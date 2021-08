Festival di Majano: sabato 6 agosto Marco Masini e Subsonica 7 agosto in concerto

Due nuovi concerti per un nuovo grande fine settimana al Festival di Majano. Domani, venerdì 6 agosto, a salire sul palco dell’Area concerti sarà il cantautore toscano Marco Masini, che presenterà al pubblico il suo nuovo tour estivo dal titolo “Elettro Acustico 2021”. Sabato 7 agosto sarà invece la volta dei Subsonica emozionare il festival con il tour estivo che celebra 25 anni di strepitosa carriera e grandi successi. I biglietti per entrambi i concerti saranno ancora disponibili alla cassa dalle 19.30, apertura porte alle 20.00 e inizio concerti alle 21.30. Per l’accesso a entrambi i concerti sarà necessario esibire il green pass attestante l’inoculamento di almeno una dose vaccinale o l’avvenuta guarigione, o l’esito negativo di tampone molecolare o antigenico rapido in ottemperanza al Decreto-legge del 23 luglio 2021, n. 105 sulle “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”. Tutte le info su www.azalea.it

Nel 2020 Marco Masini ha celebrato 30 anni di carriera artistica. Nel 1990 usciva infatti nei negozi “Marco Masini”, l’omonimo primo album dell’artista toscano che nel corso degli anni ha pubblicato undici album in studio rimasti nel cuore degli italiani. Indimenticabili anche singoli come “T’innamorerai”, “Bella Stronza”, “Ci vorrebbe il mare”, “L’uomo volante”, “Raccontami di te” o, ancora, “Spostato di un secondo”, brano con cui ha partecipato per l’ottava volta al Festival di Sanremo. A febbraio l’artista ha pubblicato “MASINI +1, 30TH ANNIVERSARY” e questa estate si appresta a tornare live nelle venue più prestigiose dello stivale, per riabbracciare il suo pubblico in un’atmosfera intima ed elegante.

I Subsonica, gruppo rock elettronico italiano, nascono a Torino nel 1996 dall’unione di alcuni esponenti della scena musicale alternativa: Samuel (cantante), Max Casacci (produttore e chitarrista), Boosta (tastierista), Ninja (batterista), e Pierfunk (bassista), sostituito poi da Vicio nel 1999. La band, influenzata dai linguaggi musicali più sperimentali, ha rivoluzionato la scena e ha creato un sound molto riconoscibile, coniugando suoni elettronici, incisività melodica tipicamente italiana e grande carica sul palco. I Subsonica sono, infatti, unanimemente apprezzati per la potenza del loro live. Nella loro carriera hanno pubblicato album di grande successo: “Subsonica” uscito nel 1997, “Microchip emozionale” del 1999, “Amorematico” del 2002 che conta 100.000 copie vendute, “Terrestre” del 2005, 110.000 copie vendute, “L’eclissi” del 2007, “Eden” del 2011, certificato platino, “Una Nave in una Foresta” del 2014, certificato platino, la raccolta del 2008 “Nel vuoto per mano 1997/2007”, certificata platino, e “8”, uscito il 12 ottobre 2018, a cui seguono un tour europeo a dicembre 2018, la tournée italiana nei palazzetti (febbraio 2019) e date estive nei principali festival italiani. Il 22 novembre 2019 il gruppo pubblica “Microchip Temporale”, una speciale riedizione di “Microchip Emozionale”, in collaborazione con 14 artisti. Venerdì 24 aprile 2020 viene pubblicato “Mentale Strumentale”, nono album inedito dei Subsonica, registrato nel 2004.

Venerdì 6 agosto in Piazza Italia alle 19.00, di scena anche il live del progetto Rezophonic con la partecipazione straordinaria della cantante dei Lacuna Coil, Cristina Scabbia. L’evento, a ingresso libero, è in collaborazione con Rocker TV. Info e programma completo del Festival di Majano su www.promajano.it .