Festival di Majano: 6 agosto Marco Masini in concerto

Dopo gli annunci dei concerti di Antonello Venditti, del rapper Ernia e del tributo ai Queen dei 6 Pence, il Festival di Majano svela oggi un altro grande nome del calendario musicale della 61° edizione. Venerdì 6 agosto (inizio alle 21.30), a salire sul palco dell’Area Concerti sarà Marco Masini, cantautore amatissimo, che porterà al festival il suo nuovo tour dal titolo “ElettroAcustico 2021”

I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Pro Majano, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismo FVG, saranno in vendita sul circuito Ticketone, online suwww.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati dalle 12.00 di martedì 25 maggio. Info, prezzi e punti vendita autorizzati su www.azalea.it. Nelle prossime settimane verranno svelati ulteriori importanti nomi del calendario musicale, oltre al programma completo del festival. Info su www.promajano.it .

Quest’estate Marco Masini torna a esibirsi dal vivo con “ElettroAcustico 2021”. Sul palco insieme a lui ci saranno i suoi fidati musicisti Massimiliano Agati (percussioni), Cesare Chiodo (basso e chitarra) e Lapo Consortini (chitarra acustica). «Quanto ci siete mancati… chissà come abbiamo fatto a stare per più di un anno senza di voi – ha commentato così il lancio del tour Marco Masini – È stato come rinchiuderci in prigione, è stato qualcosa di forte, ci è mancato ogni vostro respiro, ogni vostro grido. La condivisione è ciò che noi amiamo di più, la possibilità di condividere l’emozione che abbiamo sempre provato con voi. Finalmente ci hanno dato la possibilità di ricominciare piano piano, con un piccolo step. Ho da subito aderito per portare in giro uno spettacolo finalmente non da solo ma con alcuni dei miei musicisti, per fare una prova di riavvicinamento, per riassaporare il gusto di stare insieme che solo l’estate ci può regalare».

Nel 2020 Marco Masini ha celebrato 30 anni di carriera artistica. Nel 1990 usciva infatti nei negozi “Marco Masini”, l’omonimo primo album dell’artista toscano che nel corso degli anni ha pubblicato undici album in studio rimasti nel cuore degli italiani. Indimenticabili anche singoli come “T’innamorerai”, “Bella Stronza”, “Ci vorrebbe il mare”, “L’uomo volante”, “Raccontami di te” o, ancora, “Spostato di un secondo”, brano con cui ha partecipato per l’ottava volta al Festival di Sanremo. A febbraio l’artista ha pubblicato “MASINI +1, 30TH ANNIVERSARY” e questa estate si appresta a tornare live nelle venue più prestigiose dello stivale, per riabbracciare il suo pubblico in un’atmosfera intima ed elegante.

Il 61° Festival di Majano è organizzato dalla Pro Majano, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG, Comune di Majano, Associazione regionale tra le Pro Loco, Comunità Collinare del Friuli, Consorzio tra le Pro Loco della Comunità Collinare.