricetta

Sul canale del FEFF (@fareastfilm) un cuoco al giorno, un piatto al giorno. Per viaggiare dentro i segreti dell’Oriente gastronomico. Oggi è di scena Samuele Lissoni, barman del ristorante Kanpai di Milano, che svelerà tutti i segreti del cocktail Bushido.

Ore 20.45 – Diretta streaming

Red carpet

Introduzione live alla serata.

Ore 21.00

Exit

Regia di LEE Sang-geun

(Corea del Sud, 2019)

Quando Seoul viene invasa da un gas tossico, il mantenuto e disoccupato Yong-nam si dimostrerà un eroe. O, quantomeno, ci proverà…

Ore 23.00 – Con breve introduzione live

Soul

Regia di Emir EZWAN

(Malaysia, 2020)

Una madre e i suoi figli soccorrono una ragazzina sperduta che predice la loro morte. Una crudele favola nera che pesca in un disturbante folklore.