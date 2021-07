Festival di Majano, Venerdì 30 luglio 80 Festival con Ivana Spagna

Nuovo fine settimana di eventi al via per la 61° edizione del Festival di Majano, dopo il grande inizio con il concerto sold out di Antonello Venditti. Venerdì 30 luglio torna l’atteso appuntamento con l’80 Festival, evento dedicato agli appassionati di questo mitico decennio musicale, che vedrà ospite un’autentica icona di quegli anni, Ivana Spagna. I biglietti per la serata, il cui ricavato verrà devoluto al comprensorio scolastico di Majano e Forgaria per la realizzazione di un’aula di informatica, sono in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche alla biglietteria venerdì dalle 19.30 al prezzo simbolico di 5 Euro. Porte aperte al pubblico dalle 20.00 e inizio spettacolo alle 21.30.

Sarà l’icona Ivana Spagna l’ospite d’eccezione di 80 Festival, la grande festa in musica dedicata agli amanti della musica degli anni ’70 e ’80. L’evento, firmato da Radio Company, ripercorrerà i successi musicali degli anni 80 grazie ad Harry Morry in consolle. Mauro Tonello, mattatore della serata, presenterà gli ospiti che si esibiranno dal vivo, tra i più grandi nomi della musica nazionale e internazionale di quegli anni.

Musica protagonista in tutte le serate del fine settimana, sabato 31 luglio con gli OI&B Zucchero Celebration Band e domenica 1° agosto con Live Play – Official Coldplay Tribute Band. Entrambi gli eventi saranno in Piazza Italia alle 21.00 a ingresso libero. Evento da segnalare anche il raduno delle mitiche Topolino, domenica alle 18.00 in Piazza Italia, a cura del Club Amici delle Topolino di Trieste.

Per tutto il fine settimana sarà visitabile nella sala d’arte Ciro di Pers (18.00-23.00) la mostra dedicata a Antonio Cendamo, pittore sacilese scomparso nel 2015 e conosciuto come il “Ligabue Friulano”.

Nella giornata di domenica sarà attiva la degustazione di salumi dell’azienda Lovison, che andranno ad arricchire la grande offerta gastronomica del festival divisa in aree tematiche con l’Angolo della Bontà, la Boutique della Brace, la Cucina Centrale e la Cucina di Carnia, oltre all’elegante spazio enoteca. Info e programma completo su www.promajano.it .