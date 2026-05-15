FESTIVAL DI MAJANO, calendario 2026. Musica, cultura, gastronomia ed eventi

Il Festival di Majano, appuntamento simbolo dell’estate in Friuli Venezia Giulia e tra le manifestazioni storiche più importanti del Nordest, svela il programma completo della sua 66ª edizione. Una rassegna che continua a rinnovarsi mantenendo intatta la propria identità, costruita in oltre sei decenni di attività grazie all’impegno e alla passione della Pro Majano. Anche quest’anno il festival proporrà un calendario ricco e trasversale, capace di affiancare grandi protagonisti della musica italiana e internazionale a eventi gastronomici, incontri culturali, mostre e appuntamenti sportivi. Un format ormai consolidato che trasforma Majano in un luogo di aggregazione e partecipazione, con una proposta pensata per coinvolgere pubblici di ogni età e rendere il festival un’esperienza accessibile, diffusa e condivisa. Il calendario completo è consultabile sul sito www.promajano.it. Il Festival di Majanoè organizzato dalla Pro Majano, in collaborazione con Regione Friuli-Venezia Giulia, PromoTurismo FVG, Comune di Majano, l’Associazione regionale tra le Pro Loco, la Comunità Collinare del Friuli, il Consorzio tra le Pro Loco della Comunità Collinare.

“Il Festival di Majano rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dell’estate in Friuli Venezia Giulia. Dietro a questo grande evento ci sono però l’impegno e la dedizione di centinaia di volontari, che mantengono vivo il forte valore sociale e di comunità di questa festa. La presenza anche quest’anno di importanti artisti nazionali e internazionali attesta l’attrattività del nostro territorio, sempre più baricentrico e ricercato dai cantanti per le loro tournée. Un ringraziamento agli organizzatori per aver redatto un palinsesto di iniziative ricco e variegato, che garantirà importanti ritorni in termini di visibilità e presenze turistiche non soltanto a Majano ma a tutta la Regione“.”.

Sergio Emidio Bini – Assessore regionale alle Attività Produttive e Turismo.

MUSICA E EVENTI LIVE

Come da tradizione sarà la grande musica il cuore pulsante del Festival di Majano, che anche per questa edizione propone un calendario di concerti di altissimo profilo, confermando la manifestazione fra gli appuntamenti più rilevanti dell’estate musicale italiana. Un programma capace di attraversare generi e generazioni diverse, portando sul palco artisti amatissimi dal grande pubblico e produzioni di forte impatto spettacolare. Nel cinquantesimo anniversario del terremoto che nel 1976 colpì duramente il Friuli Venezia Giulia, e Majano in particolare, il festival sceglie di dedicare il concerto inaugurale a quella ferita ancora viva nella memoria collettiva del territorio. Sabato 25 luglio, alle ore 21.00, la grande Area Concerti ospiterà “Bolero Carmina Burana”, imponente produzione proposta dalla Ensemble Symphony Orchestra diretta dal Maestro Giacomo Loprieno. Oltre 200 tra musicisti e coristi daranno vita a uno spettacolo di straordinaria intensità emotiva e musicale, pensato come momento di memoria e condivisione.

Domenica 26 luglio tornerà invece uno degli appuntamenti più amati dal pubblico del festival: la serata dedicata all’universo dei Pink Floyd con il live dei Pink Sonic, considerati tra i migliori tributi europei alla storica band britannica. Un viaggio immersivo tra atmosfere psichedeliche, grandi classici e suggestioni visive che ripercorrerà alcune delle pagine più iconiche della storia del rock.

Spazio poi alla scena urban contemporanea con il ritorno in Friuli Venezia Giulia di Ernia, protagonista sabato 1 agosto della tappa majanese del suo “Solo Per Amore Summer Tour 2026”, dopo il successo registrato nei principali palasport italiani. Grande attesa anche per Tony Boy, tra gli artisti più seguiti della nuova generazione rap italiana, che salirà sul palco venerdì 7 agosto forte del successo del nuovo album “Trauma”, capace di conquistare milioni di ascolti nelle prime settimane di pubblicazione.

Domenica 9 agosto sarà invece la volta di Noyz Narcos, autentica leggenda dell’hip hop hardcore italiano, atteso a Majano con l’unica data regionale del suo “Cruel Summer Tour 2026”. L’artista presenterà dal vivo i brani del nuovo album “FUNNY GAMES”, insieme ai pezzi che hanno segnato la sua lunga carriera.

Gran finale domenica 16 agosto con il ritorno live di Caparezza, che dopo quattro anni di pausa riabbraccerà il pubblico del festival con il tour legato al nuovo album “Orbit Orbit”, pubblicato alla fine del 2025. Un appuntamento destinato a richiamare migliaia di spettatori per uno degli artisti più originali e spettacolari della scena musicale italiana. I biglietti per gli appuntamenti a pagamento sono disponibili sul circuito Ticketone. Tutte le informazioni e il programma completo su www.promajano.it. I concerti dell’Ensemble Symphony Orchestra, Tony Boy e Caparezza sono organizzati da Zenit srl, in collaborazione con la Pro Majano.

Ma come da tradizione il festival regala sempre anche tanta ottima musica da godere gratuitamente, sia sul main stage dell’Area Concerti, sia sul secondo palco di Piazza Italia. Il 5 agosto grande appuntamento a ingresso libero con la musica dance con tre pezzi da novanta della consolle: Merk & Kremont e Andrea Damante. Il 31 luglio torna l’appuntamento con Marakaibo – Krepapelle d’estate, mente il 14 agosto ecco il tributo al bluesman Zucchero Fornaciari con O.I. & B. con La Versiòn Cubana. Musica di qualità verrà proposta in tutte le serate del festival anche sul second stage in Piazza Italia. Nel calendario in via di definizione sono già confermate le esibizioni di Rewind tributo a Vasco (24 luglio), May Day 28 (30 luglio), Hanky Panky (31 luglio), Segnali caotici (8 agosto), Cindy & The Rock History (13 agosto) e Jvan Moda Band (16 agosto).

L’anteprima del Festival di Majano, da anni rappresentata dall’evento Sunset in the Castle – Degustando in FVG, happening che unisce la grande musica elettronica internazionale alle eccellenze enogastronomiche del Friuli Venezia Giulia, sarà sabato 30 maggio al Castello di Udine, dalle 17.00 alle 24.00. Special guest dell’evento sarà la stella mondiale della consolle Bob Sinclar. Biglietti in vendita su Ticketone e Ticketsms, info su www.promajano.it .

MOSTRE, SPORT E TEMPO LIBERO

La cerimonia ufficiale di inaugurazione del Festival di Majano si terrà sabato 25 luglio alle ore 19.00 in Piazza Italia, alla presenza delle autorità civili e istituzionali. Domenica 26 luglio alle ore 11.00 sarà invece il momento della consegna del Premio Armando Prada “Un Maestro di Vita”, riconoscimento conferito da vent’anni dal Comune di Majano a personalità che si sono distinte per il loro impegno umano e sociale nel territorio collinare friulano.

Si intitolerà “Dal fiore al cosmo” la mostra fruibile a ingresso libero nella sala Ciro di Pers, che vedrà esposte in tutte le serate del festival le opere di Bruno Zilli, in arte Ribis. Udinese classe 1965, vanta collaborazioni con artisti come Anton Zoran Music e Giorgio Celiberti. La mostra inviterà il pubblico a un viaggio sensoriale ed emotivo attraverso il linguaggio universale dell’astrattismo. Svincolate dall’obbligo di rappresentare la realtà oggettiva, le opere esposte celebreranno la pura interazione tra colore, linea, forma e materia.

Ricco anche il programma dedicato allo sport e ai motori. Giovedì 6 agosto alle ore 19.00 torna la Staffetta “Tre per un Gallo”, tradizionale corsa amatoriale 3×5 chilometri che coinvolge ogni anno numerosi partecipanti. Grande attesa anche per i raduni motoristici, appuntamenti ormai consolidati del festival: sabato 1 agosto alle ore 16.00 Piazza Italia ospiterà il 2° Raduno Lancia Delta Integrale, mentre domenica 9 agosto alle ore 9.00 si svolgerà la terza edizione del Raduno di Auto d’Epoca. Domenica 16 agosto, sempre alle 9.00, spazio invece al 4° Raduno dei Trattori, evento molto partecipato e fortemente legato alla tradizione del territorio.

Domenica 2 agosto, a cura del Club Aeromodellistico “Barone Rosso “ di Fagagna, si terrà in Piazza Italia una mostra statica di aeromodelli radiocomandati maxi, con motori a scoppio e a turbina.

Particolare attenzione sarà riservata anche alle famiglie e ai più piccoli: tutte le domeniche del festival, alle ore 17.00 in Piazza Italia, sono previsti appuntamenti e attività dedicate ai bambini a cura di Free Time. Sabato 25 luglio il festival ospiterà inoltre il tradizionale ritrovo annuale dei Fogolârs Furlans, con rappresentanti delle associazioni friulane provenienti da tutto il mondo che si incontreranno per il pranzo conviviale delle ore 13.00.

Domenica 2 agosto, a partire dalle 7.30 in Piazza Italia, si rinnova anche la collaborazione tra la Pro Majano e le sezioni AFDS di Majano e Susans con “Il Festival del Dono”, iniziativa dedicata alla sensibilizzazione sulla donazione di sangue e plasma, che vedrà la presenza dell’autoemoteca e la possibilità di donare sul posto.

Sabato 1 e domenica 2 agosto tornerà inoltre la storica mostra mercato “Funghi in Piazza”, organizzata dal Gruppo Micologico Majanese e giunta alla sua 28ª edizione. Durante le due mattinate sarà possibile visitare l’esposizione e acquistare funghi freschi ed essiccati.

A salutare il pubblico della 66ª edizione sarà, sabato 15 agosto pochi minuti prima della mezzanotte, il tradizionale Grande Finale Pirotecnico, appuntamento simbolico che chiuderà il festival dando appuntamento all’edizione 2027.

PREMIO PRO MAJANO E MAJANO NUOVA

Grazie all’impegno della commissione cultura della Pro Majano, il festival vedrà anche quest’anno l’importante appuntamento con la cerimonia di conferimento del Premio Pro Majano, conferito ogni anno a un simbolo del Friuli nel mondo. Il nome del vincitore e la data della cerimonia verranno svelate nei prossimi giorni. L’ultimo in ordine di termo ad aggiudicarsi il premio è stato il maestro Giorgio Celiberti, che ha seguito nell’albo d’oro del premio il contrammiraglio Paolo Treu (2011), Dante Spinotti (2012), Giorgio Di Centa (2013), le Frecce Tricolori (2014), Chiara Cainero (2015), la Cineteca del Friuli (2016), Don Domenico Zanier (2017), Bruno Pizzul (2018), Don Alessio Geretti (2019), Pietro Pittaro (2020), Enzo Cainero (2021), Giannola Nonino (2022), Edi Orioli (2023) e Jonathan Milan (2024). L’inizio del Festival vedrà anche l’uscita del nuovo numero unico per il 2025 della rivista Majano Nuova, che approfondirà tutte le iniziative culturali in corso di programmazione e le attività con le città gemellate con Majano, darà spazio alle eccellenze del comprensorio collinare e alle tante realtà associative del territorio.

ENOGASTRONOMIA

Le eccellenze della gastronomia friulana, italiana e mitteleuropea sono da sempre un fiore all’occhiello del Festival di Majano. I visitatori potranno decidere di provare tre distinti menù in tre distinte aree tematiche. La Boutique della Brace, dove gustare lo strepitoso galletto allo spiedo, costa e salsiccia, e i Wurstel ripieni di formaggio arrotolati nella pancetta. Nella Cucina Centrale ecco la magnifica Wienerschnitzel con patate, cucinata dagli “Amis di San Martin”. L’Angolo della bontà proporrà poi l’immancabile filetto del festival, proposto in quattro squisite varianti, oltre all’elegante spazio enoteca, dove sorseggiare i vini delle migliori cantine del territorio e alla birreria dove godersi un buon boccale di birra a caduta. Immancabile sarà lo spazio gestito da Cucina di Carnia, dove assaporare il frico morbido o friabile, i cjarsons alle erbe e gli gnocchi allo speck e ricotta affumicata. Nel giardino centrale la possibilità di gustare la strepitosa costata con 40 giorni di frollatura, proposta dalla macelleria Zamolo e i gustosissimi arrosticini. In tutti i venerdì del festival, su prenotazione, sarà inoltre possibile degustare la fiorentina di oltre un chilogrammo, servita al tavolo con l’accompagnamento dei vini del territorio, proposto e consigliati da un sommelier professionista.

Diverse saranno le degustazioni mirate: 24 e 25 luglio degustazione di Riccioli di Trota a cura di Le Gravate – Rivoli di Osoppo. L’1 e 2 agosto degustazione di calamari a cura di A.R.C.U. associazione ricreativa culturale Urbignacco di Buja. Il 7 e il 9 agosto toccherà invece alla pizza proposta da il GATTO e il ROSSO, mentre l’8 agosto si potranno degustare tortelli, torta fritta e salumi emiliani a cura degli amici del comune gemellato di Traversetolo (PR). Il 14, 15 e 16 agosto toccherà alla picanha all’inglese, all’hulkburger di salsiccia e ai primi piatti a cura di Bar Ristoro da Teresine.

Per consultare la mappa del gusto e tutti i menù visitare il sito www.promajano.it.