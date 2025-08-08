Festa di San Lorenzo a Coja di Tarcento. 8-10 agosto

80’ Anniversario di fondazione della Banda di Coia
Torna questo fine settimana, nella splendida cornice del Bimôt di Coia, la borgata del Pignarûl Grant di Tarcento, la tradizionale sagra di San Lorenzo.
Una Special Edition quest’anno che celebrerà gli 80 anni di fondazione della Banda “Ex Alpini” di Coia, con un ricco programma di eventi ed intrattenimento.
Aprirà le danze, venerdi 8 agosto, la rock band femminile Pink Armada, e l’evento continuerà sabato 9 con eventi itineranti per tutta la cittadina di Tarcento, dove le sei bande ospiti delizieranno la popolazione in varie location, per poi sfilare fino all’aria festeggiementi di Coia per esibirsi in un concerto finale che promette grandi sorprese!
In contemporanea, al Bimôt, bimbi e famiglie aspetteranno il corteo a suono di tamburi e percussioni con il Drum Circle a cura dell’Associazione Luce in Collina.
Durante la serata, fornitissimi chioschi e intrettenimento a cura degli Splumats e a seguire serata sotto le stelle con la musica di Dj Romanini.
Una due giorni di divertimento assicurato per grandi e piccini