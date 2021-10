Festival dedicato al cinema horror. A Gorizia dal 25 al 28 novembre 2021

La terza edizione del Be Afraid Horror Fest, l’unico festival in Friuli Venezia-Giulia interamente dedicato al cinema horror, si terrà presso il Kinemax di Gorizia dal 25 al 28 novembre 2021.

Giunti al terzo anno e dopo una precedente edizione tenutasi online per cause di forza maggiore, finalmente si torna in sala e solo in sala. Dunque quest’anno niente streaming, crediamo che l’esperienza del festival vada vissuta di persona a contatto diretto con i fan del genere. Come sempre cerchiamo di garantire la miglior varietà di horror possibile, verranno presentate circa una cinquantina di opere provenienti da tutto mondo. Ci sarà un piccolo market anche questo interamente dedicato all’horror, diversi incontri con gli autori e alcune novità che verranno però svelate con l’uscita del programma nel corso delle prossime settimane.

Una giuria internazionale che svolgerà il proprio compito online ma non mancherà di mandare un saluto virtuale, assegnerà il bizzarro trofeo, simbolo del festival, ai vincitori delle due categorie principali. I giudici di questa edizione: Jacen Burrows fumettista noto per i suoi lavori in Crossed, the Punisher e Providence, Ted Nicolaou regista dei cult di genere Subspecies e TerrorVision e Sam Firstenberg regista di culto tra gli amanti dei ninja movies, autore di titoli quali American Ninja, Revenge of the Ninja e Avenging Force.

Tutte le opere saranno presentate in versione originale con sottotitoli in Italiano. Rinnoviamo dunque l’appuntamento dal 25 Novembre al Kinemax di Gorizia, per rimanere sempre aggiornati, consigliamo di seguire il sito ufficiale del festival.