Festival della Psicologia in Friuli Venezia Giulia dal 7 marzo all’11 aprile 2025

Torna per il quinto anno il Festival della Psicologia in Friuli Venezia Giulia, la rassegna itinerante che propone incontri di approfondimento dedicati alla divulgazione delle conoscenze psicologiche tra la popolazione e all’abbattimento degli stereotipi sulla disciplina. La nuova edizione, dal titolo “Intelligenze. Dall’intelligenza naturale all’intelligenza artificiale”, avrà luogo dal 7 marzo all’11 aprile 2025 e toccherà le città di Gradisca d’Isonzo, Gorizia, Tavagnacco, Trieste, Palmanova e Cormons.

In attesa degli eventi, il comitato direttivo di Psicoattività, Associazione che ha creato e organizza da sempre il Festival, ha indetto il bando per il Terzo Premio per ricerche innovative in ambito psicologico dedicato a giovani psicologi e ricercatori under 36. Le iscrizioni sono aperte fino al 16 febbraio 2025 sul sito psicoattivita.it.

Il concorso è volto a premiare lavori di ricerca pubblicati o tesi di laurea magistrale o di dottorato che abbiano come oggetto tematiche innovative in ambito psicologico e che abbiano utilizzato un approccio empirico, pubblicate o discusse nel periodo compreso tra il primo settembre 2023 e il primo febbraio 2025.

Scopo del premio, in linea con le finalità del Festival, è di valorizzare la cultura psicologica nel territorio del Friuli Venezia Giulia e promuovere iniziative scientifiche finalizzate allo sviluppo e alla divulgazione della psicologia nelle sue varie articolazioni e nei suoi diversi ambiti di applicazione, al fine di favorire il benessere e la qualità della vita delle persone.

Possono partecipare al concorso i giovani laureati o ricercatori con meno di 36 anni, che abbiano conseguito un titolo di Laurea magistrale o un titolo di Dottorato in Psicologia. In palio ci sono tre premi in denaro – di euro 600, 300 e 150 -, che verranno assegnati rispettivamente al primo, secondo e terzo classificato.

La cerimonia di premiazione si terrà nel corso di uno degli appuntamenti del quinto Festival della Psicologia, che attende il pubblico dal 7 marzo all’11 aprile 2025 con sei incontri dislocati tra Gradisca d’Isonzo, Gorizia, Tavagnacco, Trieste, Palmanova e Cormons. La quinta edizione, dedicata al tema “Intelligenze. Dall’intelligenza naturale all’intelligenza artificiale”, approfondirà alcuni nuovi ambiti di ricerca e applicazione della psicologia al centro della riflessione attuale, ovvero quelli connessi allo studio della mente e dell’intelligenza umana.

In particolare, alla luce degli studi psicologici sulla materia, i sei eventi del Festival indagheranno le diverse forme di intelligenza umana, anche in relazione all’intelligenza artificiale.

Si parlerà, dunque, di intelligenza naturale e intelligenza artificiale, di intelligenza emotiva e creatività, di intelligenza musicale e intelligenza animale. L’analisi si soffermerà, inoltre, sulle sfide quotidiane poste dall’intelligenza artificiale e sulle nuove dimensioni di vita delle persone derivanti dal suo utilizzo.

Le riflessioni e gli spunti che si susseguiranno nel corso degli incontri guideranno il pubblico allo sviluppo di alcune competenze trasversali inerenti alla psicologia, attraverso un approccio multidimensionale e partecipativo. Gli appuntamenti saranno strutturati, infatti, per stimolare la partecipazione attiva delle persone e, in particolare, di giovani studenti e ricercatori, resi parte attiva del Festival anche grazie alla collaborazione con l’Università degli studi di Trieste e la SASS – School of Advanced Social Studies di Nova Gorica.

Il Festival, che gode del sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, è reso possibile grazie alla collaborazione dei Comuni di Gorizia, Cormons, Gradisca d’Isonzo, Palmanova e Tavagnacco, oltre alle già citate partnership dell’Università degli studi di Trieste e della SASS di Nova Gorica.