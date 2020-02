Fiori da regalare al compleanno: quali i più adatti?

Quali sono le migliori occasioni per regalare fiori se non i compleanni? I fiori di compleanno sono un regalo più tradizionale e più bello, ma anche quello più gradito da donare a chi ci sta a cuore. Sono capaci di esprimere emozioni, ma anche di comunicare sentimenti con le parole. I fiori non solo riescono ad emozionare, ma anche a far sentire alla persona destinataria che è preziosa e amata. Regalare fiori, significa fare un gesto di galanteria e tra i fiori compleanno tra cui scegliere ve ne sono tantissimi. Del resto, non si tratta di un’impresa banale perché bisogna trovare il fiore più adatto a seconda dei destinatari. Tutto richiede un’attenta valutazione. I fiori sono differenti se si tratta di amici, partner, colleghi o parenti. Ma di certo, dire buon compleanno con i fiori è sicuramente un gesto che rientra nel galateo.

I migliori fiori da regalare per il compleanno

Tra i migliori fiori da regalare per il compleanno, ce ne sono davvero tanti tra cui scegliere. Innanzitutto, bisogna chiedersi se a ricevere i fiori è una donna. Secondo le buone maniere i fiori vanno regalati sempre in numero dispari, tranne che agli uomini a cui invece, bisogna regalare al massimo un fiore, piuttosto che un mazzo. La scelta per il compleanno è sempre di fiori vivaci, allegri e colorati, intonati ad avvenimenti gioiosi del genere. Del resto, quello migliore da regalare è la Dalia. La Dalia infatti, rappresenta un auspicio di lunga vita. Questo fiore è abbinato talvolta con altre specie, proprio per rendere un bouquet particolare ed altamente simbolico. Però se si decide di regalare fiori per un compleanno, si può anche optare per dei fiori che siano adatti alla persona che li riceve, a prescindere dall’anniversario in sé.

Dire buon compleanno con i fiori

Per dire buon compleanno con i fiori si può optare anche per un fiore che possa rispecchiare la personalità di chi si ha di fronte. Ad esempio, l’iris è simbolo di speranza ma anche di buone notizie, di tanta fede. E’ ideale per festeggiare il compleanno di un amico o di un’amica, abbinato con roselline colorate o anche fiorellini varie. Inoltre, c’è il ciclamino che è un fiore perfetto per un amico sincero, Vi sono anche i girasoli, ideali per solarità e parità. Se volete dire buon compleanno al vostro modo potete anche portare per i gigli perché sono simbolo dell’amore incondizionato, amore puro. Un altro regalo da associare ai compleanni, se si vogliono fare i fiori, vi è il fiore di pesco. Il fiore di pesco, infatti rappresenta la nuova vita e prosperità ed è il simbolo della Primavera dell’immortalità, nonché della nascita. Quando invece si festeggia il compleanno della persona amata, la scelta migliore sono le rose, rigorosamente rosse. Vanno bene anche per mamme o sorelle. Altri fiori ideali per il compleanno sono la strelitzia che è simbolo di regalità femminile ed è ideale per le composizioni floreali. Inoltre, vi sono anche le orchidee, gigli o tulipani. Generalmente i tulipani non vanno abbinati ad altri fiori.