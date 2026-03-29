FRANCESCO GABBANI ospite del festival Suoni di mare a Bibione. 20 luglio 2026

Dopo il concerto di Alfa, il festival Suoni di Mare,che animerà l’estate diBibione ospitando alcuni grandi nomi della musica italiana, vede oggi ufficializzato il secondo grande nome del suo programma. Il prossimo 20 luglio 2026 (inizio ore 21.00) a salire sul palco di Piazzale Zenith, a due passi dal mare, sarà il cantautore toscano Francesco Gabbani. Artista fra i più amati dal pubblico, Gabbani porterà nella città balneare una data del suo Live Tour 2026, che lo vede ora impegnato nei palazzetti e che proseguirà nelle arene e nei principali festival dell’estate. I biglietti per il concerto, organizzato da Azalea Sound srl, in collaborazione con il Comune di San Michele al Tagliamento e Bibione, sono già in vendita sul circuito Ticketone. Tutte le info, i prezzi e i punti vendita su www.azalea.it .

“Siamo entusiasti di poter ospitare a Bibione il talento di uno degli artisti più amati e stimati del panorama italiano contemporaneo. – ha commentato il sindaco del Comune di San Michele Flavio Maurutto – Piazzale Zenith sarà una cornice in grado di aggiungere suggestione e incanto a un’esperienza sonora coinvolgente e di altissima qualità. “Suoni di Mare” vuole essere un festival in grado di dialogare con tutte le generazioni. Il già annunciato Alfa porterà nella nostra località tutta la freschezza e la vitalità del pubblico di giovanissimi, e con Francesco Gabbani troveremo sotto al palco spettatori di ogni età, adulti ma anche ragazze e ragazzi amanti della buona musica d’autore. Sarà una vera festa e cresce giorno dopo giorno l’attesa di poter svelare anche i prossimi nomi protagonisti della kermesse”.

Francesco Gabbani annuncia le prime nuove date estive che andranno ad arricchire il suo calendario live 2026, insieme al già annunciato tour nei palazzetti, previsto per marzo e aprile. L’artista, amato dal pubblico per la sua energia e la capacità di unire leggerezza e riflessione nelle sue canzoni, porterà la sua musica la prossima estate in giro per l’Italia, offrendo nuove occasioni per vivere la magia dei suoi concerti dal vivo. Nel decennale della pubblicazione dell’album “Eternamente ora”, che conteneva “Amen” – il brano con cui vinse Sanremo Giovani – Francesco Gabbani porterà in scena un tour in cui i brani dell’ultimo disco si alterneranno ai grandi successi della sua carriera in un intreccio di sonorità inedite pensate per regalare al pubblico un’esperienza musicale davvero indimenticabile. Un percorso artistico che prosegue anche sul fronte televisivo, dove Gabbani è attualmente impegnato come giudice nella nuova edizione di X Factor, portando la sua esperienza e la sua visione musicale al servizio dei giovani talenti.

Francesco Gabbani, cantautore e polistrumentista toscano, è tra gli artisti più riconoscibili e amati della scena pop italiana contemporanea. La sua carriera esplode al Festival di Sanremo, dove nel 2016 vince tra le Nuove Proposte con “Amen”, aggiudicandosi anche il Premio della Critica Mia Martini e il Premio Sergio Bardotti. L’anno successivo entra nella storia del Festival vincendo tra i Big con “Occidentali’s Karma”, brano da sei dischi di platino e fenomeno di costume internazionale. Torna a Sanremo nel 2020classificandosi secondo con “Viceversa” (triplo platino) e nel 2025 con “Viva la vita”. Autore di hit come “Tra le granite e le granate” e “Spazio Tempo”, Gabbani ha pubblicato sei album in studio, collezionando 13 dischi di platino e 4 d’oro. Il suo percorso unisce successo popolare, qualità autoriale e una forte capacità di parlare al pubblico di più generazioni.

Il festival Suoni di mare a Bibione vedrà annunciato nei prossimi giorni il suo calendario completo.

FRANCESCO GABBANI

“Live Tour 2026”

20 luglio 2026, ore 21.00 – BIBIONE (VE), Piazzale Zenith

Biglietti in vendita sul circuito Ticketone. Info su www.azalea.it