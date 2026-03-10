FONDAZIONE LUIGI BON: 14 marzo spettacolo immersivo Moto Contrario con il Quartetto Indaco

La stagione 2025/2026 della Fondazione Luigi Bon propone un nuovo evento immersivo al Teatro Paolo Maurensig di Feletto Umberto, organizzato dall’Associazione di Promozione Culturale RiMeMuTe. Sabato 14 marzo alle 20.00 protagonista sarà il Quartetto Indaco – ensemble formato da Eleonora Matsuno (violino), Ida di Vita (violino), Jamiang Santi (viola) e Cosimo Carovani (violoncello) – assieme alle attrici e voci recitanti Serena Costalunga e Nicoletta Oscuro, nel progetto immersivo e multisensoriale dal titolo Moto Contrario. I biglietti per l’evento sono acquistabili alla biglietteria del teatro oppure online sul circuito Vivaticket. Tutte le info su www.fondazionebon.com .

Moto Contrario è un viaggio multisensoriale che esplora la musica come metafora dello smarrimento e della redenzione. La narrazione si sviluppa attraverso le parole di Clara Wieck-Schumann, moglie del compositore Robert Schumann, e di Sarah Kim-Cross, violinista anglo-coreana che condivide la sua esperienza personale nella lotta contro le difficoltà legate alla salute mentale. Due vissuti lontani nel tempo e nello spazio, ma che si incontrano lungo un comune percorso emotivo. La musica di Robert Schumann, che negli ultimi anni fu ricoverato nell’ospedale psichiatrico di Endenich e cercò di dare voce al proprio tormento interiore attraverso la composizione, si intreccia con le musiche originali e gli arrangiamenti composti per l’occasione da Cosimo Carovani, violoncellista del Quartetto Indaco. Il risultato prende forma attraverso le immagini evocative dell’artista Letizia Castellano, dando vita a un’esperienza immersiva che coinvolge tutti i sensi e porta lo spettatore a confrontarsi con uno dei temi più delicati e attuali del nostro tempo.

Il programma musicale propone una selezione di brani di Robert Schumann accanto a composizioni originali di Cosimo Carovani. Ogni pezzo racconta una storia, ogni nota esprime un’emozione, tracciando un percorso intimo che va dall’ombra alla luce, dal tormento interiore alla rinascita. Le melodie struggenti di Schumann si fondono con il paesaggio sonoro contemporaneo di Carovani, dando vita a un dialogo fuori dal tempo che dà voce alla sofferenza, alla resilienza e al profondo potere terapeutico della musica.

Prossimo appuntamento del calendario stagionale sarà il 20 marzo al Teatro Maurensig con lo spettacolo di prosa Profilo Basso, del comico Andrea Basso. I biglietti per l’evento sono esauriti.

Moto Contrario

Quartetto Indaco

Eleonora Matsuno violino

Ida di Vita violino

Jamiang Santi viola

Cosimo Carovani violoncello

Serena Costalunga attrice

Nicoletta Oscuro attrice

Sabato 14 marzo 2026_ore 20.00 – Teatro Paolo Maurensig, Feletto Umberto

