Fiera dei Vini a Corno di Rosazzo. Dal 19 al 23 giugno 2026

Cinquantacinque edizioni di storia, tradizione e cultura del vino. Dal 19 al 23 giugno 2026 Corno di Rosazzo ospiterà la 55° edizione della Fiera dei Vini, appuntamento tra i più attesi e rappresentativi del panorama enogastronomico regionale, capace di valorizzare le eccellenze vitivinicole dei Colli Orientali del Friuli e richiamare ogni anno migliaia di visitatori. Cuore della manifestazione saranno la centrale Piazza Divisione Julia – conosciuta anche come Piazza Tocai – e la suggestiva Villa Nachini Cabassi, che faranno da cornice a cinque giorni di degustazioni, incontri, intrattenimento e momenti dedicati alla cultura del territorio.

Tra gli appuntamenti più prestigiosi figura il Premio Cornium d’Oro, storico concorso che seleziona e premia i migliori vini del territorio, con particolare attenzione alle varietà autoctone simbolo del Friuli Venezia Giulia come Friulano e Ribolla Gialla. Un riconoscimento che negli anni è diventato sinonimo di qualità e valorizzazione dell’identità enologica locale.

Durante la manifestazione sarà possibile visitare l’ampia enoteca regionale con oltre 100 etichette DOC, degustare i vini proposti direttamente dai viticoltori nei chioschi allestiti nel centro del paese e assaporare le specialità della tradizione friulana grazie agli stand gastronomici con carni alla brace e il rinomato prosciutto di San Daniele.

La cerimonia di apertura è prevista per venerdì 19 giugno alle 19 alla presenza della Regione e di diversi amministratori dei comuni dei Colli Orientali del Friuli, nonché il presidente del Consorzio Friuli Colli Orientali e Ramandolo Filippo Butussi e del Duca Alessandro I, Ducato dei Vini friulani.

Il programma sarà arricchito anche da degustazioni guidate, come quella di olii extravergini a cura di Irene Medves (assaggiatrice nazionale OLEA), i vini premiati al Cornium d’Oro e i Friulani con 10 anni di vita, a cura di Matteo Bellotto. Anche una mostra di trattori d’ epoca, appuntamenti dedicati agli appassionati e iniziative all’aria aperta. Sabato 20 giugno la tradizionale “Marcia dei Vini” Fiasp (da 6 o 12 chilometri) tra i vigneti, la gara ciclistica coppa fratelli Granzotto, il Palio delle botti. Domenica 21 l’AgriPedalata, il concorso “Dipingi la botte” (il cui tema sarà lo sgabello), dimostrazioni e tiri di prova con l’arco, esibizioni di arti marziali. Martedì 23 selezione regionale di Miss Universo e Blanc di Cuar. Tutte occasioni ideali per scoprire il paesaggio collinare e le bellezze del territorio di Corno di Rosazzo.

“La fiera dei vini si conferma così non solo un evento enogastronomico, ma anche un momento di incontro, promozione e valorizzazione della cultura friulana e del lavoro dei produttori locali” commenta il presidente Ariedo Gigante.

Per informazioni e programma completo: www.fieradeivinicorno.it

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