FEFF27: il programma di domenica 27 aprile

La quarta tappa del FEFF 27 si apre a Hong Kong, sotto il segno dell’eterna superstar Donnie Yen e del suo legal action-thriller The Prosecutor, e si chiude in Corea del Sud con l’intelligente ironia di Pilot, centratissimo remake della commedia svedese Cockpit. Nel mezzo, attraversando l’intera giornata, altri 8 film. Anzi: altre 8 storie. Perché la grande bellezza del cinema popolare asiatico, un cinema che non smette di spaziare disinvoltamente tra i generi, deriva proprio dall’inesauribile capacità di costruire storie. Un’arte che il pubblico fareastiano ha imparato a conoscere, e ad amare, fin dall’ormai remoto 1999.

Oggi (27 aprile) il FEFF ci porta a Taipei e in Malaysia per raccontarci la storia di Next Stop, Somewhere: due coppie, apparentemente non connesse, quattro personaggi che si sentono intrappolati o sradicati. Il film ragiona sul prezzo dolceamaro della libertà (politica, personale, sentimentale) e vede brillare uno dei più cari e vecchi amici del festival udinese: il gigantesco Anthony Whong, premiato con il Gelso d’Oro nel 2019. Se alla complessità di Next Stop, Somewhere sembra rispondere la sorridente semplicità del giapponese She Taught Me Serendipity, ecco poi una storia che ci porta nelle Filippine: Diamonds in the Sand (i tre titoli, ricordiamo, sono tutti in corsa per il Gelso alla Miglior Sceneggiatura). L’opera prima di Janus Victoria, che affronta il tema della solitudine metropolitana e il bisogno di cercare un “altrove” felice, regalerà agli spettatori la presenza sul palco del mitico Lily Franky: uno dei volti più noti e più applauditi del cinema d’Oriente!

Inutile aggiungere che l’attesa del pubblico è concentratissima sull’anteprima internazionale delle 18.00 al Visionario: il restauro del nerissimo cult hongkonghese The System, firmato da Peter Yung nel 1979 e rimasto assolutamente invisibile fino a oggi.

Tutta la quarta giornata minuto per minuto!

Ore 09.00 – Notizie dall’Asia

La rassegna stampa quotidiana di Giulia Pompili e Francesco Radicioni.

Ore 09.00

THE PROSECUTOR

Regia di Donnie Yen

(Hong Kong, 2024)

Un legal action-thriller d’alta scuola diretto e interpretato dall’eterna superstar Donnie Yen!

Ore 10.45

FEFF TALKS

Gli approfondimenti di questa mattina saranno dedicati al cinema thailandese, al cinema coreano e al cinema giapponese.

Ore 11.15

NEXT STOP, SOMEWHERE

Regia di James Lee e Jeremiah Foo

(Malaysia, 2025)

Un’opera dolorosa e realistica che riflette sul prezzo dolceamaro della libertà (politica, personale, sentimentale).

Ore 12.00

CAMPUS TALK

Ore 14.00 – Visionario

A THOUSAND YEAR FOX

Regia di Shin Sang-ok

(Corea del Sud, 1969/Digitalizzato 2025)

Una donna e il suo disperato desiderio di vendetta.

Ore 14.30

SHE TAUGHT ME SERENDIPITY

Regia di Ohku Akiko

(Giappone, 2024)

La vita può riservarci un incontro fortunato ma, se ci comporteremo da egoisti, questa fortuna rischia di diventare un eterno rimpianto…

Ore 15.50 – Visionario

THE FOX WITH NINE TAILS

Regia di Park Heonsu

(Corea del Sud, 1994/Digitalizzato 2025)

A Seul un giovane tassista incontra la bellissima Hara e se ne innamora. Un uomo misterioso, però, lo avverte che la ragazza è molto più pericolosa di quanto sembri.

Ore 16.55

DIAMONDS IN THE SAND

Regia di Janus Victoria

(Filippine, 2024)

L’opera prima di Janus Victoria affronta il tema della solitudine metropolitana e il bisogno di cercare un “altrove” felice. Sul palco del FEFF, il protagonista: il leggendario Lily Franky!

Ore 17.45

BAMBÙ TALKS

Giulia Pompili e Francesco Radicioni affrontano il tema Torna Trump e pure l’Asia trema. Rischi e conseguenze di una guerra commerciale 2.0 in arrivo. Ne parleranno con Con Lisa Jucca, giornalista della Reuters (in collegamento), e Antonio Talia, giornalista di Radio24.

Ore 18.00 – Visionario

MADE IN HONG KONG: A PAIR OF SHORTS

Regia di To Chun-him e Frankie Lee Chak-hang

(Hong Kong, 2024)

A seguire

THE SYSTEM

Regia di Peter Yung

(Hong Kong, 1979/Restauro 2025)

L’attesissimo restauro del cult hongkonghese The System, firmato da Peter Yung nel 1979 e rimasto assolutamente invisibile fino a oggi.

Ore 19.30

A BAD SUMMER

Regia di Hideo Jojo

(Giappone, 2025)

Il caldo può dare alla testa: lo sanno bene i personaggi di questo thriller dalle tinte forti.

Ore 21.45

PILOT

Regia di Kim Han-kyul

(Corea del Sud, 2024)

Quando il famoso pilota Han Jung-woo si ritrova coinvolto in uno scandalo che rovina la sua reputazione, non ha altra scelta: prende in prestito l’identità della sorella e si traveste da donna per poter continuare a volare! Jo Jung-suk, il divo di Exit, fa brillare questa commedia intelligente e irresistibile, remake del film svedese Cockpit (2012).