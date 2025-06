Fragmentos: a Terminal lo spettacolo vincitore del premio europeo “Circus next” mercoledì 18 giugno

Vivere significa immergersi in un costante processo di cambiamento, dove ci si osserva, ci si distrugge e ci si reinventa in un equilibrio tra ciò che si fa e ciò che gli altri ci impongono, agendo sempre nel proprio divenire. È questo che racconta lo Fragmentos portato in scena da Vinka Delgado della Compagnia La Víspera (Francia), con cui ha vinto il prestigioso premio europeo “Circus next”. Vinka si esibirà a Terminal, in anteprima nazionale, sotto il tendone, mercoledì, 18 giugno, alle 20, dopo una residenza artistica presso centro per le arti circensi della città di Udine, il Circo all’inCirca. Porterà Frammenti di sé che ognuno potrà riconoscere sul palco. Al centro di una scena ci sarà un palo cinese, spina dorsale su cui tutto poggia, sostiene e scompone un essere al limite dell’umanità, tra i propri limiti e l’infinito.

PROGRAMMA DI LUNEDÌ 16 GIUGNO – In attesa di Fragmentos, la settimana di Terminal si aprirà lunedì 16 giugno, nel pomeriggio, alle 17.30, con un laboratorio di circo per bambini (4-7 anni), guidato dal gruppo teen di Circo all’inCirca. Alle 18 partirà una “Passeggiata tra antico e contemporaneo” con ritrovo all’info point. Alle 19 si terrà una conferenza su Antonio Franconi (e la diffusione del circo moderno in Europa) con Alessandro Serena. Mentre alle 20 si potrà assistere agli spettacoli “Bella e Bestia”, della Compagnia Arearea, e “Bamboo” con Simone Di Biagio. La serata si concluderà alle 21 con la proiezione del documentario “La donna lampada” sotto il tendone. Tutte le attività saranno gratuite.

PROGRAMMA DI MARTEDÌ 17 GIUGNO – Martedì 17 giugno, i giochi inizieranno già dal primo pomeriggio: dalle 15.30 alle 18.30, il parco ospiterà un torneo di scacchi per bambini e ragazzi, con iscrizioni in loco fino alle 16.15. Sarà un evento divertente e inclusivo, reso ancora più speciale dalla presenza di una scacchiera gigante disponibile per quasi tutto il festival grazie a “Scacchi al centro”. Alle 19, sotto il tendone, andrà in scena “FLIC – Punti di partenza”, uno spettacolo con Valentina Cortese adatto a tutte le età. Sarà possibile acquistare i biglietti online o direttamente alla biglietteria del parco Moretti.

PROGRAMMA DI MERCOLEDÌ 18 GIUGNO – Mercoledì 18 giugno, comincerà alle 17 con una lezione di Vinyasa Flow Yoga con Noita Yoga, gratuita e senza prenotazione. In contemporanea, dalle 17 alle 19, si terrà un laboratorio coreografico con Kala Teatro, accessibile previa prenotazione online. In serata, alle 20, sarà il momento del già citato “Fragmentos”. Alle 21, il parco si trasformerà in una pista a cielo aperto con il dj set di Sacca, gratuito e aperto a tutti.

PROGRAMMA DI GIOVEDÌ 19 GIUGNO – “Divisione del tappo”, un’attività creativa e sostenibile del progetto Plasticart a cura di CasAupa, aprirà alle 17 la programmazione di giovedì 19 giugno. In parallelo tornerà il laboratorio di circo per bambini (4-12 anni), ancora una volta con il gruppo teens di Circo all’inCirca. La serata sarà dedicata alla passione e all’eleganza del tango: dalle 20 alle 21 il main stage ospiterà una lezione gratuita di primi passi di tango argentino, tenuta da Circolo Zoo. Subito dopo, dalle 21, inizierà la Milonga, una serata danzante a cura del dj Michele Toncelli, aperta a tutti. In caso di pioggia, l’evento si sposterà allo Circolo Zoo (con tessera associativa).

INFO SUGLI SPETTACOLI – Gli spettacoli all’aperto saranno a ingresso gratuito e senza bisogno di prenotazione (salvo quando indicato). Si consiglia di portare un asciugamano per distendersi sull’erba. Quelli sotto al tendone saranno a pagamento (intero 8 euro; under 30, 5 euro). I biglietti potranno essere acquistati da un’ora prima dello spettacolo alla biglietteria al Parco Moretti, oppure online su VivaTicket (su www.terminal-festival.com nelle schede relative a ogni spettacolo). Maggiori informazioni sono disponibili su www.terminal-festival.com oppure all’infopoint aperto da lunedì a venerdì dalle 17; sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 21. In caso di maltempo, quando possibile, gli spettacoli si terranno nel tendone del Circo all’inCirca situato all’interno di Parco Moretti. Qualora non fosse possibile, gli spettacoli saranno riprogrammati nei giorni seguenti. Le comunicazioni avverranno attraverso le pagine social di Terminal.

IL FESTIVAL 2025 – Quest’anno Terminal, ideato da Circo all’inCirca e Puntozero, ha ricevuto il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, del Comune di Udine, MiC – Ministro Italiano della Cultura, Fondazione Friuli e Promoturismo FVG; ospita un evento che ha ricevuto anche il sostegno Interreg – Italia-Slovenija. Il progetto di sviluppo artistico è realizzato in collaborazione con numerose realtà nazionali e locali e fa parte della rete regionale “Intersezioni” e di quella nazionale “Talea. L’illustrazione di Terminal25 è stata realizzata da Jacopo Riccardi.