Festa della danza a Udine. 13-14 giugno 2026

Raduna danzatori giovanissimi e futuri talenti per una carrellata di coreografie che abbracciano sia le discipline coreutiche sia nuove poetiche espressive: è la Festa della Danza, la kermesse fondata da Paola Galliussi Ceron che quest’anno raggiunge 62 edizioni, in collaborazione con il Comune di Udine, confermandosi un appuntamento atteso dal pubblico friulano. Sabato 13 giugno, ore 20.30, e Domenica 14 giugno, ore 18.30, al Teatro Nuovo Giovanni da Udine i saggi-spettacolo della Scuola di danza “Ceron” propongono un programma artistico nel segno della continuità di competenze ed emozioni che si perpetuano nel tempo attraversando più generazioni. Il festival contempla stili diversi: classico, moderno, contemporaneo, carattere e hip hop, ed ècostituito da 22 brevi creazioni d’autore e una fiaba-balletto, Cenerentola, rieditata nell’impianto drammaturgico per essere narrata, quale racconto senza tempo, da studenti in erba e danzatori più esperti. Una fiaba, un racconto, sul filo della suggestione, in cui Il pubblico può ritrovare più facilmente i riferimenti, e lasciarsi suggestionare dalla magia di cui si sente sempre l’attrazione.

Il restante programma della Festa della Danza prevede anche brani premiati a Concorsi di settore per l’interpretazione di danzatori in ascesa coadiuvati da ex-allievi ospiti e una creazione per celebrare gli ottocento anni dalla morte di Francesco d’Assisi. Qui la danza sarà un’occasione per riflettere insieme affinché la Pace non sia una condizione “passiva”, ma qualcosa che va coltivato ogni giorno, insieme, attraverso educazione, giustizia, empatia e responsabilità.

Autori delle composizioni dell’intera kermesse, che gode della collaborazione del Comune di Udine, un cast di maestri,coreografi e ballerini: Elisabetta Ceron, Cinzia Pittia, Antonella Cosentino, Erica Modotti, Eliana Donada, Giorgia Cuttini, Giorgia Lori, Kevin Zuzek, Nicholas De Ronch, Vivien Zuliani. La Festa della Danza è coordinata da Matilde Ceron, assistente alla coreografia, responsabile prove e spettacoli Accademia di Balletto dell’Opera di Stato Vienna, e da Massimo Gerardi, Direttore Tanzcompagnie Theater Görlitz-Zittau. (info@ceron.it).