Festa in sicurezza, potenziati i servizi a Friuli Doc

Un investimento importante per garantire a tutti la possibilità di vivere Friuli Doc in totale serenità. Il Comune di Udine ha stanziato circa 110.000 euro per predisporre un articolato piano di sicurezza che coprirà l’intera durata della manifestazione, da giovedì a domenica.

I fondi serviranno a finanziare torri faro, dissuasori e blocchi di cemento per i varchi di accesso, barriere antipanico, servizi di vigilanza armata, steward per il controllo dei palchi e presidi sanitari.

Il piano prevede anche la presenza quotidiana di 10 addetti di vigilanza armata, dislocati ai varchi e nei punti sensibili della città, 29 addetti al servizio agli accessi, 36 steward e personale per la sicurezza dei palchi e 12 addetti antincendio.

Sul fronte sanitario, saranno operative alcune ambulanze al giorno grazie al presidio della Croce Rossa in vari luoghi, tra cui piazza Libertà e piazza Primo Maggio. La centrale SORES sarà invece presente con un punto sanitario fisso in via Stringher, per coordinare eventuali emergenze e garantire un primo triage immediato.

“Friuli Doc è un appuntamento che porta in città migliaia di persone e rappresenta una vetrina straordinaria per Udine e per il Friuli – sottolinea il vicesindaco Alessandro Venanzi –. Abbiamo voluto fare uno sforzo in più per rendere questo evento non solo un momento di festa e condivisione, ma anche un luogo dove cittadini e turisti possano sentirsi al sicuro. La sicurezza è la nostra priorità e il lavoro di squadra con tutte le forze dell’ordine, i volontari e il personale sanitario ci permette di garantire un evento di qualità, in un clima di fiducia e tranquillità”.