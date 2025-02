Festa di San Valentino in Via Pracchiuso a Udine

Ritorna una delle più antiche feste cittadine, quella dedicata al patrono degli innamorati, San Valentino. La festa, organizzata dall’Associazione Borgo Pracchiuso e Porta Cividale – che include anche alcuni commercianti del Largo del Teatro ed è presieduta da Nello Coppeto – viene patrocinata dal Comune di Udine ed è giunta alla sua 337° edizione.

La manifestazione si terrà in due giornate, da giovedì a venerdì, ma gli organizzatori, che hanno raccolto intorno a sé anche commercianti e attività storiche di Borgo Cividale e del Largo del Teatro, assicurano che il percorso di crescita dell’iniziativa è appena cominciato.

Per la giornata di domani giovedì 13 febbraio il programma prevede diversi appuntamenti: alle 17 la benedizione del pane nella chiesa di San Valentino, in via Pracchiuso, mentre alle 18 nello stesso luogo si terrà il concerto de “Gli Archi del Friuli e del Veneto”, guidati dal Maestro Guido Freschi. Alle 18 invece spazio alla cultura al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, in Sala Fantoni, con l’incontro dedicato a “San Valentino. Curiosità su un’antica festa. Sacro e profano, reliquie, osterie e vino di Puglia”, insieme a Gilberto Ganzer, storico e critico d’arte e la ricercatrice in storia dell’arte Gabriella Bucco.

Alle 20.30 alla Chiesa del Sacro Cuore un concerto dedicato all’amore tratto dai brani lirici più conosciuti con la soprano Kamilla Karginoya e il tenore Marcello Galai, accompagnati al pianoforte dal Maestro Matteo Di Bella.

Il venerdì 14 si entra nel clou con l’apertura della Chiesa di San Valentino al pubblico dalle 8 alle 19.30. Alle 10.30 Padre Robert presiederà la Santa Messa. Alle 18 invece la funzione sarà celebrata dall’Arcivescovo Monsignor Riccardo Lamba.

In via Pracchiuso, dove ci saranno le tradizionali bancarelle, saranno tanti gli eventi per poter godere al meglio della festa: dalle 15.30 alle 17.30 si esibirà il gruppo folklorico multietnico Tiera Caliente. Dalle 17.30 poi l’apertura della sfilata religiosa sarà introdotta dagli Amici della Fisarmonica FVG. Dalle 18 alle 21 poi l’intrattenimento sarà affidato ai Bandaros.

Per la prima volta alcuni eventi saranno invece svolti nei giardini del Teatro Nuovo Giovanni da Udine dove a partire dalle 14 alle 18.30 sarà possibile partecipare al laboratorio di panificazione gestito da Mamm, capire di più come funziona il lavoro della Croce Rossa Italiana, partecipare al laboratorio con attività di crafting e ludiche in inglese per bambini fino a 8 anni della Kids & Us, godersi lo spettacolo di alcune Vespe storiche del Vespa Club Udine oltre che assistere ad una esibizione dei ragazzi del Circo all’Incirca.