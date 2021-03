Festa di San Patrizio: dalle origini ad oggi

Il 17 marzo si celebra San Patrizio, festa dedicata al santo Patrono d’Irlanda, ormai diffusa in gran parte del mondo. In questa giornata si organizzano parate e concerti e si sfoggiano capelli verdi e trifogli, simboli della Festa di San Patrizio. Come spiega l’insider, il blog del casinò online di Betway l’evento è un vero e proprio fenomeno globale che ha visto nel 2018 solamente negli Stati Uniti ben 149 milioni di persone prendere parte ai festeggiamenti dedicati al Santo. La festa è nata per commemorare l’arrivo del cristianesimo in Irlanda nel V secolo, proprio grazie all’attività di evangelizzazione dell’allora vescovo Patrizio. Col tempo ha assunto diversi significati, sia religiosi che patriottici, per i molti emigrati irlandesi, mentre ora è divenuta un’occasione perlopiù di svago e divertimento. Nel corso di questa giornata di festa importanti monumenti si illuminano di verde smeraldo, come il Teatro dell’Opera di Sidney, la London Eye, il Gateway of India, la Grande Muraglia Cinese e la Torre di Pisa. Nel 2019 si sono tinti di verdi circa 400 monumenti in 50 paesi.

Partiamo dalle origini

San Patrizio era un missionario cristiano nato in Inghilterra nel 385 e vissuto in Irlanda. Incaricato da Celestino V di evangelizzare i territori britannici, tra cui l’Irlanda, utilizzò il simbolo del trifoglio per spiegare alla popolazione la Santa Trinità. Attorno alla sua figura ruotano molte leggende, come quella che abbia scacciato definitivamente dal Paese i serpenti. Serpenti che però, dati scientifici alla mano, non sono mai esistiti in Irlanda. Il missionario morì il 17 marzo del 461, probabilmente nella contea del Down. La prima parata organizzata proprio il 17 marzo si svolse in Florida. Negli anni Trenta la Chiesa Cattolica decise poi di aggiungere la festa di San Patrizio al proprio calendario.

Per la prima vera e propria festa di San Patrizio bisogna attendere il 1762 a New York. Sono infatti oltre 32 milioni gli americani aventi origini irlandesi. Ad organizzare l’evento sono stati alcuni soldati olandesi che sentivano nostalgia di casa. Nel 1903 il 17 marzo divenne ufficialmente giorno festivo in Irlanda e nel 1931 si svolse la prima parata ufficiale a Dublino.

I capi verdi indossati dai partecipanti, che non potevano all’epoca esibire in madrepatria, erano simbolo di solidarietà e orgoglio irlandese. Nel 1890 il 40% delle persone nate in Irlanda viveva altrove e quindi c’era una forte volontà da parte degli emigranti di creare un legame con la propria madrepatria. Oltre al trifoglio e al colore verde, un altro elemento caratteristico della Festa di San Patrizio sono sicuramente le pinte di Guinness. Almeno dal 1961, ovvero da quando il governo irlandese ha revocato il divieto di vendita di bevande alcoliche.

Festa di San Patrizio: un fenomeno globale

Quasi mezzo milione di persone prende parte ogni anno al Patrick’s Festival di Dublino, spendendo circa 74 milioni di euro in cinque giorni. A Chicago nel fiume vengono gettati 25 kg di colorante che lo tingono di verde, mentre a New York si svolge la più grande parata mondiale che coinvolge almeno 150.000 persone. A Londra a Trafalgar Squadre le persone assistono a concerti dal vivo di musica irlandese, mentre il Sarajevo Irish Festival ospita musica folk, compagnie teatrali e numerosi film irlandesi. A Tokyo ogni anno si svolge il Festival “I love Ireland”, il più famoso del Giappone, in cui si organizzano anche svariate parate.

Nella capitale argentina Buenos Aires oltre 50.000 prendono parte alle feste organizzate nei pubs del centro di Reconquista. Nell’isola di Montserrat, territorio britannico d’oltremare, la festa dedicata a San Patrizio, patrono anche dell’isola, soprannominata l’isola di smeraldo dei Caraibi, dura 10 giorni. Alla parata partecipano gruppi di ballerini mascherati che si esibiscono nelle strade in spettacoli folkloristici. Il retaggio irlandese di Montserrat risale al XVII secolo, quando molti cattolici irlandesi si riversarono nell’isola a causa delle persecuzioni subite dopo essere stati esiliati da Cromwell. Nel 1678 oltre la metà della popolazione che viveva sull’isola era infatti irlandese.