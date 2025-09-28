Filarmonici Friulani in concerto 28 settembre a Udine

Domenica 28 settembre alle 18.00, la Sala Madrassi di Udine ospita un nuovo appuntamento della Stagione Diffusa dei Filarmonici Friulani, con un concerto interamente dedicato a Wolfgang Amadeus Mozart. Sul palco, accanto all’orchestra giovanile regionale diretta da Alessio Venier, si esibiranno i vincitori del 4° Concorso Internazionale Musicale “Città di Cervignano”, che ha richiamato oltre duecento giovani musicisti da tutto il mondo. A essere protagonisti della serata saranno i solisti premiati nelle categorie pianoforte e violino, impegnati nell’esecuzione dei concerti mozartiani per strumento solista e orchestra, scelti dalla commissione del concorso.

Un’occasione unica per ascoltare dal vivo giovani promesse della musica classica, nel pieno del loro entusiasmo e talento, affiancate da un’orchestra che ha fatto della valorizzazione dei giovani il proprio punto di forza. Per partecipare a questa serata speciale i prezzi sono pensati per essere accessibili a tutte le generazioni: il biglietto intero costa 12 euro, mentre gli over 65 pagano 10 euro e i giovani under 25 insieme agli studenti solo 6 euro. I biglietti sono disponibili su Vivaticket e la sera del concerto in teatro dalle ore 17.00. Per informazioni e prenotazioni: biglietteria@filarmonicifriulani.com