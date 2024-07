Fulminacci: le foto del concerto a Gradisca d’Isonzo

Dopo aver collezionato un grandissimo successo, tra raddoppi e sold out, con l’Infinito +1 tour, Fulminacci, cantautore italiano nato nel 1997 a Roma, è stato protagonista nella serata del 27 luglio sul palco dell’Arena del Castello di Gradisca d’Isonzo per Onde Mediterranee Festival. Artista di rottura, spiazzante per la sua versatilità e per la sua brillantezza ha entusiasmato i tantissimi presenti all’evento. Una scaletta che ha ripercorso tutti i successi dell’artista, BORGHESE IN BORGHESE, MISS MONDO AFRICA, SPACCA, BRUTTE COMPAGNIE, TUTTO INUTILE, RAGU’, FILIPPO LEROY, LE BICICLETTE, SIMILE, UNA SERA, OCCHI GRIGI, LA SIEPE, SAN GIOVANNI, COSI’ COSA’, RESISTENZA, LA VITA VERAMENTE, MEGLIO DI COSI’, AGLIO E OLIO, +1, GIOVANE DA UN PO’, TATTICA, BACIAMI BACIAMI, TOMMASO, SANTA MARINELLA. Fulminacci, assieme a tutti i componenti della band, ha saputo creare uno spettacolo divertente e coinvolgente con balletti e riflessioni personali, molto apprezzati dal pubblico che non ha tardato a rispondere lasciandosi trasportare dalla musica e dalle emozioni. Una presenza scenica, quella di Fulminacci, carismatica e naturale che ha lasciato tutti con un sorriso.

“Infinito +1 Tour” di Fulminacci , una serata indimenticabili all’insegna della buona musica e delle emozioni autentiche.

Evento organizzato da Euritmica, nell’ambito di Onde Mediterranee Festival

Foto: Giandomenico Ricci

FULMINACCI è un cantautore italiano, nato nel 1997 a Roma, un artista di rottura, spiazzante per la sua versatilità e per la sua brillantezza. Scrive, arrangia e canta le sue canzoni e si presenta al mondo pubblicando nel 2019 “Borghese in borghese”, “La Vita Veramente” e “Una Sera”. Lo stesso anno esce “La Vita Veramente”, l’acclamato disco d’esordio, vincitore della Targa Tenco 2019 per la categoria Opera Prima. A seguire vince il Premio Mei come miglior giovane indipendente dell’anno e il Premio Rockol 2019 come artista dell’anno. A questi si aggiunge anche il Premio PIVI – Miglior Videoclip Indipendente dell’anno per il video del brano “La Vita Veramente”. Il 6 dicembre pubblica la speciale versione LP di “La Vita Veramente” con due inediti “San Giovanni” e “Le ruote, i motori!”, mentre il giorno prima parte il suo primo tour nei club, andato quasi interamente sold out. Nel 2021 partecipa alla 71^ edizione del Festival di Sanremo con il brano “Santa Marinella” (certificato Disco D’Oro da Fimi/GfK Italia), a cui segue l’uscita del suo secondo album, “Tante Care Cose” (certificato oro). Alla fine del 2021 e inizio 2022 arrivano “Brutte Compagnie” e “Chitarre Blu”, che anticipano “Tante care cose e altri successi”, una nuova versione del suo ultimo album uscita l’11 marzo 2022, che accoglie anche, per la prima volta nella sua discografia, un ospite, Willie Peyote, nel brano “Aglio e Olio” (certificato platino). Il 2 maggio parte il “Tante care cose e altri successi tour” nei club in giro per l’Italia, che registra il tutto esaurito per la maggior parte delle date, raccogliendo tantissimo entusiasmo dal pubblico e dalla critica. Per tutta l’estate l’artista porta la sua musica sui palchi dei principali festival estivi. Nel 2023 torna con i singoli “Tutto inutile”, “Ragù”, “Simile” e “Filippo Leroy”, contenuti nel terzo lavoro in studio dell’artista “Infinito +1”, uscito a novembre e a cui si va ad aggiungere il singolo “+1” a gennaio 2024, accompagnato da un video dal forte impatto emotivo. Il tour, partito il 30 marzo da Trento, ha registrato il tutto esaurito per le 9 date nei club e per l’evento speciale al Palazzo dello Sport di Roma, il primo della sua carriera.