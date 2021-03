Friulano-Rai: Roberti, obiettivo sia tutela di Paesi Baschi e Galles

Udine, 13 mar – “L’Amministrazione regionale ritiene che

ottenere maggiore presenza nel servizio pubblico della lingua

friulana non sia una battaglia ‘per’ il friulano ma dell’intera

regione e di tutta la sua comunità: questo non solo perché quando

ci riferiamo ai comuni friulanofoni parliamo del cinquanta per

cento circa della popolazione dell’intero Friuli Venezia Giulia,

ma soprattutto perché dobbiamo lo statuto di autonomia alla

presenza delle comunità linguistiche sul territorio. Non abbiamo

quindi intenzione di retrocedere su una battaglia che è di tutta

la comunità regionale e il nostro obiettivo deve tendere al

massimo risultato, ad esempio come Galles e Paesi Baschi in cui

le televisioni pubbliche trasmettono informazione e programmi in

lingua di minoranza ventiquattro ore su ventiquattro”.

Lo ha auspicato l’assessore regionale alle Lingue minoritarie

Pierpaolo Roberti nel corso del suo intervento al convegno

organizzato in videoconferenza dall’Assemblea della Comunità

linguistica friulana (Aclif) per dare un quadro aggiornato

sull’offerta radiotelevisiva per le minoranze linguistiche in

Italia e capire quali prospettive si concretizzeranno per la

lingua friulana nel nuovo Contratto di servizio.

“La Regione – ha ricordato Roberti – continua a investire sulle

lingue minoritarie sia con interventi di tipo normativo sia con

interventi diretti attraverso il braccio operativo per le

politiche linguistiche, l’Agenzia regionale per la lingua

friulana, o altri enti pubblici, come ad esempio l’Aclif o realtà

associative. Il nostro sostegno non mancherà mai e lo abbiamo

dimostrato concretamente anche in un momento così difficile

scatenato dalla pandemia”.

“In particolare nel settore del servizio pubblico – ha precisato

l’assessore – dovremo ripartire da settembre scorso, momento in

cui abbiamo raggiunto un miglioramento della presenza del

friulano in Rai attraverso la Convenzione. Ma quando la Regione

ha promosso quell’integrazione ha chiarito anche che sarebbe

stato un punto di partenza: ora dobbiamo tendere al massimo

risultato possibile, passo dopo passo, con determinazione

continueremo a lottare guardando all’esempio di realtà avanzate”.

Il convegno, patrocinato dalla Regione, ARLeF, Corecom, Rai e

Società Filologica Friulana, è stato moderato in diretta

streaming dal presidente di Aclif Markus Maurmair e dalla

consigliera Ornella Comuzzo, ospitando esponenti della minoranza

friulana, slovena, tedesca, ladina, francese e sarda. Le

conclusioni sono state tratte dal presidente del Consiglio

regionale Piero Mauro Zanin.

