Festival delle Dimore Storiche: 9-10 novembre 2024

Torna con una speciale edizione autunnale il Festival delle Dimore Storiche organizzato da ADSI FVG(Associazione delle Dimore Storiche): due giorni per conoscere la storia del Friuli Venezia Giulia, visitando e vivendo il ricco patrimonio artistico ed architettonico della regione che spesso resta nascosto dietro siepi e cancelli.

Appuntamento sabato 9 e domenica 10 novembre con l’apertura straordinaria di dimore e parchi e un ricco programma di eventi organizzati grazie all’iniziativa dei proprietari: presentazioni di libri, conferenze,

Per la giornata del 10 novembre, il Festival aderisce alla III Giornata Nazionale dell’Agricoltura – Coltiviamo la Cultura, promossa da ADSI a livello nazionale, in cui le dimore partecipanti ospiteranno stand per la vendita e la degustazione di prodotti agricoli tipici del territorio.

Sono 12 le dimore private, ancora oggi abitate, che apriranno le porte: saranno proprio i proprietari a fare da guida e a diventare ciceroni per raccontarne non solo storia e caratteristiche architettoniche, ma anche aneddoti e curiosità dei luoghi che si tramandano da generazioni.

Dieci in provincia di Udine: La Brunelde Casaforte d’Arcano (Fagagna), Palazzo De Gleria (Comeglians), Villa Gallici Deciani (Cassacco), Villa Iachia (Ruda), Villa Lovaria (Pavia di Udine), Villa Pace (Campolongo Tapogliano), Villa Ritter de Zahony (Aquileia) e in città Palazzo Orgnani, Palazzo Pavona Asquini e Villa Garzoni.

Due in provincia di Gorizia: Villa Attems (Lucinico) e Villa del Torre (Romans d’Isonzo)

Il programma è davvero ricco e variegato con decine di eventi che comprendono degustazioni, presentazioni di libri, conferenze, incontri.

Per la visita guidata alle dimore viene richiesta una donazione minima di 10 euro a persona: i fondi raccolti serviranno a sostenere ulteriori progetti di valorizzazione del patrimonio culturale privato ADSI FVG e del territorio circostante. Bambini e ragazzi fino a 17 anni entrano gratis.

Per il programma completo e gli orari di apertura delle singole dimore: https://www.festdsfvg.it/