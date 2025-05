FOCUS ASIA 2025: il progetto Filippino What’s Left of Us vince il TAICCA/Focus Asia Co-Production Award!

Con oltre 200 partecipanti provenienti da 40 territori, 11 progetti in fase di sviluppo, 7 opere in fase di realizzazione, 3 giorni di panel e case studies e quasi 300 incontri one to one, Focus Asia 2025 conferma il suo ruolo unico nel favorire i legami artistici e produttivi tra Asia ed Europa.

Nell’ambito di questa edizione speciale, caratterizzata da una vasta serie di nuove partnership e iniziative inedite, il TAICCA/Focus Asia Co-Production Award (premio in denaro del valore di 10 mila euro) è andato al progetto filippino What’s Left of Us, il nuovo lungometraggio diretto da Tyrone Acierto. Il ritratto di una famiglia che lotta per sopravvivere in un mondo afflitto da una malattia che cancella la memoria, affrontando gli infetti e le loro stesse menti in dissolvenza, alla disperata ricerca di sicurezza, l’uno dell’ altro, e di speranza.

La conferma del premio TAICCA per il terzo anno consecutivo, fa parte di una strategia internazionale rafforzata, basata su una stretta e duratura collaborazione con diverse agenzie di finanziamento, organizzazioni di formazione, mercati e istituzioni di Asia, Europa e oltre.

Giunto alla sua decima edizione, Focus Asia è riuscito a costruire un’impressionante rete di partner internazionali e Udine è diventata un vero e proprio epicentro globale, dove business, scambio culturale e conoscenza dell’industria sono confluiti in un programma unico per i partecipanti di settore provenienti da Europa, Asia, Australia, Canada, Messico e Cile.

Sul versante Asia, quest’anno sono state confermate numerose partnership con i principali enti di finanziamento e promozione di Filippine, Hong Kong, Giappone e Taiwan. Grazie alla collaborazione con FDCP – Film Development Council of the Philippines, VIPO – Visual Industry Promotion Organization, TAICCA – Taiwan Creative Content Agency, Focus Asia ha potuto contare sul supporto diretto dei registi e dei produttori dei progetti e dei lavori in corso di questa edizione, con l’obiettivo di garantire la presenza fisica del maggior numero di team selezionati.

Ma la rete di partner di Focus Asia 2025 non si limita all’Oriente. In collaborazione con la Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura Italiano, e conCinecittà, Cinema Chile, CCIDAHK – Cultural and Creative Industries Development Agency Hong Kong, FFA – German Federal Film Board, Netherlands Film Fund e Telefilm Canada, delegazioni di produttori hanno partecipato a esclusivi laboratori su misura pensati per mettere in luce le reali opportunità di co-produzione offerte dalla Corea del Sud, dal Giappone e dal Sud-Est asiatico, oltre che per comprendere meglio il panorama della distribuzione Asiatica e delle società di investimento Asiatiche.

Accanto al mercato dei progetti, ai lavori in fase di realizzazione e ai programmi per favorire la co-produzione Asia-Europa, il team di Europa Distribution, European Network of Independent Film Publishers and Distributors, è tornato a Udine, ancora una volta accompagnato da 15 distributori che hanno partecipato per il terzo anno al Distribution Lab.

Per la prima volta, è stata inaugurata una partnership con Europa International, la rete Europea di agenti di vendita di film internazionali, permettendo alle aziende che ne fanno parte di partecipare a un Sales Lab su misura, un’iniziativa esclusiva che offre un accesso diretto al mercato e preziose intuizioni sulle strategie di vendita adattate all’industria altamente frammentata e dinamica dell’Asia.

Per le edizioni future c’è ancora molto da esplorare e scoprire, ma non c’è dubbio che dopo 10 edizioni Focus Asia sia riuscito a creare un mercato boutique unico nel suo genere che in questi anni è cresciuto costantemente, si è reinventato e ha sognato in grande per il futuro, confermando un ruolo strategico di primo piano tra le piattaforme esistenti dedicate ai professionisti del cinema Asiatici ed Europei.

Focus Asia è organizzato dal Centro Espressioni Cinematografiche con il sostegno del MiC – Ministero della Cultura Direzione Generale per il Cinema. Si svolge in partnership con il Fondo Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia, EAVE, Ties That Bind, Confindustria Udine, e in collaborazione con Cultural and Creative Industries Development Agency (CCIDA, Hong Kong), Cinema Chile, Europa Distribution, Europa International, FFA-Filmförderungsanstalt / German Federal Film Board, Film Development Council of the Philippines (FDCP), Golden Horse Film Project Promotion Taiwan, HAF Hong Kong – Asia Film Financing Forum, Marché du Film – Festival de Cannes, Netherlands Film Fund, Taiwan Creative Content Agency (TAICCA), Telefilm Canada e Visual Industry Promotion Organization (VIPO).