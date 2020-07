Festival di Majano domenica 26 luglio Francesco Gabbani

Al Festival di Majano scatta l’ora di Francesco Gabbani.La star di “Occidentali’s Karma”, “Tra le granite e le granate” e “Vicevera” salirà domani, domenica 26 luglio, sul palco dell’Area Concerti della storica rassegna, primo grande ospite del calendario musicale della 60° edizione. I biglietti per il concerto, che inizierà alle 21.30, saranno ancora disponibili domani alla biglietteria a partire dalle 18.30. L’evento è organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Pro Majano, Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismo FVG. Info e punti vendita autorizzati su www.azalea.it.

Francesco Gabbani torna live con un tour che ha fortemente voluto, per lanciare un segnale di speranza per un settore – quello dello spettacolo – in profonda sofferenza in questo periodo così difficile. Con “Inedito Acustico” l’artista porterà in scena uno spettacolo con cui racconterà il suo percorso artistico attraverso le canzoni e un dialogo con la voce della coscienza, che lo accompagnerà nella narrazione della storia dell’amico Fritz, suo alter ego. Tra musica, racconti ed emozioni Gabbani, accompagnato dalla sua band composta da Filippo Gabbani (Batteria), Lorenzo Bertelloni (tastiere), Giacomo Spagnoli (basso) e Davide Cipollini (chitarra), presenterà i suoi primi brani, i successi sanremesi, le canzoni che hanno emozionato e fatto ballare tutti quanti, fino all’ultimo singolo “Il sudore ci appiccica”, in tutte le radio da quasi un mese. Francesco Gabbani ha raggiunto il successo vincendo due volte consecutive il Festival di Sanremo, primo cantante nella storia a riuscirci. Con la sua “Amen” vince nel 2016 nelle nuove proposte mentre con la super hit “Occidentali’s Karma” trionfa nella sezione Big nel 2017. A gennaio scorso ha pubblicato “Viceversa”, dal quale è estratto il singolo omonimo con cui Gabbani si è classificato al secondo posto della 68° edizione del Festival di Sanremo. Nonostante la sua giovane età ha collezionato una lunga serie di premi e riconoscimenti e tenuto decine di concerti sold out in tutta Italia.

Fra i prossimi concerti al Festival di Majano troviamo quelli di Vasco History Band (1° agosto), Blood Brothers – The Bruce Springsteen Show (30 luglio), Nek (11 agosto), Banco del Mutuo Soccorso (14 agosto), The Powerful Gospel Chorale (15 agosto). Biglietti in vendita, info su www.azalea.it .

Il Festival di Majano è organizzato dalla Pro Majano, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG, Comune di Majano, Associazione regionale tra le Pro Loco, Comunità Collinare del Friuli, Consorzio tra le Pro Loco della Comunità Collinare.