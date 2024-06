FINLEY e NASKA a Piazzola sul Brenta. 20 luglio 2024

Si arricchisce con un due nuovi grandi nomi il cartellone degli artisti che quest’estate si esibiranno nella meravigliosa cornice dell’Anfiteatro Camerini di Piazzola sul Brenta (PD): sabato 20 luglio 2024 ci sarà il doppio concerto di FINLEY e di NASKA, rispettivamente istituzione e astro nascente del pop-punk italiano!



I biglietti sono già in vendita su Ticketmaster, Ticketone e circuiti autorizzati. Maggiori informazioni su www.zedlive.com.

Dopo i già annunciati appuntamenti con Pierpaolo Spollon, Irama, Andrea Pennacchi e CristianoDe Andrè, a Piazzola sul Brenta approderanno anche i mitici Finley e il giovane Naska. È un’aggiunta che vale doppio perchè quelli che andranno in scena sul palco saranno a tutti gli effetti due concerti, per la gioia dei fan dei rispettivi artisti.

Ironico e provocatorio, romantico e riflessivo, NASKA – al secolo Diego Caterbetti, classe ‘97 – sa parlare di amore come di alienazione, di eccessi e di ricerca di se stessi, di libertà e di affetti familiari. Artista rivelazione degli ultimi anni, considerato apripista di un nuovo movimento punk italiano, fin dai suoi primi passi nel mondo della musica ha dimostrato, con le sue performance dirompenti ed energetiche, un’attitudine da vero rocker, un’energia live unica e una capacità di entrare in relazione con il pubblico fuori dal comune. Il 2023 è stato un anno d’oro per Naska, che figura tra i cantanti selezionati da Spotify per RADAR 2023, il programma dedicato agli artisti più promettenti dell’attuale scena musicale italiana. Ad aprile 2023 Rolling Stone Italia ha inserito Naska nella sua “Classe 2023”, dedicata agli artisti più talentuosi e da tener d’occhio nell’industria discografica; a maggio 2023 è uscito il suo secondo album “La Mia Stanza”. E il 2024 sembra già partito nel migliore dei modi: dopo l’imperdibile data estiva a Piazzola sul Brenta, è atteso a dicembre per il suo primo concerto al Mediolanum Forum di Assago (MI).

Ad avere in programma il loro primo live al Forum sono anche i FINLEY, gli altri grandi protagonisti della serata di sabato 20 luglio a Piazzola sul Brenta. I FINLEY sono Pedro (voce), Ka (chitarra), Dani (batteria) e Ivan (basso). La band, nata nel 2002 tra i banchi di scuola, è la naturale evoluzione del rapporto di amicizia che lega i quattro musicisti. Nel 2006 pubblicano il loro disco d’esordio “TUTTO È POSSIBILE”, che diventa in pochi mesi doppio disco di platino (oltre 160 mila copie fisiche vendute). A coronamento di un anno di successi, la band viene premiata con il prestigioso riconoscimento del Best Italian Act agli MTV Europe Music Awards di Copenaghen. Nel 2008 la band partecipa alla 58a edizione del Festival di Sanremo piazzandosi al quinto posto con il brano “Ricordi”. Da lì in poi per i Finley hanno condotto una carriera costellata di successi, fino ai tour più recenti, sempre sold-out.

L’appuntamento estivo a Piazzola sul Brenta, nel padovano, sarà particolarmente indimenticabile in virtù della cornice spettacolare in cui si terrà, una delle venue per eventi dal vivo più belle e suggestive d’Italia: quella dello splendido Anfiteatro Camerini di Villa Contarini, inserito a sua volta in un territorio suggestivo fatto di ville patrizie, giardini e poi: i Colli e le Terme Euganee a breve distanza. Insomma, un’esperienza da non perdere!