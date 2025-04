Fiera del Tempo Libero Alpe Adria 5-6 aprile 2025 alla Fiera di Udine

Alle consolidate fiere del tempo libero e del camper organizzate da Multimedia Tre (Bologna e Vicenza) si aggiunge, dal 5 al 6 aprile 2025 alla Fiera di Udine, l’edizione per il Friuli Venezia Giulia: il nuovo evento fieristico è intitolato Fiera del Tempo Libero Alpe Adria, Salone del tempo libero, del divertimento e dell’outdoor.

Organizzata con la collaborazione di Udine Esposizioni e della Federazione Alpe Adria all’aria aperta con il patrocinio dei Comuni di Udine e Martignacco e di PromoTurismoFVG, la fiera è stata presentata oggi alla stampa nella conferenza in cui sono intervenuti Antonio Di Piazza, Presidente di Udine Esposizioni, Marco Valentini, Vice presidente Federazione Alpe Adria all’aria aperta, Francesco Milaneschi, Presidente Multimedia Tre e Giuseppe Tanesini, Project Manager del Salone.

Ecco alcuni numeri che già caratterizzano molto positivamente l’avvio di questa manifestazione e l’attesa da parte del pubblico: 130 espositori del FV.G. e altre regioni italiane; utilizzati tutti i padiglioni disponibili e le aree esterne; ad oggi i camper prenotati sono 165, numero destinato a crescere fino all’apertura del Salone; anche i 400 voli in mongolfiera prenotati sono in crescita, mentre oltre 50 sono gli eventi in programma; 2.200 i ridotti attualmente scaricati dal sito. I visitatori attesi sono tra gli 8.000 e i 10.000.

«Un altro evento fa tappa esclusiva, per la regione Friuli Venezia Giulia, alla Fiera di Udine. Dopo Comics&Games, infatti – spiega il Presidente di Udine Esposizioni, Antonio Di Piazza – gli spazi, la collocazione, la vocazione e il legame con il territorio che da sempre contraddistinguono la Fiera, hanno giocato un ruolo importante per la nascita di questo evento che oggi presentiamo e che è il frutto di una “perfetta triangolazione” di intenti e di esperienze: a maggio dello scorso, in seno alla Fiera, è nata l’idea e la volontà di riportare in calendario un settore espositivo dedicato all’outdoor incontrando l’interesse della Federazione Alpe Adria e la collaborazione della società Multimedia Tre, che già da alcuni anni organizza eventi simili su piazze importanti come Bologna e Vicenza». «Creare, sviluppare e consolidare sinergie – prosegue Di Piazza – è di primaria importanza anche nel mondo delle fiere e nel mercato degli eventi. Con questo appuntamento, portiamo avanti il percorso di diversificazione e rilancio dell’attività fieristica per attirare nuovi e più ampi target di pubblico. Stiamo inoltre lavorando con la Direzione centrale agricoltura ad un evento sul settore primario che organizzeremo sempre ad aprile».

Il Salone Tempo Libero Alpe Adria – che riprende e attualizza filoni espositivi già proposti in passato dalla Fiera – consentirà di valorizzare anche gli spazi esterni del quartiere, circondato dal Parco del Cormôr e vero unicum in regione, che unisce il pregio dell’archeologia industriale dell’ex cotonificio, il valore ambientale, la vicinanza alla città di Udine e alla rete autostradale. Le varie sfaccettature del tempo libero e dalla vita all’aria aperta saranno esposte in un unico grande salone, un fine settimane appetitoso per le famiglie alle prese con nuovi spunti e suggerimenti per trascorre le proprie vacanze e il proprio tempo libero: un intero padiglione sarà dedicato ai camper, caravan e accessori per il campeggio, inoltre turismo, viaggi e promozione del territorio, enogastronomia, un settore dedicato alle biciclette e ai suoi accessori. Per gli amanti del camper ci sarà la possibilità di aderire al raduno del camper organizzato dalla Federazione Alpe Adria che a partire da venerdì sera presidierà il parcheggio a loro dedicato. Sempre rivolto al mondo del camper si terrà sabato 5 aprile alle ore 12:00 nella Sala Bianca del primo piano il convegno “Alpe Adria: crocevia con l’Europa del turismo sostenibile all’aria aperta”, con il coinvolgimento di autorità istituzionali regionali e provinciali (dettaglio nel programma allegato in cartella).

Non mancherà un’area dedicata agli animali esotici e da compagnia con My Fantastic Pets con ring dedicati per gli oltre 30 tra dimostrazioni ed eventi che saranno particolarmente graditi dai visitatori più piccoli, e Mantra, il salone dedicato al benessere e al mondo olistico con un variegato programma di conferenze e workshop rivolti agli appassionati del benessere della persona e dell’ambiente che ci circonda.

Evento speciale la presenza delle mongolfiere e la possibilità per il pubblico di volare in volo vincolato nei due pomeriggi a partire dalle ore 17:00.

Inoltre per gli appassionati del vino il settore VINO TOP IN TOUR, con un’esclusiva selezione di vini dei migliori produttori nazionali ed internazionali con degustazioni.

Non poteva mancare per gli amanti delle due ruote un’esposizione di vespe, moto d’epoca e ape car.

L’inaugurazione è in programma sabato 5 aprile, alle 11.00, alla presenza dell’Assessore regionale alle Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini.

Info utili per la visita:

? 5-6 aprile 2025

? sabato e domenica dalle 9:30 alle 19:00

? FIERA DI UDINE – Via della Vecchia Filatura – Martignacco – Udine

? parcheggio gratuito per camper e auto

? www.fieradeltempoliberoalpeadria.it – biglietto ridotto nel sito a 10 € (interno 12 €), fino ai 6 anni gratuito