Friuli Doc Spring Edition dal 29 maggio al 2 giugno2026

Dal 29 maggio al 2 giugno la seconda edizione dell’anteprima della kermesse porterà in laguna stand, degustazioni ed eventi. Dopo il successo dello scorso anno a Lignano, continua il percorso di promozione del territorio e delle eccellenze del Friuli Venezia Giulia

Il vicesindaco di Udine Venanzi: “Friuli Doc cresce e rafforza il legame tra Udine e le grandi località turistiche della regione”

Il Sindaco di Grado: “Un’occasione preziosa per arricchire l’offerta della nostra città e valorizzare le eccellenze del Friuli Venezia Giulia”

Prosegue il percorso di collaborazione tra i territori del Friuli Venezia Giulia per la promozione di Friuli Doc. Dopo il successo della prima edizione della Spring Edition, ospitata lo scorso anno a Lignano Sabbiadoro, la più importante festa dell’enogastronomia regionale approda quest’anno a Grado per la sua seconda edizione.

La località lagunare sarà infatti vetrina di Friuli Doc Spring, speciale anteprima della storica manifestazione udinese, in programma dal 29 maggio al 2 giugno. Cinque giornate dedicate ai sapori, ai profumi e alle tradizioni del Friuli Venezia Giulia, con stand, degustazioni, prodotti tipici ed eventi pensati per offrire a cittadini e turisti un assaggio dell’atmosfera di Friuli Doc, che tornerà poi a Udine a settembre.

L’iniziativa conferma l’obiettivo di portare fuori dai confini cittadini il patrimonio di una manifestazione che, in più di trent’anni di storia, si è affermata come il principale appuntamento regionale dedicato alla valorizzazione dell’enogastronomia, dell’artigianato e delle produzioni del territorio. Dopo l’esordio a Lignano, la scelta di Grado conferma la volontà di costruire una rete sempre più forte tra Udine e le principali località turistiche del Friuli Venezia Giulia.

Il periodo scelto si inserisce in uno dei momenti più attrattivi della stagione primaverile, tra l’ultimo fine settimana di maggio e la Festa della Repubblica, quando Grado si anima con l’arrivo di numerosi visitatori italiani e stranieri.

Saranno circa una trentina, secondo previsioni, gli stand che animeranno la località, proponendo al pubblico il meglio della tradizione regionale: piatti tipici, vini, specialità agroalimentari e produzioni artigianali, in un percorso di scoperta delle eccellenze del Friuli Venezia Giulia che guarda tanto ai residenti quanto ai turisti. Sul sito del Comune di Grado è stata pubblicata negli scorsi giorni la manifestazione di interesse per i soggetti che intendono partecipare. Le domande dovranno pervenire al Comune di Grado entro il 9 aprile.

“Con la Spring Edition vogliamo consolidare un progetto che, già dalla prima edizione, ha dimostrato di avere grandi potenzialità”, dichiara il vicesindaco di Udine e Assessore ai Grandi Eventi Alessandro Venanzi. “Dopo l’ottimo riscontro ottenuto a Lignano Sabbiadoro, portare Friuli Doc a Grado significa proseguire su una strada precisa: fare sistema tra le principali realtà del territorio regionale, creando sinergie capaci di promuovere il Friuli Venezia Giulia nella sua interezza. Friuli Doc è una manifestazione identitaria per Udine, ma il suo valore parla a tutto il Friuli Venezia-Giulia e il nostro obiettivo è farla dialogare anche fuori Regione. Con questa anteprima vogliamo rafforzare il legame tra il capoluogo friulano e le località turistiche, offrendo un’occasione in più per far conoscere qualità, tradizioni e bellezza del nostro territorio”.

“Accogliamo con grande soddisfazione a Grado la seconda edizione di Friuli Doc Spring”, dichiara il Sindaco di Grado Giuseppe Corbatto. “Si tratta di un appuntamento che arricchisce la proposta della nostra città all’inizio della stagione estiva, in un periodo particolarmente significativo dell’anno, offrendo a ospiti e residenti un’esperienza di qualità legata alle migliori tradizioni enogastronomiche e artigianali regionali. È un’iniziativa che valorizza il dialogo tra territori e che consente a Grado di essere parte attiva nella promozione delle eccellenze del Friuli Venezia Giulia, in un’ottica di collaborazione e crescita condivisa”.

A occuparsi dell’organizzazione dell’evento sarà ancora una volta l’Associazione albergatori e ristoratori “The Farm”, già coinvolta nelle edizioni udinesi della manifestazione e protagonista anche della prima Spring Edition.

Con la seconda edizione di Friuli Doc Spring, Udine rinnova dunque la propria volontà di investire su una manifestazione capace di fare rete, promuovere le eccellenze del territorio e generare nuove opportunità di attrattività turistica. Dopo Lignano, sarà Grado a ospitare questa speciale anteprima, accompagnando il pubblico verso l’edizione autunnale di Friuli Doc e confermando, ancora una volta, la forza di un evento che rappresenta tutta la regione.