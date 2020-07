FRANCESCA MICHIELIN a Udine 10 agosto 2020

Si arricchisce il calendario dei concerti estivi delCastello di Udine. Dopo gli annunci dei giorni scorsi degli spettacoli di Massimo Ranieri, Musici di Guccini, Peppino Di Capri, Pink Sonic, Arturo racconta Brachetti, Morgan e #Voltalacarta, Marlene Kuntz e Marco Masini, ecco ufficializzati oggi altri due importanti appuntamenti. Il primo in ordine di tempo sarà sabato 1° agosto, con il concerto dei Seven Eleven, fra i più seguiti tributi agli U2 del Nordest, evento inserito nel programma festeggiamenti della Notte Bianca e di Udine sotto le stelle. Ad arricchire la serata il set di e-Lisa, talentuosa dj e producer friulana. Il concerto è a ingresso libero, ma con prenotazione obbligatoria, da effettuare scrivendo una mail all’indirizzo [email protected], fino ad esaurimento posti, regolamento completo su www.azalea.it. Il secondo appuntamento vedrà protagonista il prossimo 10 agosto la splendida Francesca Michielin, star del pop italiano, fra le cantautrici e polistrumentiste italiane che maggiormente hanno saputo imporsi negli ultimi anni, trovando il favore sia del pubblico che della critica. Sul palco del Castello l’artista porterà tutti i suoi successi. Ibiglietti per il concerto (inizio alle 21.30), saranno in vendita online su Ticketone.it dalle 11.00 di venerdì 3 luglio e in tutti i punti vendita dalle 11.00di mercoledì 8 luglio. Info e punti vendita su www.azalea.it .

“Anche quest’anno, nonostante tutte le difficoltà, ce l’abbiamo fatta: il primo agosto Udine avrà la sua notte bianca, per l’occasione accompagnata dall’energia dei Seven Eleven, celebre tribute band degli U2 e dalla dj e-Lisa. Non solo: il 10 agosto, nell’ambito di UdinEstate 2020, la città ospiterà, nella meravigliosa cornice del piazzale del Castello di Udine, la bravissima Francesca Michielin. Si tratta di due importanti appuntamenti che, assieme a Udine Vola, rassegna musicale organizzata a Azalea.it in Castello, e a Udine sotto le stelle, sono il segnale chiaro della volontà di ripartire e di guardare al futuro con fiducia e ottimismo”.Maurizio Franz – Assessore alle attività produttive, turismo e grandi eventi del Comune di Udine

“Non credo sia un caso che, sia nelle fasi più difficili dell’epidemia, sia oggi, nella fase di ritorno alla normalità, le persone abbiano trovato un motivo di conforto e di speranza nel linguaggio universale della musica. È anche per questo motivo che, come Amministrazione, abbiamo voluto puntare molto su questo tipo di intrattenimento, capace di emozionare e di richiamare appassionati da oltre Regione e oltre confine. Non può che farci piacere poi che i “Seven Eleven”, straordinaria tribute band di uno dei gruppi più famosi e seguiti di sempre, gli U2, che si esibirà il primo agosto in occasione della notte bianca, assieme alla dj e-Lisa, e Francesca Michielin, che si esibirà il 10 agosto in Castello, siano artisti italiani. Perché non dobbiamo dimenticare che quando si parla di arte si parla di artisti che ogni giorno lavorano duramente per migliorare con il proprio talento la vita delle persone. È anche grazie a loro se abbiamo trovato e troveremo sempre di più l’energia e l’entusiasmo per tornare alla normalità più forti di prima”.Fabrizio Cigolot – Assessore alla cultura del Comune di Udine

La musica non si ferma. Francesca Michielin lo ripete in ogni occasione fin dall’inizio di questi tempi difficili e lo ribadisce anche all’inizio di questa estate annunciando “Spazi Sonori”, una serie di appuntamenti esclusivi che la vedranno solo per i prossimi mesi sui palchi allestiti, in piena sicurezza e nel rispetto delle disposizioni governative, in alcune tra le più particolari location del nostro Paese. Francesca Michielin è fra le cantautrici italiane che maggiormente hanno saputo imporsi negli ultimi anni, trovando il favore sia del pubblico che della critica. Raggiunge la notorietà nel 2011 vincendo la quinta edizione di X Factor. Un arrivo che è stato solo un punto di partenza per l’artista: il singolo di debutto, “Distratto”, ha subito raggiunto la prima posizione, venendo certificato disco multiplatino. Durante la sua carriera ha vinto un Premio Videoclip Italiano, un Wind Music Awards e un Premio Lunezia, oltre ad essersi classificata seconda al Festival di Sanremo 2016 con il brano “Nessun grado di separazione”, risultato che l’ha consacrata come artista dalla grande maturità, nonostante l’età ancora giovane. Ad oggi ha pubblicato quattro album in studio, l’ultimo dei quali, “Feat (stato di natura)” nel 2020. Ha collaborato con diversi artisti della scena musicale attuale italiana, tra cui Calcutta, Tommaso Paradiso, Cosmo, Carl Brave, Charlie Charles, Coma_Cose e Fabri Fibra.

Il gruppo dei Seven Eleven nasce nel 2011 dall’unione di quattro musicisti da anni impegnati nella scena musicale friulana, accomunati da una grande passione per la musica dalla band irlandeseU2. Quella che nasce è una Tribute Band che fa della passione per la musica e la cura del sound il suo punto di forza e che dopo qualche cambio in corsa, trova solidità nella formazione attuale formata da Jon Vox (Vocals), Nico (Bass guitar), Ivano (Drums), Dave (Guitars & Vocals). La band ripropone i più grandi classici degli U2 dai primi album fino agli ultimi lavori curando nei minimi dettagli i suoni e gli arrangiamenti rispettando tutte le caratteristiche che hanno reso famosi gli U2 nel mondo. I will follow, One, New year’s day, Sunday bloody sunday, Beautiful Day, Pride, Elevation, Where the streets have no name, Vertigo, With or without you sono solo alcuni dei brani proposti dai Seven Eleven che presenta un vasto repertorio in grado di soddisfare tutti i fan della band irlandese. e-Lisa, dj e producer friulana, nei suoi set ama rivisitare i più grandi successi dance sia con inediti mash-up sia con l’utilizzo di strumentazioni analogiche. Negli ultimi anni ha suonato in importanti festival come il Wish Outdoor a Lignano Sabbiadoro e aperto i concerti di grandi band e artisti come Martin Garrix, Subsonica, Sfera Ebbasta, Samuel, Giuliano Palma e Finley.

Fra i concerti e spettacoli già annunciti in Castello per la rassegna Udine Vola ricordiamo quelli di Massimo Ranieri (31 luglio), I Musici di Guccini(4 agosto), Peppino Di Capri (8 agosto), Pink Sonic (19 agosto), Arturo racconta Brachetti (22 agosto), Morgan e #Voltalacarta (27 agosto),Marlene Kuntz (28 agosto) e Marco Masini (29 agosto). Biglietti in vendita, info su www.azalea.it .