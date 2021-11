Firmacopie con Alessandra Amoroso. Mercoledì 17 novembre a Villesse

Alessandra Amoroso sarà presente a Villesse mercoledì 17 novembre per presentare il suo nuovo e atteso album Tutto accade. L’appuntamento prevede la possibilità per i fan di farsi firmare il disco e realizzare una foto insieme alla loro beniamina.

L’instore tour risponde al desiderio della cantante salentina di voler cercare, pur nei limiti della situazione che tutti conosciamo, di raggiungere più località possibili in modo da riuscire a incontrare il maggior numero di fan e anticipa l’appuntamento live del 2022: il 200esimo concerto della carriera di Alessandra Amoroso, previsto il 12 luglio, in cui l’artista per la prima volta si esibirà sul più prestigioso palco italiano per la musica pop e rock: lo Stadio di San Siro. Uno show che si preannuncia travolgente e che si collega alla storia della cantante che con concerti sempre all’avanguardia e innovativi ogni volta è stata capace di stupire ed emozionare.



Con l’obiettivo di evitare assembramenti e rispettare così le norme anti Covid-19 l’accesso alla tappa di Villesse dell’instore tour sarà riservato a chi avrà pre-acquistato l’album presso il MediaWorld del Meeting Place Tiare Shopping. A seguito dell’acquisto si otterrà infatti un pass esclusivo per l’accesso al firmacopie, con l’indicazione dell’orario di convocazione. Non sarà consentita la partecipazione in assenza del possesso del pass “Tutto accade”. Oltre al pass dell’evento, sarà necessario esibire il Green Pass e rispettare l’obbligo di utilizzo delle mascherine.

Appentamento ore 17 in Piazza Maravee (situata al 2° Piano del Centro).