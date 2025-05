Friuli Doc a Lignano Pineta. 31 maggio – 2 giugno

Dal 31 maggio al 2 giugno le atmosfere della più grande manifestazione enogastronomica regionale arrivano a Lignano Pineta

Con la conferma dell’immagine ufficiale e del claim della manifestazione, prende forma la trentunesima edizione di Friuli Doc, la manifestazione simbolo del gusto, dell’identità e della convivialità del nostro territorio. Dopo il successo dello scorso anno, quando sono stati celebrati i trent’anni dell’evento con numerose e importanti novità, Friuli Doc si prepara ad aprire un nuovo decennio all’insegna della qualità, della tradizione e dell’eccellenza. Una storia che per la prima volta quest’anno debutta anche a Lignano, per una inedita versione primaverile legata al ponte del 2 giugno e all’Ascensione, tradizionale festività per il pubblico austriaco e tedesco.

“Siamo entusiasti per la prima edizione di Friuli Doc Spring, maturata grazie alla sinergia con il Comune di Lignano” spiega il vicesindaco e assessore alle attività produttive Alessandro Venanzi. “Per noi la partnership con la maggiora località balneare della Regione è fondamentale, visto che il 39% dei turisti in Regione transita proprio per la riviera friulana. In quell’occasione veicoleremo sia la 31esima edizione di Friuli Doc che le tante iniziative estive della città. Vogliamo che Udine ritorni ad essere l’entroterra naturale per i turisti ospiti a Lignano”.

L’iniziativa è stata accolta con entusiasmo dall’Amministrazione comunale lignanese, come sottolinea l’Assessore alle Attività Produttive del Comune di Lignano Sabbiadoro, Liliana Portello: «Siamo estremamente soddisfatti di ospitare la prima edizione regionale di “Friuli Doc – Spring Edition” proprio qui a Lignano. È una manifestazione che unisce promozione del territorio, valorizzazione dei nostri produttori locali e accoglienza turistica, con un format già collaudato e molto apprezzato. Confidiamo che questa varietà rappresenti una vetrina delle eccellenze della nostra regione, capace di incontrare il gusto dei tanti turisti che sceglieranno Lignano per il ponte del 2 giugno.»

Ed ecco quindi alcuni aspetti che riguardano l’edizione numero 31, che si terrà dall’11 al 14 giugno. L’immagine è stata confermata, dopo la grande innovazione del 2024, rivista però nei colori per tornare allo storico color vinaccia degli esordi e si accompagna al claim, anch’esso confermato “Friuli Doc. Una città, un territorio da assaporare”, una frase che già dallo scorso anno rappresenta perfettamente lo stile e l’anima della più importante manifestazione dell’enogastronomia friulana.

Friuli Doc Spring Edition

E’ grande attesa quindi per una delle novità più rilevanti di quest’anno: Friuli Doc – Spring Edition, in programma a fine maggio, dal 30 maggio al 2 giugno, a Lignano Pineta. Si tratta di un evento satellite che porta sul mare l’atmosfera, i sapori e lo stile di Friuli Doc, creando un ponte ideale tra la primavera e l’autunno, tra la costa e l’entroterra. Un modo innovativo per valorizzare il territorio regionale nella sua interezza e ampliare il respiro della manifestazione. Una prima assoluta che promette di diventare un nuovo appuntamento fisso nel calendario delle eccellenze del Friuli Venezia Giulia.

Friuli Doc Spring si terrà a Pineta, in un’area tra Piazza del Sole e lungo Viale a Mare (lato est e ovest). La manifestazione è realizzata in collaborazione con il Comune di Udine e con il patrocinio del Comune di Lignano Sabbiadoro, che ha fortemente sostenuto l’iniziativa come occasione di promozione territoriale e turistica a inizio stagione.

Saranno una ventina gli stand presenti, con proposte che spaziano dai prodotti tipici regionali ai piatti della tradizione friulana. Parteciperanno Pro Loco provenienti dalle aree collinari e montane del Friuli, aziende agricole, birrifici artigianali, produttori locali di olio, miele, frutta, verdura e vino, oltre alla presenza speciale di una storica pasticceria friulana, simbolo di tradizione dolciaria.

Vista la suggestiva location, non mancheranno due stand dedicati al pesce, con la preparazione di ricette tipiche locali a base di pesci e molluschi della nostra laguna, per celebrare anche la cultura gastronomica marinaresca di Lignano. L’inaugurazione ufficiale è fissata per venerdì 30 maggio alle ore 16.30 e gli stand saranno aperti con questi orari: venerdì 30 maggio dalle 17 alle 24, sabato 31 maggio, domenica 1 e lunedì 2 giugno dalle 11 alle 24.