FIORELLA MANNOIA a Palmanova col nuovo tour dedicato ai successi di De André e Fossati. 23 luglio 2026

Sarà Genova, città simbolo del cantautorato italiano e terra natale di Fabrizio De André e Ivano Fossati, a dare il via il prossimo giugno a “Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve”, il nuovo ed emozionante progetto live di Fiorella Mannoia. Un viaggio potente e intenso tra i brani più amati di due dei più grandi e influenti cantautori di sempre, entrambi figure cruciali per la carriera e il repertorio di Fiorella, in occasione dei 30 anni dell’album pietra miliare nella storia della musica italiana, ultimo testamento creativo di Faber, realizzato insieme a Fossati e uscito nel 1996, “Anime Salve”. Questa nuova tappa nel viaggio musicale della signora della musica italiana vedrà anche un’esclusiva data in Friuli Venezia Giulia, in programma il prossimo 23 luglio 2026, nella splendida Piazza Grande della città Patrimonio dell’Umanità Unesco di Palmanova. Il concerto è inserito nella rassegna Estate di Stelle, che vede già annunciato nel suo calendario il live dei Litfiba, in programma l’11 agosto 2026. I biglietti per il concerto di Fiorella Mannoia, organizzato da Zenit Srl, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, Città di Palmanova e PromoTurismoFVG, saranno in vendita sul circuito Ticketone dalle 11.00 di mercoledì 3 dicembre. Tutte le info e i punti autorizzati su www.azalea.it.

Da alcuni grandi brani dell’album insignito della Targa Tenco, ai successi più amati di De André e Fossati già presenti nel repertorio di Fiorella, fino a nuove inedite versioni di capolavori della discografia dei due cantautori, “Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve” renderà omaggio all’eredità immortale di maestri che hanno lasciato un segno indelebile nel cuore di intere generazioni.