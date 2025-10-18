FESTIL Martedì 21 ottobre a Gradisca d’Isonzo

Parte da Gradisca d’Isonzo, martedì 21 ottobre, la coda autunnale della decima edizione di “FESTIL_Festival estivo del Litorale” diretta da Tommaso Tuzzoli e Federico Bellini, che proseguirà fino a dicembre con nuovi appuntamenti tra i due principali poli – le città di Udine e Trieste – che hanno ospitato la rassegna durante i caldi mesi estivi. In collaborazione con il Comune di Gradisca d’Isonzo va in scena alle 20.30 presso la Sala Bergamas “Io sono moltitudine”, spettacolo di e con Angelo Floramo, accompagnato in scena dalle musiche del trio Fior delle Bolge, una produzione Tinaos che arriva per la prima volta in scena nell’isontino e che proprio al suo capoluogo, la città di Gorizia, rende omaggio. Lo spettacolo è infatti il viaggio al contempo narrativo e musicale tra le vie di Gorizia, città dalle mille sfaccettature e dalla “topografia incantata”, firmato da uno degli intellettuali friulani più impegnati del nostro tempo nella divulgazione della Storia e delle storie del proprio territorio di origine. Lo scrittore e interprete udinese, infatti, come un viandante smarrito, o forse soltanto “uno di noi”, testimone di un oggi che si disgrega colpito dalla più atroce di tutte le malattie, la crisi di anomia e la perdita di identità, viene accompagnato musicalmente per guidare il pubblico in un itinerario straniante, una sorta di ipertesto narrativo “srotola” passo dopo passo millenni di una storia condivisa che si fa memoria, gusto e sapore, tragedia e bellezza.

Floramo consegna ai suoi compagni di viaggio, gli spettatori, la chiave di lettura del suo infinito andare e narrare. Da reale, planimetrica, urbana, la piantina di Gorizia si fa immaginifica e profondamente simbolica, capace di trasformarsi in parametro di quell’Europa plurale e molteplice che da sempre ne segna la storia. Il disegno luci è firmato da Mau Willy Tell. Lo spettacolo proseguirà la sua tournée a Udine, dove sarà in scena al Teatro S. Giorgio in collaborazione con il Comune di Udine.

Biglietti: Intero €11,50 /Ridotto Under 26 €9,00.Acquisto online su biglietteria.ticketpoint-trieste.it