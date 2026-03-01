Fondazione Luigi Bon 3 marzo Mendelssohn e Beethoven con Maria Solozobova, Olga Domnina e la FVG Orchestra

Le musiche dei geni Felix Mendelssohn e Ludwig van Beethoven protagoniste del nuovo appuntamento della stagione della Fondazione Luigi Bon in collaborazione con la FVG Orchestra e il Comune di Tavagnacco. Martedì 3 marzo alle 20.30, il Teatro Paolo Maurensig di Feletto Umberto ospiterà due pluripremiate soliste dal comprovato valore internazionale: la violinista russa Maria Solozobova e la pianista Olga Domnina, anch’essa di nazionalità russa. Per l’occasione queste due straordinarie musiciste saranno accompagnate dalla Fvg Orchestra, diretta dal Maestro Vito Clemente. I biglietti per l’evento sono acquistabili alla biglietteria del teatro oppure online sul circuito Vivaticket. Tutte le info su www.fondazionebon.com .

In questo programma incontriamo due straordinarie opere giovanili che rivelano già il talento precoce dei loro autori. Il Concerto in re minore per violino, pianoforte e archi di Felix Mendelssohn, scritto a soli 14 anni, unisce eleganza classica e brillantezza romantica in un dialogo vivace tra i solisti e l’orchestra. Composta invece a 30 anni, la Sinfonia n. 1 in do maggiore di Ludwig van Beethoven è ancora legata al modello di Haydn e Mozart, ma lascia intravedere già l’originalità e l’energia che caratterizzeranno il suo stile maturo. Entrambe le opere testimoniano l’inizio di due percorsi musicali destinati a lasciare un segno profondo nella storia della musica. Interpreti due soliste di fama internazionale vincitrici di concorsi internazionali come l’Ettore Pozzoli International Piano Competition, il Takamatsu in Giappone, il Geneva International, il Cincinnati World Piano Competition, il Johannes Brahms Competition in Austria, il W. A. Mozart Competition in Zurigo, il Tibor Varga Competition e il Premio Rodolfo Lipizer.

Prossimo appuntamento del calendario stagionale sarà venerdì 13 marzo al Teatro Paolo Maurensig con Off Laber, rassegna per una nuova danza, curata dalla Compagnia Arearea. La serata prenderà il via con l’esibizione Con&Corso, concerto a cura dei partecipanti della Masterclass di Musica da Camera della Fondazione Luigi Bon. Info, biglietti e calendario completo su www.fondazionebon.com.

Doppio Concerto

Maria Solozobova violino

Olga Domnina pianoforte

Vito Clemente direttore

FVG Orchestra

Martedì 3 marzo 2026_ore 20.30 – Teatro Paolo Maurensig, Feletto Umberto

Il calendario completo su www.fondazionebon.com